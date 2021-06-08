Співробітники Інституту хімії Академії наук виготовили підробленого алкоголю відомих брендів на 1,3 млн грн, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру організованій групі у складі трьох осіб, викритих у виготовленні фальсифікованих алкогольних напоїв з метою збуту (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

"Згідно з матеріалами слідства, у період із серпня 2020-го по лютий 2021 року учасники організованої групи, будучи службовими особами ДП "Дослідне виробництво Інституту хімії високомолекулярних сполук" НАН України, та використовуючи приміщення держпідприємства та спеціальне обладнання, організували незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою їхнього подальшого збуту під виглядом відомих брендів.

Встановлено, що учасниками організованої групи незаконно виготовлено понад 5300 літрів фальсифікованих алкогольних напоїв та отримано прибутку на понад 1,3 млн гривень.

Проводяться всі необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об’єктивне дослідження обставин кримінального провадження", - зазначено в повідомленні.

Викриття злочинної діяльності проводилося прокурорами спільно зі слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві та за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.

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