Зеленський відвідав музей у Дніпрі, присвячений подвигу захисників України. ФОТО

Президент Володимир Зеленський під час поїздки до Дніпропетровської області оглянув експозиції музею "Громадянський подвиг Дніпропетровщини в подіях АТО/ООС" у Дніпрі.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент ознайомився з музейною експозицією, що розташована у трьох залах. У першому залі представлені речі учасників АТО, волонтерів, медиків, капеланів, військових кореспондентів, а також боєприпаси, нагороди, інструменти, дитячі малюнки та одяг. Експозиція розташована на металевих конструкціях, що символізують зруйнований внаслідок бойового протистояння Донецький аеропорт. У другому залі представлені понад 500 фотопортретів загиблих українських військових, які народилися та мешкали на Дніпропетровщині. Третій зал – мультимедійний. У ньому демонструють документальні стрічки про війну на сході України", - сказано в повідомленні.

"Експозиції музею дуже зворушливі. Дивишся з повагою та честю, але страшно, що цих людей немає. Хоча розумієш, що не страшно жити в Україні, яка має синів та доньок, які захищають Батьківщину", – цитує пресслужба слова Зеленського.