Нацполіція про вибух у Харкові: Чоловік кинув гранату після конфлікту з компанією молоді, госпіталізовано 5 осіб. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
За фактом вибуху гранати в Основ'янському районі Харкова поліція відкрила кримінальні провадження. В результаті вибуху в медичні установи з ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставлені п'ятеро постраждалих, в тому числі двоє підлітків 16 і 17 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Встановлено, що між компанією молоді і 29-літнім чоловіком стався конфлікт, під час якого він кинув гранату РГД-5. Внаслідок вибуху гранати постраждали п’ятеро осіб від 16 до 33 років. Всі постраждалі з осколковими пораненнями доставлені до медичних закладів Харкова.
Речові докази направлені на експертне дослідження. Слідчі внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15 ст. 115 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Правопорушник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошено про підозру у скоєнні злочинів. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.
Досудове розслідування триває, встановлюються усі обставини події.
Як повідомлялося, у вівторок увечері в Харкові в районі проспекту Гагаріна стався вибух, в результаті якого постраждали і були доставлені в лікарню 3 людини (2005, 1988 і 2002 р.н). Стан наймолодшого оцінюється як середнього ступеня тяжкості, двох інших - задовільний.
Будь ласка, зачекайте...
виноваты в этой ситуации ТОЛЬКО менты.
"Мужчина бросил гранату после конфликта с компанией молодежи, госпитализированы 5 человек"
5-6 гопников наехали на мужика...возможно гопстопнули, возможно унизили...мы не знаем. И к ним вопросов у следствия нет я так понимаю...
На перших секундах шось кажуть про політику. Можливо чергові довбо*ики розповідали атошнику, що війни нема.
"Девочка в поле нашла ананас,
Им оказался немецкий фугас,
Ножик достала, хотела поесть,
Ношки нашли километров за шесть"
Воняя, там, жене не знаю сколько, какой это неправильный мир.
Что там девушка делала?
Видео момента.
ВОИСТИНУ.
Только твари не дают.
Нардепуки.
Из которых каждый ублюдоу со стволом ходит. Даже в Раду. Решение принимали, чтобы с волынами не пускать. Думаю, всё-равно, носят. Кто из проверит?
Самозащита ничем не ограничена до тех пор, пока не будет остановлено нападение и угроза для твоей жизни. Только у нас раб не имеет права закрываться от плети более сильного и наглого...
Завтра напишеь своё мнение.
Если сможешь.
Я в целях воспитания.
ССЫКУНВУ -- НА ЗОНУ!!!
Спросите любого специалиста по самообороне, и он скажет: бей и беги. Бежать в случае стычки с превосходящими силами гопников не грех и не трусость.
Думаю, будь чувак трезвым, гранату не бросил бы. Да и носить ее с собой перебор.
Что теперь? Чувак поедет в тюрягу, семья останется без кормильца, шпана выйдет из больнички и продолжить быковать. Осторожно, но продолжит.
И ради чего все было? Чтоб научить козлов? Так они козлами и останутся.
Что дальше? Начнем возить с собой гранатометы и пулеметы?
Хотя, точно мы не знаем, что там произошло, и кто прав.
Но, большинство предполагает, что ,,дети" заработали.
Может, их Бог наказал, и не за один этот раз. За прошлое.
-- Кстати, в Украине, также, как и в Америке действует принцип ,,Stand your gtoumd" -- ,,Стой на своём". Если ты прав.
Так, что бежать могут, только, ссыкунские специалисты по самообороне.
Ну, вроде тебя, наверное.
С таким ссыкунским менталитетом, который я повально наблюдаю у ,,щирых украинцев" права на самооборону с оружием нам не видать, как своих ушей. Чем прекрасно пользуются власть имущие коррупционеры, торгуя, и предавая людскую безопасность, безопасность граждан Украины.
Но, дело не в этом.
Мы не знаем, кто был прав.
И, почему это произошло.
Причины?
,,Stand your ground". А, вроде, ж, правильно печатал...