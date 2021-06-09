Три схрони з боєприпасами російських терористів виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Служба безпеки України знайшла схрони з боєприпасами російських терористів на Луганщині. Найманці РФ організували їх у 2014 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
У результаті операції співробітники спецслужби знайшли приховані арсенали, залишені бойовиками у 2014 році під час бойових дій на луганському напрямку.
Особливу небезпеку для цивільного населення становили протипіхотні осколкові гранати РГН і ударно-дистанційні запали УДЗ, які зберігалися у підземному схроні поряд із дачним селищем неподалік міста Щастя.
У схованці терористів у районі села Гречишкине правоохоронці виявили:
- 3 постріли до гранатомета ПГ-7;
- 13 підривників ГО-2;
- 7 гранат Ф-1 та РГД-5;
- 2 мінних підривника і запал для гранат;
- понад 1 тис. набоїв.
У другому схроні, розташованому біля автошляху в районі с. Безгінове, зберігалися:
- 5 протипіхотних осколкових гранат РГН;
- 5 ударно-дистанційних запалів УДЗ;
- 7 гранат Ф-1;
- 2 запали УЗРГМ;
- 7 підривників;
- 160 великокаліберних набоїв калібру 12,7 мм.
Третій сховок, розміщений поблизу житлової зони села Передільське, містив:
- 18 артилерійських снарядів калібру 30 мм;
- 8 гранат Ф-1 та окопний заряд;
- майже 700 набоїв для великокаліберних кулеметів калібру 12,7 мм.
Усе озброєння перебувало у бойовому стані.
Будь ласка, зачекайте...