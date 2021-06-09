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Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Виття на мокшанських болотах

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Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Вчіться, студенти!

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Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Можна й так...

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Найвпливовіші речі...

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Шашлики так шашлики

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Скоро

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Кожному своє...

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Каток репресій

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+72
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6035
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09.06.2021 08:49
+53
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7639

....
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09.06.2021 08:47
+41
По центру Лідор Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9783

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1781
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09.06.2021 08:43
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Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1562
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09.06.2021 08:33 Відповісти
Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3446
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09.06.2021 08:34 Відповісти
Сіяч "обісцянок".
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09.06.2021 09:04 Відповісти
Вой на мокшанских болотах, Зе!Шашлык, каток репрессий. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6424
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09.06.2021 08:35 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6035
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09.06.2021 08:49 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5915
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09.06.2021 18:36 Відповісти
Як чому? За лише коробку полуниці відпетляв від допиту в ДБР(мав прийти на допит по плівках Медведчука)
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09.06.2021 09:03 Відповісти
а навіщо ти брешеш?
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09.06.2021 09:10 Відповісти
А що воно може ще сказати? Зараз тумблер в нього в голові перемкнеться в інший режим і воно почне галасувати "Дострокові!"
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09.06.2021 09:31 Відповісти
Порошенко постоянно посещал передовую, как во время своей каденции, так и сейчас продолжает это делать (хоть и с меньшей регулярностью). А теперь давайте вспомним про нынешнего "верховного г." в прямые обязанности которого входит командование армией....На моей памяти, на отдыхе он был, чаще чем на передовой (да и вообще в войсках)
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09.06.2021 09:30 Відповісти
Клёво! Как тебя убогого штырит Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5200
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09.06.2021 09:42 Відповісти
Напрасно тебя ваня тут считают просто тупорылой жулькиной использованной прокладкой с красным сердечком вокруг рта--ты платный бот,косящий под дурачка и работающий по кремлевским методичкам. И твой пост откровенной лжи лучшее тому доказательство. Теперь,чмо,только бан всем твоим высерам.
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09.06.2021 10:11 Відповісти
Может хватит делать вид что совпадение платных высеров зеленых, зажеддистов и тимошонковцев на 99 процентов совпадают с кацапскими фейками ?
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09.06.2021 10:24 Відповісти
По центру Лідор Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9783

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1781
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09.06.2021 08:43 Відповісти
У Пояркова есть видос, где он ввел обращение "Шановний Пан Зеленський" сокращенно ШАН-ПАН-ЗЕ Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3080
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09.06.2021 09:32 Відповісти
Его,шанпанзе,ввели больше года назад!
-"Шанпанзе!
-Що?!!!
- ШАНонвний ПАН ЗЕленський!
- Ааа..."
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09.06.2021 10:44 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5317
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09.06.2021 09:33 Відповісти
А зачем шоколадную свинью добавили?
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09.06.2021 08:46 Відповісти
Твою маму никто не добавлял, о чём ты? Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8200
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09.06.2021 09:43 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7639

....
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09.06.2021 08:47 Відповісти
Вы бы сьВиття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9741ели шашлычёк, гражданин начальничёк
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09.06.2021 08:50 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3861.
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09.06.2021 09:03 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1130.
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09.06.2021 09:03 Відповісти
Пропонуйте свою назву до фото.Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7032
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09.06.2021 09:05 Відповісти
"....д з лопатою."
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09.06.2021 09:25 Відповісти
Пень, среди пеньков
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09.06.2021 09:30 Відповісти
Идея пришла в его голову и теперь упорно ищет мозг, чтобы воплотиться. Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7718 .
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09.06.2021 09:39 Відповісти
Велике садівництво
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09.06.2021 09:47 Відповісти
"Лопата і якесь мурло." єрмак-зіліщанський. холст, масло.
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09.06.2021 10:08 Відповісти
на 450 роялей хватит ???
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10.06.2021 13:29 Відповісти
Перший нищівний удар Зе по олігархах, яким належать усі обленерго - підняття тарифів на електроенергію для населення з 1.07.21р..
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09.06.2021 09:06 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3355
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09.06.2021 09:14 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7109.
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09.06.2021 20:18 Відповісти
Вова и шашлык - шикарный вид!
"Можно и так" это пять баллов!
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09.06.2021 09:26 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2966
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09.06.2021 10:07 Відповісти
Им этот шашлык придется ох как отработать.ЗеЧМО с журналистами по-людски работать не хочет,правда часто глаза колет. Проще отдельних морально неустойчивых купить шашлыками...
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09.06.2021 10:10 Відповісти
фотка с пятым барыгой повеселила))) интерсно сколько он скрысил на закупках продуктов? Сто пудов и фирму прокладку создал чтоб на чеках из супермаркета крысить
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09.06.2021 10:12 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 702
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09.06.2021 10:13 Відповісти
Дороговаты шашлычки вышли - ~ 1.300.000гр.
В Киеве шаурму на шару криворагулю уже не дают.
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09.06.2021 11:19 Відповісти
На формі збірної треба цю карту нанести.
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 291

Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7858
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09.06.2021 11:29 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3616
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09.06.2021 12:05 Відповісти
Что такое шашлык в символизме иудоглобализационного паразитизма.
youtube.com/watch?v=lpQfSDi3VaQ
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09.06.2021 12:33 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6854
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09.06.2021 14:59 Відповісти
Дай поїсти, бо зароблені олігархи забрали за комунальні платежі !
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09.06.2021 15:19 Відповісти
Агент РФ Гордон крутится возле президента, это писец.
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09.06.2021 17:02 Відповісти
Виття на мокшанських болотах, Зе!Шашлик, каток репресій. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6365
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09.06.2021 18:41 Відповісти
Хто прагне дати відсіч окупанту - "годує" ЗСУ.
Хто прагне "засрати мізки" "мудрому наріду" - "годує" "журналістів"..
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09.06.2021 20:17 Відповісти
шыкарные демотиваторы получились.... все
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10.06.2021 13:31 Відповісти
первое место отдаю "шашлыки так шашлыки"
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10.06.2021 13:32 Відповісти
 
 