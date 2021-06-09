Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
"Майнери" криптовалюти підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій у Дніпропетровській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Задокументовано, що за 3 місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.
Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання у орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік.
Для приховання фактів викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутитись у роботу обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.
У ході обшуків правоохоронці вилучили:
- понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;
- спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.
Встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
Будь ласка, зачекайте...
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..
і друге.. до чого тут СБУ і вилучення обладнання.. тобто, якщо дядько накинув на лінію провод до зварювального апарату і його спіймають, то тепер цим займається СБУ і автоматичне вилучення всього майна буз суду?. як все у нас цікаво..
Впервые в течении года: штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан* (от 17000 грн. до 34000 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.Повторно в течении года или получение дохода в крупных размерах*: штраф от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан (от 34000 грн. до 85000 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.
И Ахметов поднанял их себе шестерить .
А **** - выгодно - за налоги они получают зарплату и полное обеспечение - а шестерят на срань, народ оббирающую ...
Я не фахівець у цій темі, мав тільки дотичне відношення.
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..
Никакого закона о крипте нет, поэтому как решит следователь, так это и будет называться.
Незаконное подключение это незаконное подключение. Это грубо говоря кража. Никого ведь не судят за кражу и нарушение ведения хозяйственной деятельности из-за этого?
С натягом тут можно еще 184-1 УК применить.
Ну у спеца по ма%де ма%довой все возможно.
Могут "пришить" незаконную коммерческую деятельность, но получение барышей еще нужно доказать.
Больше похоже на громкий "Пшик".
при Зеле баклановцы занимаются чем угодно, но лишь бы не безопасностью Украины.. и это во время войны с кацапами-андрофагами
хотя для оставшихся одноклеточных из 73% зебилов новость прокатит..