Інспектор Київського СІЗО намагався пронести на територію установи велику партію наркотиків, - прокуратура. ФОТО

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру інспектору ДУ "Київський слідчий ізолятор" за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб (ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 321 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

Згідно зі здобутими в ході досудового розслідування доказами, інспектор слідчого ізолятора, з метою особистого збагачення, незаконно придбав великий обсяг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також сильнодіючий лікарський засіб для подальшого їхнього збуту особам, які перебувають під вартою.

Використовуючи своє службове становище та будучи обізнаним з порядком проходження контрольно-пропускного пункту, інспектор намагався пронести заборонені речовини на територію режимної установи, однак був викритий правоохоронцями під час перевірки особистих речей.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

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