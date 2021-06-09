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ДТП (4209) Свобода (249) Тягнибок (164) Херсонщина (4367)

Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Херсонщині внаслідок зіткнення позашляховика Audi Q7 та вантажівки Volvo загинуло подружжя та їхня 6-річна дочка, 16-річна дитина важко травмована.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.

У поліції розповіли, що 8 червня приблизно о 18:00 надійшло повідомлення, що біля с. Цукури Каховського району на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь і Чаплинка - Нова Каховка зіткнулися автомобіль Audi Q7 і вантажівка Volvo з напівпричепом. На місце події терміново виїхали керівництво та слідчо-оперативні групи обласного главку і районного відділу поліції.

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На місці ДТП поліцейські встановили, що водій позашляховика, якому через кілька днів мало виповнитися 45 років, рухався другорядною дорогою Чаплинка – Нова Каховка та виїхав на перехрестя з головною автодорогою Одеса - Мелітополь, не надавши переваги в русі вантажівці. Сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП водій Audi, його 42-річна дружина та 6-річна донька зазнали тілесних ушкоджень, несумісних із життям.

У позашляховику також перебувала ще одна донька подружжя, якій 16 років. Наразі дівчина перебуває в непритомному стані з тяжкими травмами в центральній лікарні м. Нова Каховка.

Родина приїхала на Херсонщину з Кіровоградської області.

Поліція просить можливих свідків і очевидців ДТП зателефонувати за номером (099) 95-27-524 (слідчий Олександр Дорошенко) або "102".

Водночас лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок повідомив, що в цій ДТП загинув заступник голови Кропивницької обласної організації ВО "Свобода" Едуард Жмутський, його дружина Марина, яка була керівником обласної організації Об'єднання українок "Яворина" і депутатом Новгородківської селищної ради від "Свободи" та їхня молодша дочка Злата.

Тягнибок пише, що старша дочка подружжя Аліна нині перебуває в комі.

Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 01
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 02
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 03
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 04
Audi зіткнулося з фурою на Херсонщині: у ДТП загинуло подружжя та їхня 6-річна дитина, їхня 16-річна дочка в комі 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Он же на внедорожнике, многие думают что у них очень крутой и крепкий автомобиль и в случае ДТП останутся 100% живы. Но жизнь она все ставит на свои места.
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09.06.2021 14:20
+16
Как видим, все-таки отучился смотреть по сторонам, привык, что все должны.
И это не зависть, а "любовь" к таким водилам. Потому что если бы на встречу ехала другая семья на меньшем авто, то погибли бы невиновные.
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09.06.2021 14:39
+14
Если бы вместо фуры был ланос, этот мажор лежал бы под клетчатым одеялом. А так просто лежит
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09.06.2021 14:21
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Мажер на ауди думал, что проскочит, но у водилы фуры большой стаж.
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09.06.2021 15:50 Відповісти
"думал сходить в магазин, но тут стиральная машина и я проснулся" (с).
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09.06.2021 16:26 Відповісти
мне вот интересно, когда меня по трассе обгоняют жигулеты и ланосы под 100+ как стоячего по фиговой дороге, где мне на нормальной безопасной машине не комфортно ехать больше 80 или когда я сам еду под 100 и с прилегающей выезжает даунито в крайнюю левую прямо передомной заставляя оттормаживатсья в пол.... или когда дауны при повороте в городе не знают в какую им полосу надо, поворачивают срачала в одну и тутже в другую подрезая других кто правильно и сразу выбрал себе полосу и уже едет параллельно (и ещё миллион подобного трешака)... Ало, где все эти дауны? В комменты как не зайди - одни специ и стиги за рулём, выезжаешь на дорогу - 80% не знает правил и дураков банально разъехаться на перекрестке не умеющих, остальные лихачат намеренно так, что фуфайка заворачивается. Ало, кто все эти люди в комментах? Почему вас нет на дорогах?
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09.06.2021 16:25 Відповісти
Кто то просчитался, считая что Q7 должны все уступать дорогу.
Задрали эти "хазяины жизни".
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09.06.2021 16:54 Відповісти
Царёк-свободовец приехал.
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09.06.2021 17:11 Відповісти
а если свобода зараза тгнибокская то норм )
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09.06.2021 18:45 Відповісти
хвалённый немецкий автопром уже давно не тот...
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09.06.2021 18:59 Відповісти
Фура в бочину - это без вариантов.
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09.06.2021 20:51 Відповісти
Що б хто не говорив,а людей вельми шкода.
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09.06.2021 21:36 Відповісти
Дитину шкода ... а друга дівчинка 2004 р., якщо виживе то сирота.

Якого ото летіти, якщо поруч діти.
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09.06.2021 23:59 Відповісти
токо не надо кью7 приписывать внедорожные качества
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10.06.2021 00:15 Відповісти
В мене завжди виникає питання, трохм цинічне й відповіді не почути але .... спитать би водія -" ну що Встиг"?
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10.06.2021 03:45 Відповісти
Хай Бог милує ...
Трагедія.
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10.06.2021 07:25 Відповісти
Гріх звичайно таке говорити, але - кожному мажору по фурі...
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10.06.2021 08:02 Відповісти
Отвратительные комментарии. Ужасные. Шельмование, ненависть к людям, которых мы не знаем. Чуть ли не радость от того, что они погибли. И все знают причину трагедии. Не инфаркт водителя, не инсульт за рулем. Может уснул от усталости? Нет. Все знают, что причина - водитель "мажор". Потому что у него Ауди. Позорная мы страна. Ужасная. Не будет толку.
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10.06.2021 15:44 Відповісти
водила Q7 думал что он царь и бох, выехал со второстепенки, подушки все сработали, повреждения не очень значительные, но 3 погибших, а значит все 4 были не пристегнуты, товарищ в девятке выжил когда в него стоячего влетел камаз, но он был пристегнут без всяких подушек и отделался царапинами, а тут Q7 и 3 трупа. Лучше ездить по ПДД да хоть на Q8 и быть живым и здоровым, чем блатовать вот так...
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21.06.2021 12:37 Відповісти
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