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Невідомий "замінував" рейс "Тбілісі - Київ", - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

8 червня у міжнародному аеропорту "Бориспіль" перевіряли інформацію про вибуховий пристрій на борту літака рейсу "Тбілісі - Київ". Інформація не підтвердилася

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

8 червня близько 15 години до чергової частини Бориспільського районного управління поліції надійшло повідомлення від диспетчера аеропорту "Бориспіль" про те, що невідома особа зателефонувала і повідомила про вибухівку на борту літака.

Літак сполученням "Тбілісі - Київ" здійснив посадку о 15 год. 09 хв і став на стоянку. На борту літака перебувало 119 пасажирів і 6 членів екіпажу.

Невідомий замінував рейс Тбілісі - Київ, - Нацполіція 01

Кінологічна служба МА "Бориспіль" за допомогою автомобіля з рентген-телевізійною установкою спільно з вибухотехнічною службою ГУ поліції в Київській області здійснили огляд повітряного судна, пасажирів та їхніх речей. Заборонених речей або вибухівки виявлено не було.

Невідомий замінував рейс Тбілісі - Київ, - Нацполіція 02
Невідомий замінував рейс Тбілісі - Київ, - Нацполіція 03

Зазначається, що під час інциденту аеропорт "Бориспіль" свою роботу не припиняв, і продовжує працювати в штатному режимі.

Поліція проводить досудове розслідування за ознаками ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.
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Где поц? Не нашли)))?
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08.06.2021 21:55 Відповісти
SkyUp VS Bees?
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08.06.2021 22:38 Відповісти
ХАМАС, а инфа пришла из Швейцарии, угадал?😁
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08.06.2021 23:16 Відповісти
 
 