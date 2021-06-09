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Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Виття на мокшанських болотах
Вчіться, студенти!
Можна й так...
Найвпливовіші речі...
Шашлики так шашлики
Скоро
Кожному своє...
Каток репресій
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Топ коментарі
+72 саша паламарчук
показати весь коментар09.06.2021 08:49
+53 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар09.06.2021 08:47
+41 саша паламарчук
показати весь коментар09.06.2021 08:43
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-"Шанпанзе!
-Що?!!!
- ШАНонвний ПАН ЗЕленський!
- Ааа..."
....
"Можно и так" это пять баллов!
В Киеве шаурму на шару криворагулю уже не дают.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
Хто прагне "засрати мізки" "мудрому наріду" - "годує" "журналістів"..