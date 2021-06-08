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обшук (1344) СБУ (10053) Шарій Анатолій (215)

СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Події

СБУ провела обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія".

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

"Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації "Партія Шарія", причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині", - йдеться в повідомленні.

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Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку "Партії Шарія" та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру.

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У СБУ наголосили: "У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури".

СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області 01
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області 02
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області 03
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
У ватного электората должен быть один лидер.

ЗЕ уже готовится к следующим выборам.
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08.06.2021 14:45
+9
Какие нафиг могут быть активисты у партии петушария?!!! Это галимые колаборанты и пособники фашистских окупантов! Растрелять всех!
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08.06.2021 15:03
+5
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 3369
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08.06.2021 15:29
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У ватного электората должен быть один лидер.

ЗЕ уже готовится к следующим выборам.
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08.06.2021 14:45 Відповісти
То наступні бойко з мудаєвим?
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08.06.2021 14:53 Відповісти
А это будет зависеть от Бени и Ахметова:
Разрешат трогать - следующими будут бойко и мудаев.
Сделают ставку на другого - и следующим станет ЗЕ.
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08.06.2021 18:26 Відповісти
подивимось
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08.06.2021 19:34 Відповісти
Ватный электорат и так за зеледента, они же против войны, а так они еще и увидят победителя на ватном поле. Зеледенту даже не доходит, какая сейчас борьба идет за вату, которая и привела его к власти. Его советникам и помощникам ой как не хочется сидеть... Хороший зеледент, дал в зубы айкосик, посадил перед телекамерой и твори что хочешь, он ведь все рано "за" будет.
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08.06.2021 15:09 Відповісти
подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов

не зрозуміло - типу є одна "хороша" партія петушарія, зареєстрована зеленим ЦВК, а ці підробні?
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08.06.2021 14:48 Відповісти
Не палитбубочкину контору по имитации бурной деятельности. А то лошары 73% начнут что-то подозревать
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08.06.2021 15:08 Відповісти
Тільки зараз...
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08.06.2021 14:50 Відповісти
Ну да фоторепортаж ж річної давнини) СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 5093
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08.06.2021 18:20 Відповісти
Нарешті хоч чимось корисним почали займатись...
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08.06.2021 14:53 Відповісти
Напомни, сколько дней в сизо уже сидит мудачук за спонсирование терроризма, полезный ты наш?!! зебилы занимаются пиаром, а не реальной борьбой с росфашистами
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08.06.2021 15:05 Відповісти
В повідомленні йшла мова про обшуки,яким займалось СБУ. Що,власне,не може не радувати.Бо нарешті зайнялись хоч якоюсь своєю роботою. А в тюрягу в нашій країні сажає суд. Уразумєл, про що я,рускаязичний?
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08.06.2021 16:32 Відповісти
Закономерно в наличии коцапские паспорта
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08.06.2021 14:58 Відповісти
Какие нафиг могут быть активисты у партии петушария?!!! Это галимые колаборанты и пособники фашистских окупантов! Растрелять всех!
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08.06.2021 15:03 Відповісти
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 3369
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08.06.2021 15:29 Відповісти
СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 8840
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08.06.2021 16:17 Відповісти
Кумарит эта печатная бредятина для стариков, вне политического предпочтения.
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08.06.2021 16:43 Відповісти
Ахахаха! Фоторепортаж рівно річної давнини! СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 3814
Свіженьких не було? Чі для лохоботів і таке згодиться? СБУ провела обшуки в активістів партії Шарія у Києві та області - Цензор.НЕТ 7802
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08.06.2021 18:19 Відповісти
 
 