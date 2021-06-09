УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9321 відвідувач онлайн
Новини Фото Події
3 655 8
Київ (13851) наркотики (1350) прокуратура (3174) СІЗО (688)

Інспектор Київського СІЗО намагався пронести на територію установи велику партію наркотиків, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру інспектору ДУ "Київський слідчий ізолятор" за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно зі здобутими в ході досудового розслідування доказами, інспектор слідчого ізолятора, з метою особистого збагачення, незаконно придбав великий обсяг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також сильнодіючий лікарський засіб для подальшого їхнього збуту особам, які перебувають під вартою.

Використовуючи своє службове становище та будучи обізнаним з порядком проходження контрольно-пропускного пункту, інспектор намагався пронести заборонені речовини на територію режимної установи, однак був викритий правоохоронцями під час перевірки особистих речей.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліцейська викрадала наркотики з речдоків і продавала їх на Одещині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Інспектор Київського СІЗО намагався пронести на територію установи велику партію наркотиків, - прокуратура 01
Інспектор Київського СІЗО намагався пронести на територію установи велику партію наркотиків, - прокуратура 02
Інспектор Київського СІЗО намагався пронести на територію установи велику партію наркотиків, - прокуратура 03

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Инспектор Киевского СИЗО пытался пронести на территорию учреждения крупную партию наркотиков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 942 Вот же ж падло. Запятнал непорочную честь сотрудников СИЗО. Бросил тень, так сказать..
показати весь коментар
09.06.2021 10:45 Відповісти
Оце дiло .
показати весь коментар
09.06.2021 10:49 Відповісти
Это было,есть и будет. Просто теперешней прокуратуре ввиду своей профнепригодности надо хоть где-нибудь галочку поставить. Да и инспектор не пострадает. Пошумят да и всё.
показати весь коментар
09.06.2021 10:58 Відповісти
Это шо, за один раз доблесный сотрудник поднимает стоко торпед в одну прямую кишку? На прям слон...
показати весь коментар
09.06.2021 11:01 Відповісти
А как жи честь афіцера ???Он сичас проста обязан застрелітца !
показати весь коментар
09.06.2021 11:06 Відповісти
прям шяс на КПП из мякиша револьвер вылепит и застрелится
показати весь коментар
09.06.2021 12:14 Відповісти
Молодець! Ризикуючи своїм життям ця небайдужа людина визвалась допомогти бідолашним ув'язненим
показати весь коментар
09.06.2021 12:42 Відповісти
Та такого не може бути...
показати весь коментар
09.06.2021 14:18 Відповісти
 
 