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Кримінальному "авторитету" із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Кримінального "авторитета" підозрюють у вимаганні неіснуючого боргу від директора приватного підприємства. Кошти мають бути спрямовані в так званий злочинний "общак".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань НПУ.

"Відомо, що зловмисник – неодноразово судимий, зокрема за умисне вбивство та розбій. Має суттєві зв’язки з криміналітетом на Закарпатті та статус так званого "смотрящого" за одним із районів у регіоні. Користуючись цим, він вимагав у директора одного з місцевих підприємств "борг" для поповнення "общаку". При цьому тиснув психологічно, погрожуючи фізичною розправою", - підкреслюється в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що "за матеріалами оперативників управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури повідомили кримінальному "авторитету" про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває".

Цей підозрюваний серед 111-ти кримінальних "авторитетів", включений до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони.

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Кримінальному авторитету із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція 01
Кримінальному авторитету із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція 02
Кримінальному авторитету із Закарпаття, внесеному до списку РНБО, повідомили про підозру, - Нацполіція 03

Автор: Анастасія Потіха
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а если бы его не включили в списки, что тогда? Пусть гуляет?
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08.06.2021 13:00 Відповісти
Шото я не понял...

После того, как несколько дней назад ЗЕ победил ВСЕХ криминальных авторитетов одной бумажкой, , а Данилов про это эпично заявил с высокой трибуны СНБО, в Украину завезли срочно новых шоле? Криминальному "авторитету" из Закарпатья, внесенному в список СНБО, сообщили о подозрении, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9342

Или просто ЗЕ, как всегда, откровенно соврал и воров в законе он победит только после того, как посадит миллиард деревьев и построит космодром для олимпиады?
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08.06.2021 13:21 Відповісти
Этот подозреваемый в числе 111-ти уголовных "авторитетов", включен в санкционного списка Совета национальной безопасности и обороны.Источник: https://censor.net/ru/p3270095

Вы, господа, главу нашего СНБО слушали?!
Нет у нас уже "авторитетов"!
Нету!
А вы "111" пишете!
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08.06.2021 13:34 Відповісти
Головні "авторитети" їздять до Шефіра, а він до них, але чомусь РНБО їх не бачить)
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08.06.2021 13:37 Відповісти
 
 