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заробітна плата (1019) мер (484) ЧЕСНО (98)

Серед міських голів найвищу зарплату отримує мер Запоріжжя - понад 100 тис. грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Мери міст відповідають за мільярдні бюджети і невідновлювані ресурси громади, при цьому їхні оклади, які встановив Кабмін, просто мізерні. Якщо говорити загалом про обласні центри, то середній заробіток мерів - 53 тис. грн на місяць.

Рух ЧЕСНО проаналізував, які зарплати отримують мери обласних центрів, інформує Цензор.НЕТ.

У мера Львова Андрія Садового середній заробіток становить 33,5 тис. грн, Геннадій Труханов у Одесі отримує трохи менше ніж 23 тис. грн за місяць, Ігор Колихаєв у Херсоні отримує близько 16 тис., мер Запоріжжя Володимир Буряк – 127,5 тис., мер Ужгорода Богдан Андрєєв – 55,2 тис. грн за місяць, Владислав Атрошенко в Чернігові – 63,3 тис. грн, Руслан Марцінків із Івано-Франківська – 39,2 тис. грн (його помічники й радник коштують платникам податків 700 тис. грн за місяць), мер Житомира Сергій Сухомлин – 29,5 тис. грн, столичний міський голова Віталій Кличко – 59,5 тис. грн.

Серед міських голів найвищу зарплату отримує мер Запоріжжя - понад 100 тис. грн, - ЧЕСНО 01

Серед міськіх голів найвищу зарплату має мер Запоріжжя - понад 100 тис. грн, - ЧЕСНО 01

У ЧЕСНО зауважують, що рівень та умови оплати праці міського голови визначають депутати місцевих рад. Для цього вони користуються певними постановами Кабінету Міністрів, які передбачають умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.

Зазвичай на початку каденції обраного мера депутатам пропонують проєкт рішення, де фіксують умови оплати його праці. Основою є посадовий оклад, що становить основну, але не більшу частину заробітків мера. На відміну від різних доплат, оклад – величина постійна й затверджена постановою Кабміну ще у 2006 році.

Згідно із цим документом, меру міста з населенням понад 1 млн осіб установлено посадовий оклад у розмірі 16 940 грн, мерам міст із населенням до 180 тис. осіб – 15 тис. грн, а решті – 15 900 грн. Тобто різниця в межах 2 тис. грн.

До якихось реальних досягнень (як-от якість сервісу та послуг у містах) заробітна плата мерів зазвичай не прив'язується.

До вже згаданих умов оплати праці депутатами зазвичай передбачені для мера певні надбавки, доплати й премії.

Сюди можуть входити надбавки: за ранг посадової особи, за вислугу років, за високі досягнення у праці, за науковий ступінь, вчене звання й навіть за знання іноземної мови. Крім цього, депутати встановлюють величину щомісячної премії у відсотках від окладу. Іноді вона може становити і 100%,, і 300%.

До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, допомоги та інші виплати.

Дуже часто мери отримують матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її суму теж затверджує рада.

"У містах Європи обсяг зарплати мерів міст чітко співвідносний із кількістю населення. Заробітна плата мера міста зі 100 тис. населення вдвічі нижча, ніж зарплата мера міста-мільйонника. Відповідно найбільше отримують мери столиць. Наприклад, зарплата мерів Мадрида й Парижа становить майже 9 тис . євро (населення 3,3 млн та 2,2 млн відповідно), мера Лондона – більш ніж 12 тис. євро (8,9 млн осіб). у Валенсії з населенням 0,8 млн мер отримує понад 6 тис. євро, а в Мілані – 7,5 тис. євро (1,4 млн населення)", – сказано в публікації.
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Топ коментарі
+7
корупцію...
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08.06.2021 18:17
+5
Буряк шо есть , шо його нема... як партизан на поводку у ахметова, в місті змін не побачишь, як в селі, базари, реклами, мусорня . Візуального сміття на кожному кроку, вікна магазинів кольорові , банери шманери та всяка ***** на стінах вздовж всього проспекта , такий Токмакський варіант села. Вже не говорю про гази з металинвеста , але , санстанція регулярно оповідає- : « учора загазованість у місті перевищила ПДК у 10 разів, фенол бензол пилюка. Висновок про нього: мундєль він., а не голова міста. Нема чому радіти та пишатись містом.
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08.06.2021 19:41
+3
Буряк-просто редиска...
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08.06.2021 18:21
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И шо ,в жопе у него не слипается ??? Среди городских голов самую высокую зарплату получает мэр Запорожья - более 100 тыс. грн, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 336
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08.06.2021 17:48 Відповісти
Неа, у товарища свеклы в жопе не слипается, от слова совсем!
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08.06.2021 18:19 Відповісти
Что производит этот человек?
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08.06.2021 17:48 Відповісти
корупцію...
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08.06.2021 18:17 Відповісти
Буряк шо есть , шо його нема... як партизан на поводку у ахметова, в місті змін не побачишь, як в селі, базари, реклами, мусорня . Візуального сміття на кожному кроку, вікна магазинів кольорові , банери шманери та всяка ***** на стінах вздовж всього проспекта , такий Токмакський варіант села. Вже не говорю про гази з металинвеста , але , санстанція регулярно оповідає- : « учора загазованість у місті перевищила ПДК у 10 разів, фенол бензол пилюка. Висновок про нього: мундєль він., а не голова міста. Нема чому радіти та пишатись містом.
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08.06.2021 19:41 Відповісти
Я взагалі вважаю яку б ти реформу не проводили першим етапом цієї реформи повинна бути гідна заробітня плата
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08.06.2021 17:49 Відповісти
лохи, эти ваши меры!.. Бондаренко в Черкассах себе 240 000 грн ежемесячно выписывает + разные там надбавки за вредность..
это вам не верховодку в луже ловить!..
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08.06.2021 17:52 Відповісти
Значит у мэра Парижа 9000,у мэра Запорожья 4000 евро.
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08.06.2021 17:53 Відповісти
Сколько мэра не корми...
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08.06.2021 17:53 Відповісти
Думаю, Запоріжжі гордяться таким досягненням і своїм головою. 😊 Не даремно голосували.
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08.06.2021 17:56 Відповісти
Когда ничем слаще морковки не кормили, то и буряк деликатес.
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08.06.2021 19:28 Відповісти
инфографика для тех кто с микроскопом
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08.06.2021 18:01 Відповісти
Наверно честный человек. Не такие уж и большие деньги.
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08.06.2021 18:08 Відповісти
"...мэр Запорожья Владимир Буряк - 127,5 тыс..."

Пропоную Буряку видавати зарплату гичкою або самогоном😜.
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08.06.2021 18:09 Відповісти
Буряк-просто редиска...
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08.06.2021 18:21 Відповісти
Однако хитрожопый оказывается бурячок.
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08.06.2021 18:27 Відповісти
А им шо, ещё и зарплату плотят?
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08.06.2021 18:38 Відповісти
Це лише офіційно...
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08.06.2021 18:43 Відповісти
Буряк отменил закон (постановление) Кабина о бесплатном проезде для льготных категорий граждан. И, наверное, за хорошие откаты от транспортных компаний. Единственный город в Украине, где мэр позволил себе такое. Рыг он бывшим не бывает. И заняться им некому.
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08.06.2021 19:25 Відповісти
копейки в масштабах воровства. Вот взять сдохлого гепу. сколько на родиончика переписали баблишка, земельки и недвиги? эти жалкие крохи в 100к он пробухивает за 1 день в Монако и т.д.
Но то такое. гепе и при жизни разрешали и поддерживать руцкий мир (колорадку на сдохлой крысе видели?) и восхвалять палача-маньяка жукова (тупая бездарь без образования).
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08.06.2021 23:37 Відповісти
 
 