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Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Дніпропетровської області оглянув експозиції музею "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС" у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ознайомився з музейною експозицією, що розташована у трьох залах. У першому залі представлені речі учасників АТО, волонтерів, медиків, капеланів, військових кореспондентів, а також боєприпаси, нагороди, інструменти, дитячі малюнки та одяг. Експозиція розташована на металевих конструкціях, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт. У другому залі представлені понад 500 фотопортретів загиблих українських військових, які народилися та мешкали на Дніпропетровщині. Третій зал – мультимедійний. У ньому демонструють документальні стрічки про війну на сході України", - сказано в повідомленні.

"Експозиції музею дуже зворушливі. Дивишся з повагою та честю, але страшно, що цих людей немає. Хоча розумієш, що не страшно жити в Україні, яка має синів та доньок, які захищають Батьківщину", – цитує пресслужба слова Зеленського.

Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України 01
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Топ коментарі
+27
Циничное насекомое
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08.06.2021 23:22
+26
" ... не страшно жить в Украине,
в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину " (с)

Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1767
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08.06.2021 23:48
+22
Центральная экспозиция музея - стенд с четырьмя повестками, от которых сбежал Верховный Главнокомандующий страны.

Рупь за сто, что нигде и никогда такого экспоната в мире нет и не было !!!
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08.06.2021 23:30
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Циничное насекомое
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08.06.2021 23:22 Відповісти
А про втечу Хомчака з поля бою там є окремий стенд?
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08.06.2021 23:33 Відповісти
Ночь в музее
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09.06.2021 06:44 Відповісти
Интересно, оно надело праздничную косоворотку?!
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09.06.2021 00:05 Відповісти
Що воно нєлох там втикає? Герої гинули коли воно )(єром на роялі мурку лабало
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08.06.2021 23:23 Відповісти
Центральная экспозиция музея - стенд с четырьмя повестками, от которых сбежал Верховный Главнокомандующий страны.

Рупь за сто, что нигде и никогда такого экспоната в мире нет и не было !!!
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08.06.2021 23:30 Відповісти
корінці повісток мали би залишитись в архівах...
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09.06.2021 00:10 Відповісти
але ...

тіко свідки
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09.06.2021 00:27 Відповісти
По музеям таскаться надо в отпускное время, вместо мутных поездок в Оман , в Турцию, в Эмираты, в Буковель.... Тошнит уже от этого гнуса двуличного...
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08.06.2021 23:26 Відповісти
Чергова піар акція.І не більше того.
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08.06.2021 23:27 Відповісти
чому в другому слові третя літера "д" зникла ?

клавіатура старенька ?
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08.06.2021 23:47 Відповісти
Ветеран 4-х призывов...
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08.06.2021 23:34 Відповісти
"Дивишся з повагою і честю, але страшно ..." - лицемірство людини, яка чотири рази відкошувала від армії, бо їй страшно було Зеленский посетил музей в Днепре, посвященный подвигу защитников Украины - Цензор.НЕТ 6738
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08.06.2021 23:40 Відповісти
Піар на крові.
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08.06.2021 23:48 Відповісти
" ... не страшно жить в Украине,
в которой есть сыновья и дочери, защищающие Родину " (с)

Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1767
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08.06.2021 23:48 Відповісти
Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 2420
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09.06.2021 00:31 Відповісти
И как такую сволочь в цирк музей пускают? Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 5571
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09.06.2021 00:00 Відповісти
Пропав музей . Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 3504 .
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09.06.2021 00:11 Відповісти
Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України - Цензор.НЕТ 1145
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09.06.2021 05:51 Відповісти
Щось не пригадую, він хоч відвідував госпіталь з пораненими і покаліченими воїнами?
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09.06.2021 05:52 Відповісти
Можно ходити по музеях,та деморалізувати військо.Можно розповідатиипро НАТО та два роки не призначати туди посла.Можно розповідати про військо - та припинити його фінансування.Брезня - це основа його діяльності.
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09.06.2021 07:44 Відповісти
Почтил падла!? Лучше б хоть что то сделал для армии!!!
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09.06.2021 08:31 Відповісти
косовороткин заявил, что он нелох, или просто бабадакал ?
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09.06.2021 09:09 Відповісти
 
 