Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Майнери" криптовалюти підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Задокументовано, що за 3 місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.

Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання у орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік.

Для приховання фактів викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутитись у роботу обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

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У ході обшуків правоохоронці вилучили:

понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;

спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.







