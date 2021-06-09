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Три схрони з боєприпасами російських терористів виявили на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України знайшла схрони з боєприпасами російських терористів на Луганщині. Найманці РФ організували їх у 2014 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

У результаті операції співробітники спецслужби знайшли приховані арсенали, залишені бойовиками у 2014 році під час бойових дій на луганському напрямку.

Особливу небезпеку для цивільного населення становили протипіхотні осколкові гранати РГН і ударно-дистанційні запали УДЗ, які зберігалися у підземному схроні поряд із дачним селищем неподалік міста Щастя.

У схованці терористів у районі села Гречишкине правоохоронці виявили:

  • 3 постріли до гранатомета ПГ-7;
  • 13 підривників ГО-2;
  • 7 гранат Ф-1 та РГД-5;
  • 2 мінних підривника і запал для гранат;
  • понад 1 тис. набоїв.

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У другому схроні, розташованому біля автошляху в районі с. Безгінове, зберігалися:

  • 5 протипіхотних осколкових гранат РГН;
  • 5 ударно-дистанційних запалів УДЗ;
  • 7 гранат Ф-1;
  • 2 запали УЗРГМ;
  • 7 підривників;
  • 160 великокаліберних набоїв калібру 12,7 мм.

Третій сховок, розміщений поблизу житлової зони села Передільське, містив:

  • 18 артилерійських снарядів калібру 30 мм;
  • 8 гранат Ф-1 та окопний заряд;
  • майже 700 набоїв для великокаліберних кулеметів калібру 12,7 мм.

Усе озброєння перебувало у бойовому стані.

Три схрони з боєприпасами російських терористів виявили на Луганщині, - СБУ 01
Три схрони з боєприпасами російських терористів виявили на Луганщині, - СБУ 02
Три схрони з боєприпасами російських терористів виявили на Луганщині, - СБУ 03
Три схрони з боєприпасами російських терористів виявили на Луганщині, - СБУ 04

Автор: Наталя Джума
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09.06.2021 10:55 Відповісти
 
 