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аеропорт (684) Дніпропетровщина (2370) Зеленський (17470) авіасполучення (599)

Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Наголошується, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом Київ - Кривий Ріг. Від сьогодні почнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом.

"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Зеленський.

Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 01
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 02
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 03
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 04
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 05
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП 06

Раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.

"Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", – розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, в межах програми "Велике будівництво" відбувається розвиток регіональних аеропортів України.

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Глава держави огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми "Велике будівництво".

Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відновлено регулярне авіасполучення між Києвом і Ужгородом, - аеропорт "Бориспіль"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Літак то рейсовий, але це - перший рекламний політ. Тому Зєлєнскій ще й гроші за рекламу взяв. 😁Цікаво, скільки на тому рейсі було звичайних громадян? І чи були вони там взагалі?
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08.06.2021 11:35
+22
Сцикло зелене прилетіло рейсовим літаком... Воно одне там гівно летіло чи тільки зі своїми гондонами ? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 8909
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 6838
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08.06.2021 11:35
+19
Рейсовым самолетом, но летел он и охрана? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4552
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08.06.2021 11:36
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Літак то рейсовий, але це - перший рекламний політ. Тому Зєлєнскій ще й гроші за рекламу взяв. 😁Цікаво, скільки на тому рейсі було звичайних громадян? І чи були вони там взагалі?
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08.06.2021 11:35 Відповісти
он также летал рейсовым самолётом, как ездит на велике на работу
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08.06.2021 11:41 Відповісти
може хтось і зголоситься, але сумніви беруть Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 2401
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08.06.2021 11:46 Відповісти
путлер в Женев едет с Байденом встречаться и вопросы мирового устройства решать, а зеля едет в Днепр, потому что по каломыйскому соскучился....
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08.06.2021 11:50 Відповісти
Беня живёт в Швейцарии, у него аллергия на Украину. Нет его в Днепре.
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08.06.2021 12:42 Відповісти
во-первых, он не бэня а изя (игорёк по нашему). во-вторых - ну ты фантаст! ты понимаешь что если за финансовые аферы за жопу берёт американское ФБР то прятаться можно только в Украине (где твой человек у власти и не позволит тебя выдать) или в другой какой-нибудь рашке , которая с американцами бодается. за американские дела даже Израиль может своего хитрожопого еврея выдать , а Швейцарии этот финаферист страшно нужен? себе дороже.... в-третьих - а ты что у изи в обслуге работаешь, что такой обизнаный?
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08.06.2021 14:36 Відповісти
рівень СЛОНА і моськи. Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5282
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08.06.2021 12:54 Відповісти
Сцикло зелене прилетіло рейсовим літаком... Воно одне там гівно летіло чи тільки зі своїми гондонами ? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 8909
Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 6838
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08.06.2021 11:35 Відповісти
Меня поражает наивность украинцев , которые как нелохи верят что ЗЕ президент Украины.
Президент Украины Коломойский, а ЗЕ кукла , президент для дурачков
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08.06.2021 11:35 Відповісти
Точно не Ермак?
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Рейсовым самолетом, но летел он и охрана? Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4552
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08.06.2021 11:36 Відповісти
Пожарных-в кортеж! Иначе жди беды,не дай Бог...
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08.06.2021 11:36 Відповісти
поехал родаков проведать.... будет советоваться с мамой шо его дальше делать....билет за свои кровные брал?
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08.06.2021 11:37 Відповісти
окорочка курячи з макарошками мами повиз
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08.06.2021 11:53 Відповісти
ща,он же не лох какой то
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08.06.2021 12:22 Відповісти
Закладемось, що до пів року нас чекають дострокові!
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08.06.2021 11:37 Відповісти
я тобі тільки одне скажу - ти дядьку невиправний оптіміст!
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08.06.2021 11:47 Відповісти
а може реаліст?
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08.06.2021 11:48 Відповісти
До речі, доброго тут нас нічого не чекає. Вони просто хочуть пересісти на наступний потяг, поки ще то рейтинги дозволяють. Точніше, поки ще є можливість їх малювати. Так що оптимізму тут а ні краплі...
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08.06.2021 11:50 Відповісти
а ты шо не понял что зеля едет в Днепр встретится с каломыйским и решить шо ему делать с запросом Штатов на арест каломыйского... как его куратор скажет так и будет!
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08.06.2021 11:54 Відповісти
Позачергові будуть, але не через півроку.
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08.06.2021 12:22 Відповісти
))))оно реально к досрочным готовится -ну теперь выход Запада ,который зекретина не переваривает -вагнеровцы и вся остальная куча зелёного дерьма,чтоб шмаркля утоп
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08.06.2021 11:37 Відповісти
Зачем ему (им) досрочные?
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08.06.2021 12:23 Відповісти
Ну восемь лет лучше чем три года ,через которые его фиг выберут -вот оно теперь попытается ,на хайпе,вылезти
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08.06.2021 12:49 Відповісти
самолет пустой был 100%
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08.06.2021 11:37 Відповісти
"я всегда знал что сторонники зеленского идиоты.." Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 2831
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 7884
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08.06.2021 11:52 Відповісти
Найвеличніша перемога.Зеленский начал рабочую поездку на Днепропетровщину, прибыв в Кривой Рог рейсовым самолетом, - ОП - Цензор.НЕТ 4256
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08.06.2021 11:38 Відповісти
Петух, а йули...
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5538
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08.06.2021 11:54 Відповісти
картинка называется "украинец зеля и малороссы"
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08.06.2021 11:56 Відповісти
а в кривом рогу есть аэропорт?
если давно туда не летали самолеты, то кто и за какие бабки восстановил этот аэропорт?
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08.06.2021 11:39 Відповісти
Стрелок - да зеленое говнище в очередной раз....
Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5586
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08.06.2021 11:57 Відповісти
а чому не на веліке??
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08.06.2021 11:40 Відповісти
Да написать и в ролик для стада отснять можно всё что угодно. Этого дурака в прицепе с рулём в руках возили, однако всем было сказано, что он водил теслу.
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08.06.2021 11:40 Відповісти
Ужас какой....Голобородько, "простой парень из народа", через два года у власти, решил таки полететь простым рейсом. Вопрос - а в этом самолёте были ещё просто пассажиры, кроме свиты этого "простого парня" ? Ещё даже кому-то из простого народа хватило место ? Что-то сомневаюсь. А кортежные авто полетели другим нормальным рейсом ? Бедные украинцы, которые хотели в эти дни улететь в Кривой Рог.
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08.06.2021 11:41 Відповісти
вы верите,что в кривой рог лететь очередь желающих?!
на кой там аэропорт?!
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08.06.2021 12:25 Відповісти
Возвращается пускай маршруткой. Без охраны. Как большинство граждан. Или на велике, как прототип - Голобородько
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08.06.2021 11:44 Відповісти
А де ровер, пронюхав? Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 2457
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08.06.2021 11:44 Відповісти
Дніпро тримайся!
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08.06.2021 11:44 Відповісти
а ещё думаю в Днепре будет тайная ночная встреча вовы с куратором слуг народа и самого гарантика изей калосыйским на тему "США требуют на заклание тебя дядя изя и шо я должен по этому поводу делать?".
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08.06.2021 11:44 Відповісти
в полете рейсовым самолетом есть свои плюсы и минусы

плюс это пиар . теперь кретины . пардон . зебуины могут хлопать в ладошки и умиляться Бубочкой . это не плохо для рейтинга

из минусов . пришлось выкупить все билеты на рейс что бы охрана и свита поместилась и не дай боже не проник цивильный пассажир . мало ли какие эксцессы . еще в рожу плюнет президенту
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08.06.2021 11:45 Відповісти
Выкупить все билеты и полностью эвакуировать аэропорты отбытия и прибытия.

Иначе ЗЕ слишком сцыкотно.
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08.06.2021 12:02 Відповісти
Гастролі почалися?
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08.06.2021 11:49 Відповісти
мама на ковер вызвала, за систэмни передозы
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08.06.2021 11:56 Відповісти
Опять подчеркнул, что он "равнее других". Где маска?!
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08.06.2021 12:01 Відповісти
Он переболел и это не новость.
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08.06.2021 12:07 Відповісти
а кому єта авіакомпанія належить?
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08.06.2021 12:03 Відповісти
Занят привычным делом, рекламирует "хот доги".
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08.06.2021 12:04 Відповісти
А зачем, кстати, самолетам летать в Кривой Рог? Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 6906

Вот в Енакиево не было никогда аэропотрта и никто ничего не потерял.
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08.06.2021 12:05 Відповісти
Рейсовий...🤣
Але рейсом летіли лише бубочка, боярє та охорона...
А я, грішним ділом, подумав що зє скоро на лісапєт пересяде... 😁
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08.06.2021 12:05 Відповісти
Этот "рейсовый" мог вполне из Гостомеля лететь. Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 3016

Бо ЗЕ и народ несовместримы.
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08.06.2021 12:13 Відповісти
ОП, огласите стоимость этого полета?
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08.06.2021 12:11 Відповісти
Рейсовым, при этом выкупив все билеты.
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08.06.2021 12:12 Відповісти
Наркомана ЗЕ вывезли на историческую родину травки пощипать смогом меткомбинатов подышать. Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 4124
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08.06.2021 12:19 Відповісти
Крутые чуваки!!!!Молодеж!!!
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08.06.2021 12:22 Відповісти
Оставшиеся после Зели места заняли охрана и банда Ермака. Какой же это рейсовый самолет? Оставили без билетов простых смертных. Обычная рекламная акция для ЗЕлохтората.
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08.06.2021 12:23 Відповісти
кстати, "Роза ветров" это компания бени
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08.06.2021 12:39 Відповісти
опять устал?
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08.06.2021 14:21 Відповісти
лохи рады
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08.06.2021 16:11 Відповісти
ОПа забыла упомянуть, что эта авиакомпания принадлежит бене, которому зеленский из бюджета заплатил за перелет ОПы, охраны и пр. прихлебателей)))
Беня в долгу не остался---поблагодарил
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09.06.2021 02:26 Відповісти
Така запекла боротьба з олігархами, аж очі печеЗеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП - Цензор.НЕТ 5200
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09.06.2021 02:27 Відповісти
какая пидступная зрадуля.
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09.06.2021 03:40 Відповісти
 
 