Невідомий вночі розстріляв подружжя на Житомирщині, - поліція. ФОТОрепортаж

Вночі 8 червня в одному із сіл на території Коростишівської громади Житомирського району невідомий стріляв у подружжя, унаслідок вогнепальних поранень чоловік загинув на місці, повідомляє поліція області.

"Близько 00:30 до поліції надійшло повідомлення від жительки с. Грубського про стрілянину. Попередньо встановлено, що 8 червня, приблизно о 00:25, невідомий зовні через вікно стріляв у кімнату приватного будинку. На той момент там перебувало подружжя, яке відпочивало. Від травм загинув чоловік, 1974 року народження. Його дружина, 1982 року народження, зазнала вогнепальних поранень та непритомною була доставлена до реанімаційного відділення лікарні", - повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що під час події в іншій кімнаті будинку також перебувала 12-річна донька подружжя. Дитина поранень не зазнала.

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Поліцейські встановлюють причетних осіб та їхнє місцезперебування.

Кримінальне провадження розпочато за ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.







