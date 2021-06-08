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Схрон снайпера "ДНР" зі зброєю і вибухівкою виявлено на Донеччині, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Схрон снайпера

Служба безпеки України в Донецькій області виявила прихований арсенал військових засобів ураження. Він належав снайперу незаконного збройного формування терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що бойовик з 2015 року перебуває у "Батальйоні "Восток". Він проходив спеціальну підготовку з диверсійно-розвідувальної діяльності на території РФ і як снайпер бере участь у збройному протистоянні проти ЗС України.

У межах документування протиправної діяльності бойовика за статтями 110, 258-3, 260 і 438 слідчі провели обшук на подвір’ї дачної садиби у Покровському районі, яку раніше відвідував бойовик.

Правоохоронці виявили закопану схованку із засобами ураження і вилучили:

  • автомат Калашникова АКС-74 з двома магазинами;
  • 1 гранатометний постріл РПГ-18;
  • 1 гранатометний постріл ВОГ 17 мм "Хаттабка";
  • дві тротилові шашки загальною вагою 600 г;
  • 5 димових шашок;
  • 2 гранати РГД-5 із запалами до них,
  • понад 2,5 тис. набоїв різного калібру,
  • 23 реактивні освітлювальні патрони дистанційної дії калібром 50 мм,
  • 3 електродетонатори типу ЕДП-р.

Також дивіться: Схрон угруповання російського терориста Гіркіна виявили в Донецькій області, - СБУ. ФОТО

Схрон снайпера ДНР зі зброєю і вибухівкою виявлено на Донеччині, - СБУ 01
Схрон снайпера ДНР зі зброєю і вибухівкою виявлено на Донеччині, - СБУ 02
Схрон снайпера ДНР зі зброєю і вибухівкою виявлено на Донеччині, - СБУ 03

"Вилучену зброю та вибухівку направлено на експертизу. Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури", - йдеться в повідомленні.

Автор: Наталя Джума
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Кагбэ снайперского лута здесь и нет
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08.06.2021 11:06 Відповісти
масло видел? так вот им СВД смазывают......
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08.06.2021 11:10 Відповісти
"такое масло" еще и в машины заливают и в триммера
Но при чем тут Зеленьскийснайпер?
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08.06.2021 11:15 Відповісти
вы шо все юмора вообще не понимаете??? а если серьёзно - то лугандон с его разбитой и рас.изженой инфраструктурой и экономикой, отравленой рашкой ватой - Украине и на йух не упал. кто за его восстановление и усмирение платить будет? я и мои родители из пенсии в 2 тыс гривен??? да пошли они на х.. предатели!!!!
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08.06.2021 11:22 Відповісти
и сколько еще таких схованок по всему лугандону закопано и припрятано.... может все же лучше стена и ров с крокодилами? и пусть там "нашилюди" друг друга на фарш для шаурмы пускают.....
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08.06.2021 11:08 Відповісти
а що з вище переліченого в пластикових пляшках? Їх там здається найбільше
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08.06.2021 13:16 Відповісти
 
 