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контрабанда (1551) митниця (1028) діаманти (24)

61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

61 діамант виявили київські митники в міжнародних поштових відправленнях зі США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної митної служби України.

61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба 01

Три міжнародні поштові відправлення від одного відправника з американського Балтимора прямували на адресу киянина та мешканців Дніпра. Згідно з деклараціями, у цих посилках мали бути "розподільники документів" вартістю 0 доларів США.

Під час огляду цих відправлень митники виявили каміння у зіппакетах з рукописними позначками, характерними для коштовного каміння (про масу, колір, чистоту тощо).

61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба 02

Митна експертиза встановила, що виявлене – дорогоцінне каміння першого порядку: діаманти діамантової огранки жовтих, коричневих і блакитних кольорів та відтінків, а також безбарвні.

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61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба 03

Найбільші і найдорожчі - два жовті (вартістю 5,3 тис. доларів США) і три безбарвні (2,9 тис. доларів США), та ще два діаманти незвичайного небесно-блакитного кольору із зеленим відтінком. Маса найбільшого каменю - 1,07 карата, а його лінійні виміри - 6,51х6,47х4,4мм.

61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба 04

Оскільки дорогоцінні камені відправник намагався переслати в Україну, не задекларувавши їх належним чином, Київською митницею у всіх випадках складено протоколи про порушення митних правил ст. 472 Митного кодексу України.

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Діаманти вилучено. Їхня загальна орієнтовна вартість - 11 600 доларів (319 тис. гривень).

Автор: Наталя Джума
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Ермак же поехал
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09.06.2021 00:14 Відповісти
Из США? Интересно. 61 бриллиант обнаружен в трех посылках из США, - Гостаможслужба - Цензор.НЕТ 9279
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09.06.2021 00:15 Відповісти
Бриллиантовая рука?
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09.06.2021 00:18 Відповісти
Какие-то лоховатые контрабандисты. Вероятность вскрытия подобной посылки на UA таможе 101%
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09.06.2021 01:29 Відповісти
А в это время где-то киевский почтальон Печкин ходит с iPhone из моей посылки.
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09.06.2021 01:44 Відповісти
я хотів собі заказати із Аліекспрес такий собі годинник з вмонтованою скритою (шипугнською) 4К камерою та wi-fi, але там і на інших ресурсах читав, шо таку посилку мудаки на митниці не пропустять. одні кажуть, шо вони то пропустять до адреса, але пакунок прийде разом з поліцєю, мать їх в *об.
це правда, чи брєдні?61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 2693
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09.06.2021 10:34 Відповісти
Я вижу камни подобраны со вкусом 61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 4687
Мда, обнищал нынче бриллиант, обнищал....
или как говорил М.Ж.:...
вчера былы по пять, но большие...
а сегодня были по три,
но маленькие, но по три...
но маленькие...
зато по три...
хотя совсем маленькие...
поэтому по три... 61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 8368
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09.06.2021 07:55 Відповісти
Турецькі контрабандисти із "Діамантової руки" дадуть американським,у сенсі вигадок,200% фори.Вчіться,студенти,мля!
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09.06.2021 08:03 Відповісти
Вот какая житуха в Америке - бриллианты шлют по почте как изюм . . .
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09.06.2021 10:35 Відповісти
Бриллианты на 11 000$ мы находим.
А контейнеры и вагоны по 10 000 000 $ - не замечаем.
61 діамант виявлено в трьох посилках зі США, - Держмитслужба - Цензор.НЕТ 5151
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09.06.2021 10:44 Відповісти
Ну Вы послушайте и почитайте этих "верещагиных" 61 штука - 11 000 дол. Это в среднем 200 баксов камушек.. Шас аристарх позвонит абдулле -таможня дает добро. Придет старый Пейсах, ветеран ВОВ, уплатит штраф, доплатит за услуги и привет. Где такие цены ? И как это местный верещагин посылки в разные города вычислил? Человек рентген. Да заранее бабки заплатили за такую "растаможку". Да там каждый камень минимум 1000 баксов. Это контрабас для ювелиров.
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09.06.2021 11:39 Відповісти
 
 