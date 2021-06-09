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Зеленський (17470) футбол (1303) Євро-2020 (98)

Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Президент сфотографувався з "іменною" формою українських спортсменів для Євро-2020.

Знімки опубліковано в Instagram глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нова форма збірної України з футболу точно особлива. Вона вміє шокувати. На ній - кілька важливих символів, які об'єднують українців від Луганська до Ужгорода, від Чернігова до Севастополя. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна", - сказано в підписі до фотографій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розмови, що УЄФА може заборонити використовувати українській футбольній збірній нову форму, абсолютно безпідставні, - Павелко

Зеленський: Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна 01Зеленський: Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна 02

Пізніше Зеленський в Instagram опублікував фото у футболці збірної України.

"Чекаємо п'ятниці. Цього разу - не через РНБО", - йдеться у підписі до публікації.

Зеленський: Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна 03

Нагадаємо, 6 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко презентував форму національної збірної України на Чемпіонаті Європи з футболу-2020, на якій зображено контури кордонів України, включно з тимчасово окупованим Кримом, а також слова "Слава Україні!", "Героям слава!".

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

В УЄФА запевнили, що форма національної збірної України затверджена згідно з правилами. Російський футбольний союз звернувся в УЄФА із заявою про те, що у формі українських футболістів нібито використовуються політичні мотиви, а футбол має залишатися поза політикою.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
А уяви якби на його місці був який небуть дурачок ?
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09.06.2021 02:50
+15
Угу.Хорошо, шо не косоворотка, которая одному величайшему лидеру Европы так нравится.
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09.06.2021 03:01
+13
Зачем украинские футболисты надевают на себя форму гестапо?
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.

Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.

Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.

Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?

Этого.

Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.

Эта методика русских людей никогда еще не подводила.

Василий РЫБНИКОВ
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09.06.2021 05:15
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підлизали павелківці
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09.06.2021 01:19 Відповісти
На его футболке почти не видно карты Украины.
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09.06.2021 01:23 Відповісти
по ходу, ее там вообще нет!
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09.06.2021 01:42 Відповісти
по ходу пора замовляти окуляри
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09.06.2021 10:09 Відповісти
Пётр Алексеич ещё не выдал...жадный..)
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09.06.2021 10:53 Відповісти
все там є, певно задумано так щоб на тілі або при освітленні контури було добре видно.
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09.06.2021 09:06 Відповісти
Скажите мне почему Зеленский как президент набирает на высокие должности, каких то идиотов, фриков, непрофесионалов, украинофобов, коррупционеров?
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09.06.2021 01:27 Відповісти
А уяви якби на його місці був який небуть дурачок ?
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09.06.2021 02:50 Відповісти
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09.06.2021 04:02 Відповісти
Щоб на їхньому фрні виглядати хоч трішки розумним
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09.06.2021 10:16 Відповісти
Номер правильный на футболке... Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 8438
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09.06.2021 01:44 Відповісти
Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 5622 Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 1267 Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 4861
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09.06.2021 03:25 Відповісти
А должен быть 13й
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09.06.2021 06:00 Відповісти
Угу.Хорошо, шо не косоворотка, которая одному величайшему лидеру Европы так нравится.
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09.06.2021 03:01 Відповісти
ФУТБОЛКА ЗЕ БЕЗ МАПИ УКРАЇНИ, СИМВОЛІЧНО.
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09.06.2021 06:32 Відповісти
Глаза разуй - есть там карта, хорошо видна
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09.06.2021 07:46 Відповісти
Таки да. Есть. Футбольного поля на заднем плане Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 4161
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09.06.2021 07:57 Відповісти
Человек Ноября
@ManOfNovember
·
13 ч
Представляю, как начнут рваться пердаки, если японские футболисты выйдут в форме с Курильскими островами.
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09.06.2021 01:46 Відповісти
заслужил!
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09.06.2021 01:59 Відповісти
Montjoie et Saint-Denis!
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09.06.2021 02:49 Відповісти
МВФ не дає через Зе кредити Україні, тому Зе готовиться пустити воду до Криму -
кремляді за воду у Крим можуть дати як свого часу дали Януковощу за відмову
від ЄС.
Суспільство України буде приємно здивоване Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 8984
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09.06.2021 02:39 Відповісти
как тут зраду найти?
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09.06.2021 03:56 Відповісти
Некоторые особо одаренные уже нашли Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 1719
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09.06.2021 07:54 Відповісти
На фото с футболкой в руках Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 8612
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09.06.2021 08:00 Відповісти
а чём там зрада?
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09.06.2021 08:55 Відповісти
"а чём" - это что за новояз? Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 4682
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09.06.2021 09:24 Відповісти
"а чём" - это что за новояз? да, для тебя лично придуман, ты кацап.

а в новости зрады там нету, её видят только кацапы.
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09.06.2021 10:53 Відповісти
в новости зрада футболку держит Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 3099 кстати, ч почему кацап? кудапорохоботов дели? портново-татарские новые методички от СН выкатили? Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 2910
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09.06.2021 13:30 Відповісти
а разве зе уже - папередник? вы его уже"смели"? дальше ваш бред расшифровать не смог, звыняйте. там шото на слуганародном Зеленський: "Нова форма збірної з футболу особлива. Наша країна - єдина і неподільна. Крим - це Україна" - Цензор.НЕТ 9619
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09.06.2021 22:13 Відповісти
З футболками збірної зрозуміло. А що це за муйню він тримає в руках?
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09.06.2021 03:59 Відповісти
ночнушку
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09.06.2021 06:51 Відповісти
Це футболка національної збірної, а ви назвали її "муйньою". Хто ви після цього?
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09.06.2021 10:11 Відповісти
Зачем украинские футболисты надевают на себя форму гестапо?
ВАСИЛИЙ РЫБНИКОВ

Европейский спорт стремительно превращается в Вяликую отечественную войну русского народа против украинско-футбольных захватчиков. Россия столкнулась с одним из самых вопиющих актов агрессии в своей истории, и никогда еще мировой фашизм не был так уверен в успехе...

Сегодня УЕФА (Украинско-Европейская Фашистская Арганизация) одобрила гестаповскую форму, в которой сборная Украины собирается убивать на Чемпионате Европы по фашизму (так называемому футболу). Оформленная в желто-сине-белых цветах нацистской свастики, кровавая спецовка украинских футбольных карателей украшена очертаниями Киевского рейха, содержащими в своем составе Крым, ДНР, ЛНР, Харьков, Тернополь и другие исконно русские территории, а под воротником исписана фашистскими лозунгами типа «Слава Украине», «Героям слава», «Убей русского ребенка, съешь его», «Пушкин - херушкин» и так далее.

Как справедливо отметили российские эксперты по мировому фашизму, все эти мерзкие кричалки означают «Хайль Гитлер» и содержат неприкрытые угрозы русскому народу, Владимиру Владимировичу Путину и лично Алине Маратовне Кабаевой. «Украинская футбольная команда на своей форме присоединила территорию Украины к российскому Крыму. Объяснение такое же метафизическое, как и сама отчаянная художественная акция», - горят трубы у спикера российского МИД Марии Захаровой. В отчаянной акции сборной Украины по фашизму, как в капле настойки боярышника, отразилось опухшее лицо Марии, раскрывшей коварный план киевских футбольных властей присоединить свою территорию к Крыму, захватить таким образом всю Россию, согнать ее население в Хатынь и сделать с ним то, что обычно положено делать в Хатыни, - да, да, о Беларуси тоже не забыли! Не зря знаменитый беларусский каратель Протасевич применял на Донбассе методы войны, запрещённые международными договорами, оружие массового поражения и геноцид, будучи одетым в форму сборной Украины, за что и получил среди мертвых донецких детей прозвище Кровавый Футболист.

Излишним будет говорить о том, что к новой форме кровавых украинских футболистов прилагаются эсэсовская фуражка, набор гвоздей для прибивания русского вратаря в трусиках к перекладине ворот вниз головой руками к штангам, карманная виселица для русскоязычного арбитра и традиционный украинский газенваген. «Я надеюсь, что эту форму запретят, - с тревогой говорит депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев. - Конфликт заложен, используя форму. Более того, наши команды могут встретиться», и встреча эта не кончится добром.

Не приходится сомневаться, что когда против мирных игроков сборной России вероломно, без объявления войны выкатится на немецких танках при поддержке непрерывно бомбящей авиации толпа озверевших украинских карателей, вооруженных до зубов, одурманенных нацистскими лозунгами на воротниках и изображениями Крыма, заваленного русскоязычными трупиками, - русские игроки сдадут мочу на анализ прямо на поле, а солдаты НАТО с пробирками уже будут тут как тут! Не этого ли добиваются заокеанские кукловоды европейского чемпионата?

Этого.

Неудивительно, что Украинско-Европейская Фашистская Арганизация УЕФА цинично отказалась прислушиваться к господину Свищеву и запрещать разработанную в ЦРУ нацистскую символику Украины на Евро-2020. Но грязный Байден снова просчитался! Говорят, что в преддверии Вяликой отечественной футбольной войны Следственный комитет России уже разрабатывает новую форму для российской сборной - ватники, ушанки, кирзачи, сто грамм наркомовских и, конечно же, заградотряд.

Эта методика русских людей никогда еще не подводила.

Василий РЫБНИКОВ
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09.06.2021 05:15 Відповісти
Ой ***** ліл! 😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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09.06.2021 05:57 Відповісти
Это пяць Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 7634
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09.06.2021 07:57 Відповісти
Що він тримає в руках?
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09.06.2021 06:00 Відповісти
Во время визита в один из департаментов Франции,президенту Макрону неизвестный заехал в ухо... Зеленский о новой футбольной форме: Объединяет украинцев от Чернигова до Севастополя - Цензор.НЕТ 2970
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09.06.2021 06:26 Відповісти
Бубочке это не грозит. Оно держится от народа на расстоянии. А зря. Не плохой бы пиар вышел для Осла.
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09.06.2021 07:05 Відповісти
И тут нужно примазаться. Коня куют - жаба ногу тянет.
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09.06.2021 07:03 Відповісти
Форма то об'єднує.Але що робить він особисто?Такого розбратутне було з часів янучара.Доречі повернення в Украіну колі левченка - наглядний приклад діяльності "зграі приматів".
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09.06.2021 07:40 Відповісти
с номером 95 - можно клоуна вывезти из 95 квартала а квартал из клоуна никогда- по поводу футболки она изначально не была такая контрастная как хотелось бы заметил при матче с Кипром только когда брали крупный план с двух метром тогда была видна карта а так даже на полный рост не видно и обычные болельщики в Европе не заметят если конечно это не будет браться крупным планом при исполнении гимна например
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09.06.2021 07:43 Відповісти
При Порошенко так кацапов не троллили. Молодец Зеленский.
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09.06.2021 08:45 Відповісти
Это выдумка найвеличнийшого? Ви як завжди обісрались.😎
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09.06.2021 09:01 Відповісти
Порошенко так дешево не піарився.
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09.06.2021 09:53 Відповісти
Та ладно, Порошенко кожен тиждень стрічки перерізав, ось це був совок.
Критика приймається завжди, а погана пам'ять - ні.
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09.06.2021 10:12 Відповісти
Крим це Україна, а путін ху"ло і вбивця? Чи цього малороські целюсті не видавлять?
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09.06.2021 08:58 Відповісти
Щось я за 5 років президенства Порошенка ні разу не чув, щоб він на публіку назвав птіна ******. Чи може у вас є посилання?
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09.06.2021 10:13 Відповісти
називав вбивцею. Привселюдно. Пару раз тут на форумі доводилось фактами.
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09.06.2021 10:29 Відповісти
Або війну оголошуй, або не звизди поки на посаді, бо після цього з ним зовсім розмовляти не хотіли. І кому від цього стало легше? Крім порохоботиків?
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09.06.2021 12:49 Відповісти
Пане, спробуйте ще раз перечитати мої слова. Коли Порошенко за часів президенства назвав путіна ******?
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09.06.2021 14:27 Відповісти
Все є але деж рояль на якому грає наш герой . треба дізайнерам обовязково до номера 95 добавити рояль і 4 повістки з військомату
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09.06.2021 10:11 Відповісти
*****.Главное шо у кацапов пердаки горят не на шутку
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09.06.2021 11:51 Відповісти
Пика у Зе кругленька - явно поширшала за два роки,
але гримаса не весела.
Навіть правильні слова мають різний ефект в залежності від того, хто говорить.
Не клоунська це справа - державою керувати.
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09.06.2021 12:03 Відповісти
 
 