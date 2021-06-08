Плаваючий БТР-4Е для морської піхоти успішно пройшов випробування, - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Днями відбулися додаткові типові випробування БТР-4Е з поліпшеними характеристиками для подолання водних перешкод. Розробка такої модифікації БТР-4Е обумовлена необхідністю комплектування підрозділів Військово-Морських Сил бронетехнікою для десантування з надводних десантних кораблів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Основною відмінністю варіанту виконання БТР-4Е для потреб ВМС від базового зразка є призначення для транспортування особового складу морської піхоти і їх вогневої підтримки в бою і здатністю цілодобово виконувати завдання в зонах помірно-холодного морського клімату.
Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, у процесі випробувань бронемашина продемонструвала очікувані характеристики і зарекомендувала себе відмінно.
"Після додаткових типових випробувань щодо подолання водних перешкод ми ще раз переконалися у перспективності цього зразка військової техніки і його необхідності для оборони України. БТР-4Е є виключно українською розробкою, яка пройшла повний цикл з "чистого аркуша" до постановки на озброєння", - заявив Таран.
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Натомість роблять бтр3 та гору іншого мусору що навіть по нормах іділ після віджиму підлягає виключно спаленню як техніка що не придатна та є мусором.
Виходить що у нашої армії норми гірші чим у країни терориста, що наша країна озброює своїх солдатів гірше чим ісламська держава Іраку та Леванту.
Там на 10000 таких бетеров.
Восемь лет окопной войны.
На КБ им.Морозова собран за г о д только один ! Карл "булат" для Украинской армии
БТР 4Е отданы полиции.
Восемь лет собирается с Украинского народа военный сбор .Где деньги , Зин Хвопрос.
Урал вагон завод собирает в месяц до 100 ед. тяжелой техники.