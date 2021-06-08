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Дніпропетровщина (2370) Зеленський (17470) спорт (1384) Велике будівництво (718)

Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних об'єктів "Великого будівництва" в Кривому Розі. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт

Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних об'єктів

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі, яка здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Роботи тут почалися в січні 2021 року, а завершити реконструкцію мають восени 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Відповідно до проєкту, планується відремонтувати трибуни спортивної арени, які розраховані на 19,4 тис. глядачів. Зокрема, буде замінено сидіння та огородження між секторами, зведено нову будівлю для спортивних приміщень та організовано робочу зону для представників ЗМІ.

"На стадіоні встановлять систему турнікетів, внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, а також нове електронне табло з системою керування. Крім того, планується реконструювати ігрове поле та замінити освітлення. Буде проведено благоустрій території, що включає реконструкцію проїздів та пішохідних зон, улаштування паркувальних місць, зовнішнього освітлення, огородження території та озеленення", - йдеться в повідомленні.

Як розповів Володимиру Зеленському голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, нині на стадіоні вже облаштовують газон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ознайомився з реконструкцією аеропорту в Кривому Розі: Треба реалізувати плани. ФОТО

На базі стадіону діятимуть секції та клуби з футболу, боксу, карате, легкої й важкої атлетики, велоспорту, греко-римської боротьби, скелелазіння, хокею (сухе тренування) а також морський клуб. Планується робота ДЮСШ, де зможуть займатися до 2 тис. дітей.

Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних обєктів Великого будівництва в Кривому Розі 01
Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних обєктів Великого будівництва в Кривому Розі 02
Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних обєктів Великого будівництва в Кривому Розі 03

Також триває реконструкція стадіону "Спартак" площею 1700 кв. м, де базується дитячо-юнацька спортивна школа ФК "Кривбас".

У межах реконструкції заплановано ремонт трибун, на яких зможуть розміститися понад 7 тис. глядачів, укладання живого газону на футбольному полі, облаштування відкритого майданчика для кросфіту. Наразі на стадіоні триває облаштування бігових доріжок.

Завершення робіт на об’єкті заплановане на листопад цього року.

Повідомляється також, що у Кривому Розі планують побудувати новий басейн площею 3 тис. кв. м. Він матиме шість доріжок глибиною до двох метрів, зали для тренувань та відпочинку. Передбачається наявність роздягалень, гардеробу та адмінприміщень. Орієнтовна вартість проєкту – 250 млн грн. Відкриття заплановане на травень 2023 року.

"Дуже добре, що ці проєкти реалізуються. Маємо зробити спорт доступним для громадян", – сказав глава держави.

Також дивіться: Зеленський розпочав робочу поїздку на Дніпропетровщину, прибувши до Кривого Рогу рейсовим літаком, - ОП. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Юмор и еще раз юмор!
Оно проинспектировало!😆
ЗеДолбни, скажите, а оно хоть что то понимант в том, что типа проинспектировало?😁
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08.06.2021 15:19
+8
Как всегда какой-то херней мается
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08.06.2021 15:18
+6
Ким ЗЕн Ирушка проинспектировал. Возрадуемся.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3641
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08.06.2021 15:19
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В Днепре уже есть стадион . Больше как памятник . Пустует .
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08.06.2021 15:17 Відповісти
Как всегда какой-то херней мается
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08.06.2021 15:18 Відповісти
ссср 2.0
Стротроит его потомок народа, который строил ссср 1.0
В начале ссср 1.0 был скорее исраэль 0.1 бета, но потом что-то пошло не так.
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08.06.2021 15:18 Відповісти
Ким ЗЕн Ирушка проинспектировал. Возрадуемся.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 3641
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08.06.2021 15:19 Відповісти
Юмор и еще раз юмор!
Оно проинспектировало!😆
ЗеДолбни, скажите, а оно хоть что то понимант в том, что типа проинспектировало?😁
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08.06.2021 15:19 Відповісти
Зеленский сегодня, 8 июня, прибыл в Кривой Рог рейсовым самолетом WindRose. Это первый рейс компании по маршруту "Киев - Кривой Рог
В Офисе президента сообщили, что с сегодняшнего дня этот маршрут станет регулярным. Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". В Днепре он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей
Отметим, владельцы WindRose - украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited олигарха Игоря Коломойского.
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08.06.2021 15:21 Відповісти
Бурутьба з олігархами в літаках олігархів.
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08.06.2021 15:27 Відповісти
саме так... )))
хаба що записати в Конституції, що каломойша не олігарх... а от Порошенко ....))))
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08.06.2021 15:32 Відповісти
Когда ведешь себя как олигарх никто не верит в твою борьбу с олигархами.
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08.06.2021 15:32 Відповісти
Ну чому ж? Ще майже 30 відсотків таких, для кого він найкращий.
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08.06.2021 15:41 Відповісти
Да..., это уникальные зверьки... Есть ощущение что, смотря на свою помятую морду в зеркале по утрам, так прямо и говорят со смелым задором "Ну что, барыга, допрыгался?"
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08.06.2021 15:48 Відповісти
Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 9482
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08.06.2021 15:23 Відповісти
..... бо я боюсь...
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08.06.2021 17:30 Відповісти
А где знаменитый волосатый торс мачо? Беня выщипал за будущую поездку на переговоры с Байденом?
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2045 Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 2045 Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7194

свічка

ППЦ. Тупа Катлєта навіть не розуміє,що якщо ти,за словами Шуфріча,третя людина в країні і особистий друг ***********,не можна лайкати знущальний пост опального Дубінського про старанно зрежисований вояж "рейсовим" літачком.

Зеленский проинспектировал реконструкцию спортивных объектов "Большой стройки" в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 1092
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Хто уявляє Байдена, який *інспектує* стадіон? 😂😂😂
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08.06.2021 15:37 Відповісти
он такой строитель, как и юрист, диплом которого его папаша нацарапал. Когда уже закончится его членограйство?
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08.06.2021 15:54 Відповісти
До мами в гості поїхав
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08.06.2021 15:59 Відповісти
Така запекла боротьба з олігархами, аж очі пече

Авіакомпанія Windrose, що на 100% належить олігарху Коломойському, який привів до влади Зеленського, буде возити друзів та бізнес-партнерів Зеленського, які стали депутатами, СБУшниками, контррозвідниками та ін, з Кривого Рогу в Київ і назад. За це олігарх Коломойський розвішує біллборди з подяками президенту Зеленському, що відомий своїми жорсткими санкціями проти олігархів.

Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних об'єктів "Великого будівництва" в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 6010
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08.06.2021 16:21 Відповісти
Вот это, млять, вам не пиар Порошенко!
Это- благородная инспекцыя!
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08.06.2021 17:04 Відповісти
ууу зрадазрадазрада.
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09.06.2021 03:36 Відповісти
 
 