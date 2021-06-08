СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Події
СБУ провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині", - йдеться в повідомленні.
Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.
Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.
У СБУ наголосили: "У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури".
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ЗЕ уже готовится к следующим выборам.
Разрешат трогать - следующими будут бойко и мудаев.
Сделают ставку на другого - и следующим станет ЗЕ.
не зрозуміло - типу є одна "хороша" партія петушарія, зареєстрована зеленим ЦВК, а ці підробні?
Свіженьких не було? Чі для лохоботів і таке згодиться?