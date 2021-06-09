Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб. ФОТОрепортаж

За фактом вибуху гранати в Основ'янському районі Харкова поліція відкрила кримінальні провадження. В результаті вибуху в медичні установи з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені п'ятеро постраждалих, в тому числі двоє підлітків 16 і 17 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Встановлено, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.

Речові докази направлені на експертне дослідження. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

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Правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.

Як повідомлялося, у вівторок увечері в Харкові в районі проспекту Гагаріна стався вибух, в результаті якого постраждали і були доставлені в лікарню 3 людини (2005, 1988 і 2002 р.н). Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших - задовільний.