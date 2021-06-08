Зеленський проінспектував реконструкцію спортивних об'єктів "Великого будівництва" в Кривому Розі. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Спорт
Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом реконструкції стадіону "Металург" у Кривому Розі, яка здійснюється в межах програми "Велике будівництво".
Роботи тут почалися в січні 2021 року, а завершити реконструкцію мають восени 2022 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Відповідно до проєкту, планується відремонтувати трибуни спортивної арени, які розраховані на 19,4 тис. глядачів. Зокрема, буде замінено сидіння та огородження між секторами, зведено нову будівлю для спортивних приміщень та організовано робочу зону для представників ЗМІ.
"На стадіоні встановлять систему турнікетів, внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, а також нове електронне табло з системою керування. Крім того, планується реконструювати ігрове поле та замінити освітлення. Буде проведено благоустрій території, що включає реконструкцію проїздів та пішохідних зон, улаштування паркувальних місць, зовнішнього освітлення, огородження території та озеленення", - йдеться в повідомленні.
Як розповів Володимиру Зеленському голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко, нині на стадіоні вже облаштовують газон.
На базі стадіону діятимуть секції та клуби з футболу, боксу, карате, легкої й важкої атлетики, велоспорту, греко-римської боротьби, скелелазіння, хокею (сухе тренування) а також морський клуб. Планується робота ДЮСШ, де зможуть займатися до 2 тис. дітей.
Також триває реконструкція стадіону "Спартак" площею 1700 кв. м, де базується дитячо-юнацька спортивна школа ФК "Кривбас".
У межах реконструкції заплановано ремонт трибун, на яких зможуть розміститися понад 7 тис. глядачів, укладання живого газону на футбольному полі, облаштування відкритого майданчика для кросфіту. Наразі на стадіоні триває облаштування бігових доріжок.
Завершення робіт на об’єкті заплановане на листопад цього року.
Повідомляється також, що у Кривому Розі планують побудувати новий басейн площею 3 тис. кв. м. Він матиме шість доріжок глибиною до двох метрів, зали для тренувань та відпочинку. Передбачається наявність роздягалень, гардеробу та адмінприміщень. Орієнтовна вартість проєкту – 250 млн грн. Відкриття заплановане на травень 2023 року.
"Дуже добре, що ці проєкти реалізуються. Маємо зробити спорт доступним для громадян", – сказав глава держави.
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Стротроит его потомок народа, который строил ссср 1.0
В начале ссср 1.0 был скорее исраэль 0.1 бета, но потом что-то пошло не так.
Оно проинспектировало!😆
ЗеДолбни, скажите, а оно хоть что то понимант в том, что типа проинспектировало?😁
В Офисе президента сообщили, что с сегодняшнего дня этот маршрут станет регулярным. Во время рабочей поездки в Днепропетровскую область Зеленский осмотрит объекты, которые строят и реконструируют в рамках программы "Большая стройка". В Днепре он примет участие в заседании Палаты регионов Конгресса местных и региональных властей
Отметим, владельцы WindRose - украинская компания "Райдел" и кипрская Bregenzer Limited олигарха Игоря Коломойского.
хаба що записати в Конституції, що каломойша не олігарх... а от Порошенко ....))))
свічка
ППЦ. Тупа Катлєта навіть не розуміє,що якщо ти,за словами Шуфріча,третя людина в країні і особистий друг ***********,не можна лайкати знущальний пост опального Дубінського про старанно зрежисований вояж "рейсовим" літачком.
Авіакомпанія Windrose, що на 100% належить олігарху Коломойському, який привів до влади Зеленського, буде возити друзів та бізнес-партнерів Зеленського, які стали депутатами, СБУшниками, контррозвідниками та ін, з Кривого Рогу в Київ і назад. За це олігарх Коломойський розвішує біллборди з подяками президенту Зеленському, що відомий своїми жорсткими санкціями проти олігархів.
Это- благородная инспекцыя!