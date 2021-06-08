Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Наголошується, що це перший політ, який здійснила авіакомпанія WindRose за маршрутом Київ - Кривий Ріг. Від сьогодні почнуться регулярні рейси бортів авіакомпанії за цим маршрутом.
"Сьогодні відкриваються рейси українських авіакомпаній до Кривого Рогу, куди давно не літали літаки", – сказав Зеленський.
Раніше були відкриті регулярні авіарейси до Чернівців та Ужгорода.
"Це відбувається в межах розвитку аеропортів та авіасполучення для того, щоб людям з віддалених регіонів було зручно діставатися до Києва. Такого великого розвитку регіонального авіасполучення не було давно", – розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
За його словами, в межах програми "Велике будівництво" відбувається розвиток регіональних аеропортів України.
Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Глава держави огляне об’єкти, які споруджують та реконструюють у межах програми "Велике будівництво".
Крім того, у Дніпрі під головуванням Президента відбудеться засідання Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад.
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Президент Украины Коломойский, а ЗЕ кукла , президент для дурачков
если давно туда не летали самолеты, то кто и за какие бабки восстановил этот аэропорт?
на кой там аэропорт?!
плюс это пиар . теперь кретины . пардон . зебуины могут хлопать в ладошки и умиляться Бубочкой . это не плохо для рейтинга
из минусов . пришлось выкупить все билеты на рейс что бы охрана и свита поместилась и не дай боже не проник цивильный пассажир . мало ли какие эксцессы . еще в рожу плюнет президенту
Иначе ЗЕ слишком сцыкотно.
Вот в Енакиево не было никогда аэропотрта и никто ничего не потерял.
Але рейсом летіли лише бубочка, боярє та охорона...
А я, грішним ділом, подумав що зє скоро на лісапєт пересяде... 😁
Бо ЗЕ и народ несовместримы.
Беня в долгу не остался---поблагодарил