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алкоголь (862) підробка (341) прокуратура (3174) фальсифікат (295)

Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру організованій групі у складі трьох осіб, викритих у виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, у період із серпня 2020-го по лютий 2021 року учасники організованої групи, будучи службовими особами ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НАН України, та використовуючи приміщення держпідприємства та спеціальне обладнання, організували незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їхнього подальшого збуту під виглядом відомих брендів.

Встановлено, що учасниками організованої групи незаконно виготовлено понад 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та отримано прибутку на понад 1,3 млн гривень.

Проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження обставин кримінального провадження", - зазначено в повідомленні.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві та за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.

Також дивіться: На Вінниччині прикордонники ліквідували виробництво сурогатного алкоголю: вилучено десятки тонн товару на 2,5 млн грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура 01
Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура 02
Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура 03
Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура 04

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Вот это я понимаю -- работа по специальности! Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7326
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08.06.2021 15:23
+27
От тепер я вірю що наука в Україні ще жива і в неї є майбутнє Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7006
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08.06.2021 15:24
+13
Талантливые люди с золотыми руками)
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08.06.2021 15:23
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а я думаю,что вот таким способом и победим коррупцию Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6607.когда настоящие спецы за дело берутся,а не тупорылые чиновники
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08.06.2021 15:37 Відповісти
Какие там спецы? Спецы в доле были, пока конкуренты не сдали
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08.06.2021 15:39 Відповісти
в какой доле? Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3499ты текст читал?химики гнали вотку...
а в доле тупорылые чиновники,которые облагают данью официальных производителей...
вот чем больше будет неофициальных,тем быстрее загнутся официальные,кормящие зеленую рать.
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08.06.2021 15:47 Відповісти
У вас логика извращенного майдана. Химики- академики гонят и продают шмурдяк - это нормально и у вас это называется неофициально.
А официальные загнутся от конкуренции и власть кормить будет нечем.
Я так понял это у вас не стёб.
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08.06.2021 17:26 Відповісти
Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7447
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08.06.2021 17:47 Відповісти
ну вот почему? нет статей о раскрытых полицией грабежах, разбоях убийствах? одна непрофильная **йня, которую любой адвокат разобьет в суде.
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08.06.2021 22:46 Відповісти
750 метрів дороги в годину - чому Китай будує за тиждень то, що ми за рік?

https://newsland.com/community/8620/content/750-metrov-dorogi-v-chas-pochemu-kitai-stroit-za-nedeliu-to-chto-my-za-god/7411382
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08.06.2021 17:20 Відповісти
Победить коррупцию можно только благотворительностью - напоив зебильное стадо бесплатной храброй водой, которая открывает телепорт в долину вечной жизни и изобилия.
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08.06.2021 15:56 Відповісти
ну так это только первый шаг...
пусть и не до конца бесплатная,но по любому дешевле магазинной Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 812
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08.06.2021 15:57 Відповісти
У зебилов уже нет денег даже даже на акционный шмурдяк, их могут спасти только волонтеры с бесплатной раздачей теплого жёлтого счастья в большом количестве прямо с мобильных цистерн.
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08.06.2021 16:14 Відповісти
Вот это я понимаю -- работа по специальности! Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7326
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08.06.2021 15:23 Відповісти
Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1255
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08.06.2021 15:39 Відповісти
Вот это бомба! Людям нобелевка положена по факту проведенных исследований.
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08.06.2021 15:23 Відповісти
И шо они изобрели?
Я бы еще опнял если бы они новую технологию придумали, а они просто гнали шмурдяк используя научное оборудование
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08.06.2021 15:40 Відповісти
Дмитрий Ч Это сарказм.
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08.06.2021 15:46 Відповісти
Сарказм безусловно есть, но я писал о нобелевке не в сфере химии, а в сфере психологии!
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08.06.2021 16:03 Відповісти
академіки не можуть гнати шмурдяк це по-перше, а по-друге вони економили державі валюту Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4487
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08.06.2021 20:46 Відповісти
С чего это вдруг не могут???? Черным по белому написано, что подделывали алкоголь известных брендов и судя по баклажкам, подделывали они не водку, а скорее всего вискарь! И я очень сомневаюсь, что выдерживали они его в дубовых бочках!!! Под сомнением и то, что они использовали ячменный солод, кукурузу....медные колонны...
Скорее всего стандартный лабораторный набор: кубы и теплообменники из стекла или нержавейки, простейшая "джин-корзина" для ароматизации, обычный пшеничный спирт (это еще хорошо если такой, а не с опилок)
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09.06.2021 09:23 Відповісти
Талантливые люди с золотыми руками)
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08.06.2021 15:23 Відповісти
красавчегі)) хімія так хімія, куллє)
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08.06.2021 15:23 Відповісти
ни хрена себе химики нахимичили ... не зря работают в академии ... подлецы ...
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08.06.2021 15:24 Відповісти
такой стартап зарезали
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08.06.2021 15:24 Відповісти
Аваков - враг украинской науки Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5984
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08.06.2021 15:41 Відповісти
От тепер я вірю що наука в Україні ще жива і в неї є майбутнє Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7006
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08.06.2021 15:24 Відповісти
когда касается собственного кармана и бабла в нем. Лучше от ковида что нибудь изобрели.
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08.06.2021 15:42 Відповісти
за це ніхто не заплатить - в тому то і річ! Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6247
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08.06.2021 20:47 Відповісти
Виживають як можуть
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08.06.2021 16:39 Відповісти
ну вот )))) перешли на самоокупаемость )))) науку надо субсидировать , чтоб они занимались наукой а не самодеятельностью ...криминальной ))))
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08.06.2021 15:24 Відповісти
Якщо вони тільки не гнали якусь небезпечну для здоров'я хрєнь (а це навряд чи) то в цьому є лише плюси.
Державі економлять валюту, та самостійно фінансують науку Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7063
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08.06.2021 20:49 Відповісти
не хрен бухать Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 96
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08.06.2021 15:25 Відповісти
А с другой стороны: что вы хотите, если государство не хочет платить учёным за их основную работу -- исследования? Тогда неизбежно появятся такие "подработки". Тем более, что что всё необходимое оказалось собранным вместе: и головы-интеллект, и оборудование.
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08.06.2021 15:26 Відповісти
мне одному кажется, что у сотрудников института химии слишком много свободного времени? А ведь еще президентский университет не заработал
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08.06.2021 15:27 Відповісти
Ха-ха наверно это изготовляли из научного отдела алкогольной химии)))
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08.06.2021 15:28 Відповісти
А это наш младший научный сотрудник... Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6018
Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8445Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3448
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08.06.2021 15:29 Відповісти
Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4103
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08.06.2021 15:34 Відповісти
Ах вы ж сволочи! Малый бизнес душите? Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4716
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08.06.2021 15:32 Відповісти
Именно так - зелёные олигархи душат малый бизнес руками силовиков, которым платят зарплату за счет налогоплательщиков.
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08.06.2021 15:39 Відповісти
талантище! + профессионализьм.
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08.06.2021 15:33 Відповісти
ну хоть специалюги делали...а не дядя вася в гараже Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1496.
я бы взял,
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08.06.2021 15:34 Відповісти
Так вот где собака порылась, Иваныч. Теперь все стало на свои места.Эти ребята были на защите кандидатской у Кивы, все сделали как надо и теперь Кива - целый кандидат наук . А за это кандидат Кива крышевал это производство пойла. Но ребятки решили больше не делиться баблом с Кивой и он их сдал. Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 605 Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 605 Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 605
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08.06.2021 15:37 Відповісти
У кивы кандидатская по жомовой яме а не по дистиляции.
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08.06.2021 15:40 Відповісти
Зри в корень(С). Как раз все это пойло делалось из того, что было в этой знаменитой на всю Европу жомовой яме.
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08.06.2021 15:53 Відповісти
Ты фото в статье видел? Там баклахи темные видел? Шо ты предлагаешь из жомовой ямы делать? Semi dry red wine? Whiskey?
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08.06.2021 16:28 Відповісти
Болезный, тебе,убогому слово стеб не знакомо. обратись к своему семейному ветеринару.
Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2348 Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2348 Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2348
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08.06.2021 17:14 Відповісти
и у каких это "известных брендов" продукция разливается в тетрапаки и 6л пэт-бутылки?
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08.06.2021 15:37 Відповісти
если качественный то зачет
если нет, на учебу в тюремные университеты
ибо нех... нарид дурить ботаникам
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08.06.2021 15:39 Відповісти
Не нервничай так, зебилы все равно будут пить мочу своего императора, у них даже на шмурдяк денег теперь нет.
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08.06.2021 15:42 Відповісти
свинятину так "колбасит" под каждой новостью, можно подумать, шо ваш свынячый коллектив везут на мясокомбинат
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08.06.2021 15:51 Відповісти
Жизнь идет где-то за стеною, а ты в плену пустоты.
О, как жаль, но всему виною мечты, мечты, мечты.
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08.06.2021 16:34 Відповісти
удивил
впервые читаю хрюканье свинятины стихами

правда со свинарника духом казларылым потянуло

Вот прямая цитата Валерия по этому поводу:
«Я понимаю, что сейчас многие по этому поводу высказывались (тот же Макаревич заявил, что мы, дескать, не прошли проверку на вшивость). А вот мне интересно, почему в свое время украинцы не очень-то упирались, когда вдруг на их голову свалился Крым? Я понимаю, что это было сделано Хрущевым, который искал поддержки на Украине в борьбе со своей внутренней оппозицией. Надо было дать украинцам такой кусок, чтобы их как-то задобрить. Да и сам Хрущев тоже выходец оттуда. Почему-то в то время никто по этому поводу копий не ломал»
Кипелов считает, что этот вопрос нужно было решать ещ¸ в 1991 году, когда развалили СССР, однако тогда политическим деятелям было совсем не до этого...
Напомним, что в список персон нон-грата попали такие российские артисты как Николай Расторгуев, Валерия, Иван Охлобыстин и множество других.Источник: http://www.aria-band.ru/news/index.html?id=1407910029
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08.06.2021 16:52 Відповісти
а дарма. я сам хімік, маю знайомих що професійно роблять крафтовий алкоголь, доволі смачний і оригінальний, я вже не кажу про ціну. так джин аж 200грн літр, причому від британського різниться не дуже. тож робити алкоголь то призвання, майстерність! на день хіміка дегустували смачну настоянку, зроблену провідним спеціалістом кну ім шевченка
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08.06.2021 15:42 Відповісти
Кстати да, коллега.
Почему-то все априори полагают, что в ИХВС делали фуфло и палево.

Но я вовсе не исключаю, что они делали весьма пристойные вещи.
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08.06.2021 16:26 Відповісти
Уверен, что лучше оригинала! Знаю эту бригаду много десятилетий
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08.06.2021 17:04 Відповісти
Зачем им это?
У ученых в Украине зарплаты больше чем у депутатов (они умнее депутатов). Сотрудники Института химии Академии наук изготовили поддельного алкоголя известных брендов на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 276
Или нет?
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08.06.2021 15:43 Відповісти
разом з кивою дати їм по доктору наук за винахід,наша наука достойна кив
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08.06.2021 15:46 Відповісти
Патамушта своєчасно не поділились. А так працювали б собі,і горя не знали...
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08.06.2021 15:47 Відповісти
Главное -- научный подход!
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08.06.2021 15:50 Відповісти
Боже мiй де я живу.
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08.06.2021 15:52 Відповісти
Каплю, нет, не каплю - молекулу на 1 млн.грн.в море словили, а 50% алкоголя в стране продается с липовыми акцизными марками под доблестным крышеванием МВД-СБУ!
Рынок теневого алкоголя - 12 млрд. грн.
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08.06.2021 16:03 Відповісти
Молодці! А кому ж іще його робити, якимсь дилетантам?
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08.06.2021 16:05 Відповісти
Вот это ученые! Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1686 Хорошо, что я пью только Джим Бим и Бушмилз Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2845
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08.06.2021 16:08 Відповісти
Институту химии - большую акцизную марку.
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08.06.2021 16:15 Відповісти
" Брендовый алкоголь" в пластиковых 5-литровых бутылях? Скупить брендовые бутылки на ОЛХ жаба задавила.
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08.06.2021 16:16 Відповісти
Это самое простое, что они могут делать
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08.06.2021 16:31 Відповісти
Досліджували ферментацію і вирішили побічний продукт не виливати в каналізацію. Екологія, однако.
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08.06.2021 16:44 Відповісти
Качество изьятой продукции оказалось выше оригинальной брендовой)
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08.06.2021 16:50 Відповісти
Об чём речь!
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08.06.2021 17:05 Відповісти
Теперь понятно зачем нам нужно это архаичное, неповоротливой образование под названием Академия наук Украины.
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08.06.2021 17:42 Відповісти
Тю якщо науку не фінансуєте, то хоч не заважайте їй фінансувати саму себе!
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08.06.2021 20:40 Відповісти
це ж явно мєнтовскому барижнічеству дорогу перейшли....
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08.06.2021 20:41 Відповісти
А закуску они там не выпускают ?
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08.06.2021 21:34 Відповісти
 
 