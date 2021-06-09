Зеленський відкрив у Дніпрі Олімпійський дім, - "слуга народу" Мисягін. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
У Дніпрі за участю президента України Володимира Зеленського відбулося відкриття Олімпійського дому.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп із фракції "Слуга народу" Юрій Мисягін, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні разом із президентом були присутні на відкритті Олімпійського дому в Дніпрі. Ця велика адміністративна будівля побудована біля спортивної арени та стадіону з легкої атлетики. Такої другої в країні немає", - написав Мисягін.
На відкритті також були присутні відомі українські спортсмени.
"Спорт буде популярний тільки якщо буде інфраструктура. Її ми і будуємо", - підкреслив нардеп.
Президенту Зеленському також подарували форму збірної України, в якій вона виступатиме на Євро-2020.
"І звісно, президент не міг піти без тієї самої нової форми, яка так схвилювала північного "сусіда". Нову форму президенту вручив голова Федерації футболу України - Павелко Андрій Васильович", - повідомив Мисягін.
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неужели книги пожеланий не было???!!!
Терміново треба проводити засідання ВР !
потому нет никакого процветания страны, а один застой все 30 лет, все прогнило и коррупция процветает. Все разворовано, распилено и продано. И отставание от соседа Польши на 50 лет во всем.
а чо в декларации не указывает?
Для тех, кто плохо видит, это чат СН в Верховной раде:
«за нас голосовали с надеждой, что мы уберем закон про мову…»
Ну и в исполнении Гетманцева про СС тоже хорошо.
Просто, чтобы никто не забывал, какой откровенно вражеский скот сейчас у власти.
- ніяких кортежів - виконано
- палаци Конча Заспи дітям - виконано
- ніяких перерізань стрічок - виконано
Що він там ще обіцяв?
Картина без нарика и меноры будет не полной)
Смотрю, все Вовочки маленького роста любят носить туфельки на скрытых каблучках.
Ну что бы казаться выше самого короткого хрена, до которого он достаёт макушкой.
Родное все и былые привычки возвращаются.
Это вам не буржуйские "ах простите, не будете ли так любезны".
Ты бы лучше поездил и посмотрел в каких условиях дети тренируются в ДЮСШ и даже в ДЮСШОРах. Прозрел бы от этого ужаса.