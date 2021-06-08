Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Вночі 8 червня в одному із сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя, унаслідок вогнепальних поранень чоловік загинув на місці, повідомляє поліція області.
"Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Грубського про стрілянину. Попередньо встановлено, що 8 червня, приблизно о 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебувало подружжя, яке відпочивало. Від травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, зазнала вогнепальних поранень та непритомною була доставлена до реанімаційного відділення лікарні", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що під час події в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не зазнала.
Поліцейські встановлюють причетних осіб та їхнє місцезперебування.
Кримінальне провадження розпочато за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
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Все преступники вооружены давно.
- нарколог
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Закон о легализации был принят в Молдавии в связи с тем, что правительство не справлялось с массовыми беспорядками, захлестнувшими страну. Уже через год после разрешения ситуации стабилизировалась, уровень преступности упал на 40%.
Закон о легализации оружия принят в 1994 году
Право на владение и ношение оружия гражданин Молдавии получает в 18 лет, но только если нет медицинских противопоказаний. Людям с непогашенной судимостью, нарушавшим общественный порядок или тем, которые ранее потерял оружие, лицензию уже никто не выдаст.
Интересно, что в законе не прописано можно ли носить оружие скрыто или открыто. Так что любой житель Молдавии может совершенно открыто красоваться с пистолетом в кобуре.
Разрешения на оружие выдает МВД республики, вся информация передается в государственный регистр. На каждое новое приобретение необходимо получать новое разрешение. Число таких разрешений законом не ограничено."
"В каждом из 50 штатов США (а также в округе Колумбия) разрешено скрытое
ношение оружия в общественных местах (за исключением особо оговорённых
зон - территории школ, здания суда и тому подобного). Последним штатом,
отменившим данный запрет, стал Иллинойс - в 2013 году (в 2014 году это сделал и округ Колумбия).
В штате Вермонт право как на скрытое, так и на открытое ношение оружия установлено на основе решения Верховного суда,
без специальных законодательных актов."
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"Топ-10 озброєних народів."
"Если говорить в целом и опираться на статистику, то сегодня уровень преступности в США достаточно низкий. Особенно ярко это демонстрирует такой показатель, как количество убийств на 100 тысяч человек: в США он равен 5,35. Конечно, в таких развитых странах Европы, как Германия или Норвегия, показатель будет и того ниже, но если сравнивать Америку, например, с Россией, то разница просто огромна. Так, в РФ совершается целых 10 убийств на 100 тысяч человек."