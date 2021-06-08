Ми будуємо круті дороги, - Зеленський. ФОТО

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський оглянув завершення будівельних робіт на автодорозі державного значення Н-11 Дніпро – Миколаїв від Кривого Рогу до селища міського типу Кринички, реконструкція якої здійснюється в межах програми "Велике будівництво".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Підкреслюється, що загальна вартість ремонту дороги становить 2,2 млрд грн. Введення в експлуатацію відновлених ділянок заплановане до кінця цього місяця.

Також Володимир Зеленський ознайомився з ремонтом ділянки автодороги державного значення М-04 Знам'янка – Луганськ – Ізварине. Загальна вартість робіт – 2,3 млрд грн, їхнє завершення заплановане на червень поточного року. На цій дорозі буде влаштовано систему моніторингу стану доріг та умов руху (WIM).

Як розповів Главі держави міністр інфраструктури Олександр Кубраков, до Дня Незалежності України планується завершити будівництво південного обходу міста Дніпра. Протяжність дороги становить 7,1 км, вартість будівництва – 1,68 млрд грн.

Також цього року розпочнеться будівництво північного обходу Дніпра.





Крім того, в області завершується ремонт ділянки дороги Н-31 Дніпро – Кобеляки – Решетилівка та передбачене відновлення ділянок дороги М-30 Стрий – Ізварине.

"Всього у межах програми "Велике будівництво" цьогоріч у Дніпропетровській області планують відремонтувати 387 км автошляхів", - випливає з повідомлення.

Президент поцікавився завантаженістю доріг в області. У відповідь на це голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко зазначив, що трафік на автошляхах досить щільний.

"Ми будуємо круті дороги. Маємо продовжувати, адже люди чекають нових і якісних доріг", – наголосив Володимир Зеленський.