Кримінальному "авторитету" із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
Кримінального "авторитета" підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства. Кошти мають бути спрямовані в так званий злочинний "общак".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.
"Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого "смотрящого" за одним із районів у регіоні. Користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою", - підкреслюється в повідомленні.
У Нацполіції зазначили, що "за матеріалами оперативників управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває".
Цей підозрюваний серед 111-ти кримінальних "авторитетів", включений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.
Будь ласка, зачекайте...
После того, как несколько дней назад ЗЕ победил ВСЕХ криминальных авторитетов одной бумажкой, , а Данилов про это эпично заявил с высокой трибуны СНБО, в Украину завезли срочно новых шоле?
Или просто ЗЕ, как всегда, откровенно соврал и воров в законе он победит только после того, как посадит миллиард деревьев и построит космодром для олимпиады?
Вы, господа, главу нашего СНБО слушали?!
Нет у нас уже "авторитетов"!
Нету!
А вы "111" пишете!