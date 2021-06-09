УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10371 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
10 560 67
Дніпропетровщина (2370) СБУ (10055) криптовалюта (91)

Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

"Майнери" криптовалюти підключили своє обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Задокументовано, що за 3 місяці протиправної діяльності зловмисники завдали тільки прямих збитків на понад 2 млн грн.

Співробітники СБУ встановили, що організатори створили потужну майнінг-ферму. Ділки розмістили обладнання у орендованих складських приміщеннях та під’єднались до потужностей енергооб’єкту, розташованого неподалік.

Для приховання фактів викрадення та заниження показників спожитої електроенергії, зловмисники з використанням спеціалізованого обладнання втрутитись у роботу обліку системи. Дії зловмисників могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

Також дивіться: Поліцейські "накрили" ферму для майнінгу криптовалюти в Кривому Розі. ВІДЕО+ФОТО

У ході обшуків правоохоронці вилучили:

  • понад 350 одиниць обладнання для генерації криптовалют;
  • спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії.

Встановлюються всі обставини скоєння злочинів за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та 188-1 (викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 01
Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 02
Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 03
Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+10
мир сошел с ума - обеспеченеием денег является не еда и продукты производства, а также улучшения жизни простого человека а воздух, президент - клоун а верхом красоты - силиконовые перекошенные лица с воспаленными губами минетчицы с нарисованными наспех бровями.. ..
показати весь коментар
09.06.2021 11:49
+7
тут інше.. я б зрозумів "незаконне підключення до електромереж", але ж в заголовку написано "незаконна майнінг-ферма"..
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..

і друге.. до чого тут СБУ і вилучення обладнання.. тобто, якщо дядько накинув на лінію провод до зварювального апарату і його спіймають, то тепер цим займається СБУ і автоматичне вилучення всього майна буз суду?. як все у нас цікаво..
показати весь коментар
09.06.2021 12:24
+5
Скільки не намагався зрозуміти суть майнінга та які матеріальні цінності є гарантією цих біткоєнів? Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
09.06.2021 11:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Майнить надо деньги вкладчиков банка, это безопасно, а не фигнёй заниматься.
показати весь коментар
09.06.2021 11:41 Відповісти
То есть, красть?
показати весь коментар
09.06.2021 11:43 Відповісти
Ну не грабить же.
показати весь коментар
09.06.2021 11:45 Відповісти
Из тех, кто паразитирует на людях?
показати весь коментар
09.06.2021 11:51 Відповісти
какаяразніца?
показати весь коментар
09.06.2021 12:13 Відповісти
тут інше.. я б зрозумів "незаконне підключення до електромереж", але ж в заголовку написано "незаконна майнінг-ферма"..
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..

і друге.. до чого тут СБУ і вилучення обладнання.. тобто, якщо дядько накинув на лінію провод до зварювального апарату і його спіймають, то тепер цим займається СБУ і автоматичне вилучення всього майна буз суду?. як все у нас цікаво..
показати весь коментар
09.06.2021 12:24 Відповісти
СТАТЬЯ 164 КУАП. и внезапно даже неважно какая ферма и что на ней производят.
Впервые в течении года: штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан* (от 17000 грн. до 34000 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения, или без таковой.Повторно в течении года или получение дохода в крупных размерах*: штраф от двух тысяч до пяти тысяч не облагаемых минимумов доходов граждан (от 34000 грн. до 85000 грн.) с конфискацией изготовленной продукции, орудий производства, сырья и денег, полученных в результате совершения этого административного правонарушения.
показати весь коментар
09.06.2021 12:35 Відповісти
"...до чого тут СБУ" - растут. Показали как они лихо обеспечивают монополию табачным магнатам, гоняя бабок продающих сигареты.
И Ахметов поднанял их себе шестерить .
А **** - выгодно - за налоги они получают зарплату и полное обеспечение - а шестерят на срань, народ оббирающую ...
показати весь коментар
09.06.2021 12:36 Відповісти
Никаких в Украине законов нет про "майнинговые фермы". Юридически, в Украине не существует самого понятия такого - криптовалюта. Для СБУ должно быть все равно - работали там 10 асиков или работали 10 утюгов. Преступление заключается в незаконном подключении и хищении электроэнергии.
показати весь коментар
09.06.2021 18:19 Відповісти
Да просто люди придрались к названию статьи - не законная майнинг ферма )
показати весь коментар
10.06.2021 18:16 Відповісти
Понимаешь - если в потреблении сети обнаруживают что в каком то районе по счетчикам одна сумма а общий расход энергии в сотни раз больше ,то и убыток естественный ,на 2 млн гривен - то кто как не СБУ будет заниматься этим расследованием и поиском незаконного подключения - кто будет искать утечку ? обл энерго ?- а кто им обеспечит безопастность ? - хотя хз но там где крутятся большие деньги то там всегда СБУ ).А название такое - про незаконный майнинг - это что бы подгорело у майнеров - самого бесит )
показати весь коментар
10.06.2021 18:20 Відповісти
Скільки не намагався зрозуміти суть майнінга та які матеріальні цінності є гарантією цих біткоєнів? Незаконную майнинг-ферму, подключенную к трансформаторной подстанции, выявили на Днепропетровщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 4462
показати весь коментар
09.06.2021 11:43 Відповісти
действительно.. не в высокотехнологичное производство ж вкладывать ? второй год собираю по винтику ЧПУ полупромышленный, финансируя наспех электронику с зарплаты...
показати весь коментар
09.06.2021 11:51 Відповісти
заканчивайте полунаучным онанизмом заниматься.
показати весь коментар
09.06.2021 12:26 Відповісти
мир сошел с ума - обеспеченеием денег является не еда и продукты производства, а также улучшения жизни простого человека а воздух, президент - клоун а верхом красоты - силиконовые перекошенные лица с воспаленными губами минетчицы с нарисованными наспех бровями.. ..
показати весь коментар
09.06.2021 11:49 Відповісти
З усім згоден за винятком того, яке відношення має клован до цих манінгів?
показати весь коментар
09.06.2021 11:51 Відповісти
кован більше до - "світ зійшов з глузду"
показати весь коментар
09.06.2021 11:53 Відповісти
А где в статье про него. Или задротство в крови?
показати весь коментар
09.06.2021 11:56 Відповісти
Питання не до мене, а до Vyacheslav Nesterov, уважніше читайте коменти.
показати весь коментар
09.06.2021 12:08 Відповісти
так было ненавно заявление сверху. что у нас куча АЭС простаивает и на их территории надо построить майнинг фермы. что обычные предприниматели будут там строить.... ага. тут СБУ конкурентов убирает
показати весь коментар
09.06.2021 12:16 Відповісти
а ты перед тем как отвечать читаешь то, на что отвечаешь?
показати весь коментар
09.06.2021 12:39 Відповісти
Гарантией стоимости криптовалюты выступает только общественный договор.
показати весь коментар
09.06.2021 12:35 Відповісти
Можливо я помиляюсь, але для того щоб існувала всесвітня система розрахунків поза банками та державами працює незалежна мережа комп"ютерів, які власне і забезпечують ці розрахунки. А для того, щоб стимулювати власників цих комп"ютерів створена система винагороди за роботу (саме це і є майнінг) тому що люди витрачають власні ресурси для утримання усієї системи, якій не потрібний ні SWIFT, ні банківськи рахунки і т.і. Їм потрібне тільки обладнання та програмне забезпечення, інтернет, та електрична енергія. Податки за цей вид діяльності теж, на скільки я розумію, не передбачені.
показати весь коментар
09.06.2021 12:51 Відповісти
Значить мафіозні та кримінальні структури можуть безкарно та скритно проводити розрахунки теж? Тоді це повинно бути об'явлено позазаконом
показати весь коментар
09.06.2021 13:00 Відповісти
Якщо розрахунки в криптовалюті, то, напевно, так. Власне вони і без криптовалюти це теж успішно роблять чемоданами готівки чи рахунками в офшорах. Але у звичайної людини на тих біржах, що міняють біткоїни на гривню, чи долари чи навпаки вимагають зареєструватися, надати копію паспорта і т.і. Т.ч. при обміні та перерахунку на банк. картку все одно паляться.
Я не фахівець у цій темі, мав тільки дотичне відношення.
показати весь коментар
09.06.2021 13:18 Відповісти
Суть майнинга в подборе значения хеша, которое будет соответствовать условиям
показати весь коментар
09.06.2021 15:54 Відповісти
Условиям чего?
показати весь коментар
10.06.2021 13:12 Відповісти
Трохи почитав пана Гугла про значення хеша і трохи зрозумів, але... Короче, дякую за відповідь, але це не для мене Незаконну майнінг-ферму, підключену до трансформаторної підстанції, виявили на Дніпропетровщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2375
показати весь коментар
10.06.2021 13:15 Відповісти
То же непрочь тырить электричество?
показати весь коментар
09.06.2021 11:58 Відповісти
да ахметка не в убытке ,он же потом все долги с нас с тобой (пересичных) скачает!
показати весь коментар
09.06.2021 11:59 Відповісти
я конечно не специалист но меня удивил термин "незаконная майнинг ферма". а что существуют законные? кто в курсе просветите неуча.
показати весь коментар
09.06.2021 11:57 Відповісти
Для того, чтобы подключиться к электричеству, надо заплатить за подключение значительную сумму, взависимости от планируемого потребления киловатт. Одна карта жрет до одного киловатта.
показати весь коментар
09.06.2021 12:06 Відповісти
Что тут просвещать, майнеры мухлевали с работой системы АСКУЭ, то есть "скручивали" электронные системы учёта.
показати весь коментар
09.06.2021 12:20 Відповісти
я б зрозумів "незаконне підключення до електромереж", але ж тут "незаконна майнінг-ферма"..
тож мене дуже цікавить посилання на "Закон про майнінгові ферми".. ну щоб на байбутнє знати яким законом керуватися при майнінгі..
показати весь коментар
09.06.2021 12:18 Відповісти
Вас не сильно удивит тот факт, что любая ферма, даже страусиная, будет незаконной при несанкционированном вмешательстве в работу АСКУЭ, то есть её опечатают до приговора суда?
показати весь коментар
09.06.2021 12:24 Відповісти
Законом джунглей.
Никакого закона о крипте нет, поэтому как решит следователь, так это и будет называться.
показати весь коментар
09.06.2021 12:33 Відповісти
зато есть закон о незаконной хозяйственной деятельности, он (внезапно) универсальный . И неважно что там растёт, крипта или ******** *****.
показати весь коментар
09.06.2021 12:37 Відповісти
Чушь. Нет такого закона.
показати весь коментар
09.06.2021 13:06 Відповісти
чукча не читатель? Вам следак пришьёт статью 164 КУАП.
показати весь коментар
09.06.2021 14:00 Відповісти
Похоже чукча это ты если не можешь корректно статью КУпАП написать выдумывая какую-то "незаконную хозяйственную деятельность". Да и статья эта никак не подходит. Майнинг у нас не является хозяйственной деятельностью. Это равносильно тому что 10 включенных утюгов объявлять хозяйственной деятельностью.
показати весь коментар
09.06.2021 15:23 Відповісти
А при чём тут майнинг? Самовольное подключение - это уже незаконная хоздеятельность, разводи ты хоть майнинг хоть манду ********.
показати весь коментар
09.06.2021 15:42 Відповісти
Ты я смотрю спец по этой "ма%де ма%довой".
Незаконное подключение это незаконное подключение. Это грубо говоря кража. Никого ведь не судят за кражу и нарушение ведения хозяйственной деятельности из-за этого?
С натягом тут можно еще 184-1 УК применить.
показати весь коментар
09.06.2021 15:54 Відповісти
А это ты у следователя будешь интересоваться, сколько статей тебе приклеят. Обычно такие дельцы проходят по нескольким статьям, а здесь как минимум, самоуправство на режимном объекте, статья 356 УК .
показати весь коментар
09.06.2021 16:23 Відповісти
Арендованные складские помещения это режимный объект? Хотя для тебя и хищение это хозяйственная деятельность.
Ну у спеца по ма%де ма%довой все возможно.
показати весь коментар
09.06.2021 16:28 Відповісти
Ты новость почитай, куда они подключились, твоя моя понимала?
показати весь коментар
09.06.2021 16:31 Відповісти
это статья 188-1
показати весь коментар
09.06.2021 16:44 Відповісти
За самовольное подключение и вмешательство в работу АСКУЭ - одна статья, за кражу - другая.
показати весь коментар
09.06.2021 16:49 Відповісти
Не выдумывай.
показати весь коментар
09.06.2021 16:53 Відповісти
Не бреши.
показати весь коментар
09.06.2021 17:48 Відповісти
от вона яка, діджіталізація від Зеленського!
показати весь коментар
09.06.2021 12:22 Відповісти
вот какой бот от Алексеевича, честно смешно такое говорить
показати весь коментар
09.06.2021 13:00 Відповісти
Так вот вы какие - руцкие шпионы! Замаскировались под майнеров, хотели СБУ обмануть? Не выйдет! СБУ денно и ночно стоит на службе Безопасности Украины!
показати весь коментар
09.06.2021 13:11 Відповісти
Кража э/э, причем здесь СБУ?
Могут "пришить" незаконную коммерческую деятельность, но получение барышей еще нужно доказать.
Больше похоже на громкий "Пшик".
показати весь коментар
09.06.2021 14:36 Відповісти
здесь не только кража это диверсия на подстанции.
показати весь коментар
09.06.2021 15:05 Відповісти
Нет статьи "незаконная коммерческая деятельность", было "незаконное предпринимательство", но больше ее нет.
показати весь коментар
09.06.2021 15:33 Відповісти
воровать электричество - плохо.. ну причём тут баклановское СБУ..? - это работа, максимум, рядового участкового-полицая - выяснять, почему компьютер (пусть и большой) подключен не через счётчик электроэнерги,. а вообще-то это работа "местной конторы энергоснабжения"
при Зеле баклановцы занимаются чем угодно, но лишь бы не безопасностью Украины.. и это во время войны с кацапами-андрофагами
хотя для оставшихся одноклеточных из 73% зебилов новость прокатит..
показати весь коментар
09.06.2021 14:49 Відповісти
Это прямая обязанность СБУ, внимательно читайте новость. Дельцы подвергали опасности трансформаторную подстанцию, обеспечивавшую электричеством большое количество мудрого нарида.
показати весь коментар
09.06.2021 15:01 Відповісти
если по-простому, то баклановцы возбудились потому, что с ними одними-сватами местные кумовья-бизнесмены не поделились
показати весь коментар
09.06.2021 15:06 Відповісти
А вот и нет, а вот и нет, не поэтому , а потому что могла сгореть вся подстанция. Погуглите "пожар в квартире майнера".
показати весь коментар
09.06.2021 15:08 Відповісти
пожежа?. на підстанції від майнінгової ферми?.. ферма напевно мегавату тягла і тим самим коротила трансформатори, а то і турбіни на електростанціїї..
показати весь коментар
09.06.2021 17:29 Відповісти
Пожар с лёгкостью перекидывается на соседние здания. Погуглите "майнер сжёг многоквартиный дом".Результатов: примерно 14 300 (0,61 сек.)
показати весь коментар
09.06.2021 17:46 Відповісти
И никто ничего не знал, ни в РЭС где каждый второй стукач, и никто ничего не знал шо столько оборудки стоит...
показати весь коментар
09.06.2021 15:19 Відповісти
О, у СБУшников дома на компах 3060 появяться.... 😁👍
показати весь коментар
09.06.2021 15:45 Відповісти
 
 