УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини Фото Події
13 101 75
вибух (3758) граната (741) Нацполіція (13941) Харків (3911)

Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

За фактом вибуху гранати в Основ'янському районі Харкова поліція відкрила кримінальні провадження. В результаті вибуху в медичні установи з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені п'ятеро постраждалих, в тому числі двоє підлітків 16 і 17 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Встановлено, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.

Речові докази направлені на експертне дослідження. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух у Харкові: гранату біля супермаркету чоловік кинув "на ґрунті неприязних відносин", - поліція

Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб 01
Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб 02
Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб 03
Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб 04
Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб 05

Правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.

Як повідомлялося, у вівторок увечері в Харкові в районі проспекту Гагаріна стався вибух, в результаті якого постраждали і були доставлені в лікарню 3 людини (2005, 1988 і 2002 р.н). Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших - задовільний.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+38
гранату кидать конечно это срок, но никого не смущает после чего он это сделал, что стало причиной?
"Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"

5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
показати весь коментар
09.06.2021 09:18
+29
Шпана бикувала і отримала.
показати весь коментар
09.06.2021 09:15
+17
малолєтки напали толпою і отримали по заслугам
показати весь коментар
09.06.2021 09:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шпана бикувала і отримала.
показати весь коментар
09.06.2021 09:15 Відповісти
Каждому выдать по гранате!
показати весь коментар
09.06.2021 09:26 Відповісти
Включити гранату в джентельментський набор.
показати весь коментар
09.06.2021 09:36 Відповісти
Самосуд начинается только тогда, когда полиция самоустраняется от своей работы и защиты граждан.
виноваты в этой ситуации ТОЛЬКО менты.
показати весь коментар
09.06.2021 10:22 Відповісти
гранату кидать конечно это срок, но никого не смущает после чего он это сделал, что стало причиной?
"Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"

5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
показати весь коментар
09.06.2021 09:18 Відповісти
Видео момента.
показати весь коментар
09.06.2021 09:21 Відповісти
Похоже, что мужик не пускал их к киоску. Бородатого хорошо приложил за дело.
показати весь коментар
09.06.2021 09:28 Відповісти
И девушка поцеловала, может в знак благодарности? С чего все началось?
показати весь коментар
09.06.2021 09:32 Відповісти
С того, что жирдяй решил при поддержки своей толпы ******* почувствовать себя альфа-самцом, унижая бухого чувака.
показати весь коментар
09.06.2021 09:44 Відповісти
Малий років п'ять бігає поруч...
На перших секундах шось кажуть про політику. Можливо чергові довбо*ики розповідали атошнику, що війни нема.
показати весь коментар
09.06.2021 09:40 Відповісти
Возможно наехали, а возможно было всё с точностью наоборот. Мало что-ли идиотов-одиночек к людям пристают? Тем более после того, что он сделал, я очень сомневаюсь в его адекватности. Одно дело пистолет или нож применил. Но гранату... Нацполиция о взрыве в Харькове: Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек - Цензор.НЕТ 4926
показати весь коментар
09.06.2021 09:24 Відповісти
Ну это у мажоров есть и пистолет и нож и газовый балончик. А у простого мужика, что было то и применил
показати весь коментар
09.06.2021 09:26 Відповісти
вы видео посмотрите как его одного унижала толпа "малолетних". С 14лет у нас уголовная отвествкенность
показати весь коментар
09.06.2021 09:32 Відповісти
Гранату бросил тот, кто по морде получил. Бросил после удара в морду. А по морде получил за своё хамское поведение.
показати весь коментар
09.06.2021 10:15 Відповісти
что вы понимаете под "хамским поведением"? то есть за слова можно бить? серьезно?
показати весь коментар
09.06.2021 10:23 Відповісти
Смотря что за слова. Но по ходу малолетки просто стояли рядом и снимали. Не?
показати весь коментар
09.06.2021 10:34 Відповісти
видео инцидента смотрел? там же не только слова были
показати весь коментар
09.06.2021 11:11 Відповісти
ну это как сказать, граната эффективнее, если один против пяти, а статьи те же...
показати весь коментар
09.06.2021 09:50 Відповісти
Надо быть взаимовежлевыми вот и все ,И будет вам счастье 😊👻 .
показати весь коментар
09.06.2021 09:18 Відповісти
вот бы вас унижала толпа малолеток, вы бы были "взаимовежлевыми". Вы грамоте обучитесь
показати весь коментар
09.06.2021 09:34 Відповісти
малолєтки напали толпою і отримали по заслугам
показати весь коментар
09.06.2021 09:19 Відповісти
Жестоко конечно, но из той же серии:
"Девочка в поле нашла ананас,
Им оказался немецкий фугас,
Ножик достала, хотела поесть,
Ношки нашли километров за шесть"
показати весь коментар
09.06.2021 09:33 Відповісти
Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи. Довела шпана мужика...
показати весь коментар
09.06.2021 09:24 Відповісти
С каких пор гранаты стали орудием самообороны?
показати весь коментар
09.06.2021 09:27 Відповісти
что было, тем и защищался, а вы как бы поступили?
показати весь коментар
09.06.2021 09:36 Відповісти
Некоторые снимают штаны и предлагают нападающему смазанный собственным вазелином презерватив...
показати весь коментар
09.06.2021 11:13 Відповісти
А, он получил, бы, по тупому ипалу, вытер сопли, и поплёлся домой.
Воняя, там, жене не знаю сколько, какой это неправильный мир.
показати весь коментар
09.06.2021 12:47 Відповісти
Классно! А если бы то, что "было" взорвалось у вас(простого прохожего) под ногами?
показати весь коментар
09.06.2021 14:31 Відповісти
Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи. Довела шпана мужика...
показати весь коментар
09.06.2021 09:28 Відповісти
Не мужчина, а дебил с гранатой!
показати весь коментар
09.06.2021 14:33 Відповісти
Боец против наращивателей ресниц.
показати весь коментар
09.06.2021 09:31 Відповісти
Вы, млять видео посмотрели?
Что там девушка делала?
Видео момента.
показати весь коментар
09.06.2021 09:37 Відповісти
ДЭбилы, млять...
показати весь коментар
09.06.2021 09:38 Відповісти
Нужно было еще очередью с калаша добавить .с быдлом только так
показати весь коментар
09.06.2021 09:38 Відповісти
Треба приймати закон про дозвіл на вогнепальну зброю, тоді люди будуть більш обережні в своїх діях з обох сторін.
показати весь коментар
09.06.2021 09:40 Відповісти
Driver
ВОИСТИНУ.
Только твари не дают.
Нардепуки.
Из которых каждый ублюдоу со стволом ходит. Даже в Раду. Решение принимали, чтобы с волынами не пускать. Думаю, всё-равно, носят. Кто из проверит?
показати весь коментар
09.06.2021 12:50 Відповісти
Малолітня бидлота получила по заслузі !
показати весь коментар
09.06.2021 09:42 Відповісти
Старая мудрость: пусть лучше судят трое, чем несут четверо. Не вижу причин осуждать мужика за кидание гранаты в отморозков, вижу причину осуждать мужика за место применения гранаты - могли пострадать невинные, осколки не вбирают жертву. Ну как получилось, так и получилось, теперь сядет. А все потому, что полиции в стране НЕТ в принципе, те же отморозки, только в форме.
показати весь коментар
09.06.2021 10:00 Відповісти
Парень, кстати, военнослужащий в отставке, младший офицер
показати весь коментар
09.06.2021 10:23 Відповісти
Офицер,вор получается,не зарплату ему давали гранатами,а это ещё статья плюс к тем двум .
показати весь коментар
09.06.2021 10:45 Відповісти
ВОИСТИНУ.
показати весь коментар
09.06.2021 12:51 Відповісти
Volodimir-у L Это ему ответ ,,ВОИСТИНУ."
показати весь коментар
09.06.2021 12:53 Відповісти
Самозащищался.
показати весь коментар
09.06.2021 10:08 Відповісти
Самозащита гранатой?а почему не бомбой?за такую самозащиту можно лет 8 получить,а то и больше.
показати весь коментар
09.06.2021 10:36 Відповісти
Кто-то защищается звонком знакомому прокурору, а кто-то от отчанья вжимает большие пальцы рук обидчику в глаза и давит пока влезут. Это когда не может нож из ножен достать и патроны кончились...
Самозащита ничем не ограничена до тех пор, пока не будет остановлено нападение и угроза для твоей жизни. Только у нас раб не имеет права закрываться от плети более сильного и наглого...
показати весь коментар
09.06.2021 11:09 Відповісти
Диаметр порожения 50 метров.супермаркет рядом женщины,дети.его ничего не оправдывает,тип будет сидеть и долго.
показати весь коментар
09.06.2021 12:03 Відповісти
кернеса как бы нет, а дороги - пилят
показати весь коментар
09.06.2021 10:23 Відповісти
Как отучить "быковать", только гранатами?
показати весь коментар
09.06.2021 10:36 Відповісти
В 90-е менты больше всего боялись гранат, когда останавливали на дороге водителей перегонщиков...
показати весь коментар
09.06.2021 11:11 Відповісти
Зато живой и не инвалид! Дальше есть вариант заплатить следователю... И пойти на Мадан с требованием кой-кого иногда вешать!
показати весь коментар
09.06.2021 11:05 Відповісти
Valery Koulga Не иногда, а регулярно.
показати весь коментар
09.06.2021 12:55 Відповісти
Если будет сидеть долго - значит и жить будет долго! И вам желаю успешно успешно пережить нападение банды обдолбанных малолеток, сохранив спокойствие окружающих вас безучастных граждан, их женщин и детей...
показати весь коментар
09.06.2021 12:06 Відповісти
Спасибо,вы добрый,хороший человек.и вам того же.
показати весь коментар
09.06.2021 12:15 Відповісти
Ага, у меня всегда нож с собой, шоб с хорошими людьми закусочку порезать... Ну и пригодится... А вы изменяйте мир отбивными из собственных щек и почек!
показати весь коментар
09.06.2021 12:27 Відповісти
Valery Koulga И, её жопы.
показати весь коментар
09.06.2021 12:55 Відповісти
Ну это вы зря.силы хватит чтобы справиться,да и знать надо,как урезонить детишек,которые шалить начинают.
показати весь коментар
09.06.2021 12:32 Відповісти
Когда против лома нет приема в ход идут гранаты ( время такое " гранатное".., урожай..)
показати весь коментар
09.06.2021 12:43 Відповісти
Думать надо,что делаешь,нож это одно,а граната совсем другое.
показати весь коментар
09.06.2021 12:50 Відповісти
Пусть тебя сегодня встретит толпа таких, же, ублюдков.
Завтра напишеь своё мнение.
Если сможешь.
показати весь коментар
09.06.2021 12:57 Відповісти
Зря зла желаете другому,сами попадете.карма.
показати весь коментар
09.06.2021 13:33 Відповісти
Я не со зла.
Я в целях воспитания.
показати весь коментар
09.06.2021 20:02 Відповісти
Применение ножа как последний аргумент практиковался до 1990 г. ( в 60 -70 года). во времена СССР. Сейчас методы более радикальные, в лучшем случае " ствол", но чаще всего граната ( списать легче,дешевле, целиться не нужно и поражающая сила большая, ну и конечно же доступность в приобретении) Время такое к сожалению.
показати весь коментар
09.06.2021 13:19 Відповісти
МУЖИКУ -- ГЕРОЯ УКРАИНЫ!!!
ССЫКУНВУ -- НА ЗОНУ!!!
показати весь коментар
09.06.2021 12:59 Відповісти
Героя ему не дадут,а на зоне люди спросят,зачем он в детей гранату кинул.
показати весь коментар
09.06.2021 13:01 Відповісти
Как сказал один мудрый китаец, лучшая битва та, которой не было.
Спросите любого специалиста по самообороне, и он скажет: бей и беги. Бежать в случае стычки с превосходящими силами гопников не грех и не трусость.
Думаю, будь чувак трезвым, гранату не бросил бы. Да и носить ее с собой перебор.
Что теперь? Чувак поедет в тюрягу, семья останется без кормильца, шпана выйдет из больнички и продолжить быковать. Осторожно, но продолжит.
И ради чего все было? Чтоб научить козлов? Так они козлами и останутся.
Что дальше? Начнем возить с собой гранатометы и пулеметы?
показати весь коментар
09.06.2021 13:54 Відповісти
Капец, ссыкунская психология. И, менталитет.
Хотя, точно мы не знаем, что там произошло, и кто прав.
Но, большинство предполагает, что ,,дети" заработали.
Может, их Бог наказал, и не за один этот раз. За прошлое.
показати весь коментар
09.06.2021 19:33 Відповісти
,,Спросите любого специалиста по самообороне, и он скажет: бей и беги."
-- Кстати, в Украине, также, как и в Америке действует принцип ,,Stand your gtoumd" -- ,,Стой на своём". Если ты прав.
Так, что бежать могут, только, ссыкунские специалисты по самообороне.
Ну, вроде тебя, наверное.
С таким ссыкунским менталитетом, который я повально наблюдаю у ,,щирых украинцев" права на самооборону с оружием нам не видать, как своих ушей. Чем прекрасно пользуются власть имущие коррупционеры, торгуя, и предавая людскую безопасность, безопасность граждан Украины.
показати весь коментар
09.06.2021 19:44 Відповісти
А ты видел этого героя?за которого мазу тянеш?наркоман атовец,бабушку свою мучал,потом под салями к детям полез и гранату кинул,урод.сядет дебил крепко.
показати весь коментар
09.06.2021 21:06 Відповісти
Да. Я потом посмотрел видео, и он мне, тоже, не понравился.
Но, дело не в этом.
Мы не знаем, кто был прав.
И, почему это произошло.
Причины?
показати весь коментар
10.06.2021 13:15 Відповісти
,,Stand your gtoumd" -- пардон, сослепу перепутал.
,,Stand your ground". А, вроде, ж, правильно печатал...
показати весь коментар
10.06.2021 13:18 Відповісти
 
 