Серед міських голів найвищу зарплату отримує мер Запоріжжя - понад 100 тис. грн, - ЧЕСНО. ІНФОГРАФІКА

Мери міст відповідають за мільярдні бюджети і невідновлювані ресурси громади, при цьому їхні оклади, які встановив Кабмін, просто мізерні. Якщо говорити загалом про обласні центри, то середній заробіток мерів - 53 тис. грн на місяць.

Рух ЧЕСНО проаналізував, які зарплати отримують мери обласних центрів, інформує Цензор.НЕТ.

У мера Львова Андрія Садового середній заробіток становить 33,5 тис. грн, Геннадій Труханов у Одесі отримує трохи менше ніж 23 тис. грн за місяць, Ігор Колихаєв у Херсоні отримує близько 16 тис., мер Запоріжжя Володимир Буряк – 127,5 тис., мер Ужгорода Богдан Андрєєв – 55,2 тис. грн за місяць, Владислав Атрошенко в Чернігові – 63,3 тис. грн, Руслан Марцінків із Івано-Франківська – 39,2 тис. грн (його помічники й радник коштують платникам податків 700 тис. грн за місяць), мер Житомира Сергій Сухомлин – 29,5 тис. грн, столичний міський голова Віталій Кличко – 59,5 тис. грн.

Серед міськіх голів найвищу зарплату має мер Запоріжжя - понад 100 тис. грн, - ЧЕСНО 01

У ЧЕСНО зауважують, що рівень та умови оплати праці міського голови визначають депутати місцевих рад. Для цього вони користуються певними постановами Кабінету Міністрів, які передбачають умови оплати праці осіб місцевого самоврядування.

Зазвичай на початку каденції обраного мера депутатам пропонують проєкт рішення, де фіксують умови оплати його праці. Основою є посадовий оклад, що становить основну, але не більшу частину заробітків мера. На відміну від різних доплат, оклад – величина постійна й затверджена постановою Кабміну ще у 2006 році.

Згідно із цим документом, меру міста з населенням понад 1 млн осіб установлено посадовий оклад у розмірі 16 940 грн, мерам міст із населенням до 180 тис. осіб – 15 тис. грн, а решті – 15 900 грн. Тобто різниця в межах 2 тис. грн.

До якихось реальних досягнень (як-от якість сервісу та послуг у містах) заробітна плата мерів зазвичай не прив'язується.

До вже згаданих умов оплати праці депутатами зазвичай передбачені для мера певні надбавки, доплати й премії.

Сюди можуть входити надбавки: за ранг посадової особи, за вислугу років, за високі досягнення у праці, за науковий ступінь, вчене звання й навіть за знання іноземної мови. Крім цього, депутати встановлюють величину щомісячної премії у відсотках від окладу. Іноді вона може становити і 100%,, і 300%.

До заробітної плати входять також відпускні, лікарняні, компенсації за відрядження, допомоги та інші виплати.

Дуже часто мери отримують матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Її суму теж затверджує рада.

"У містах Європи обсяг зарплати мерів міст чітко співвідносний із кількістю населення. Заробітна плата мера міста зі 100 тис. населення вдвічі нижча, ніж зарплата мера міста-мільйонника. Відповідно найбільше отримують мери столиць. Наприклад, зарплата мерів Мадрида й Парижа становить майже 9 тис . євро (населення 3,3 млн та 2,2 млн відповідно), мера Лондона – більш ніж 12 тис. євро (8,9 млн осіб). у Валенсії з населенням 0,8 млн мер отримує понад 6 тис. євро, а в Мілані – 7,5 тис. євро (1,4 млн населення)", – сказано в публікації.