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Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Саміт президентів США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна може відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Підкреслюється, що це місце є заспокійливим ​​середовищем для проведення обіцяних гарячих переговорів.

Видання зазначає, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція й армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол США в РФ Салліван візьме участь у саміті Байдена і Путіна

Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters 01
Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters 02
Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters 03
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Топ коментарі
+11
Хорошее место утопить куйло
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09.06.2021 16:25
+6
Лучше бы встречались на побережье Северного моря в Гааге с видом на какую- нибудь тюрьму , больше толку было бы
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09.06.2021 16:52
+3
Тхне якимось історичним символізмом. Це лиш кремляді могли придумати таке місце зустрічі.
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09.06.2021 16:26
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Хорошее место утопить куйло
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09.06.2021 16:25 Відповісти
Нєа. Це його найкращі друзі в єс, вони його в дупу цілують
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09.06.2021 16:27 Відповісти
Ну и пускай целуют, пока ***** головой в бочку с голодными пираньями опустят... Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 1504
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09.06.2021 16:48 Відповісти
Чтобы утопить его надо еще из бункера вытащить. А уж насчет его потопляемости я вообще не берусь прогнозы делать.
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09.06.2021 16:32 Відповісти
А если сверху еще и напористой струей?
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09.06.2021 16:39 Відповісти
Это можно, но зеледент всю мощь своей струи на зебирателей потратил...
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09.06.2021 16:44 Відповісти
Боюсь приедет двойник или тройник, а может и все сразу
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09.06.2021 17:27 Відповісти
Лучше пусть приезжает по частям.
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09.06.2021 17:34 Відповісти
Т.н. президенту РФ, скорее всего, будет не до видов, поскольку Байден, несомненно, будет его мордой по столу возить за все хорошее.
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09.06.2021 16:26 Відповісти
Тхне якимось історичним символізмом. Це лиш кремляді могли придумати таке місце зустрічі.
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09.06.2021 16:26 Відповісти
Про "успокаивающую среде"......
Когда служил в армии, то особо борзых дедов периодически водили на экскурсию в колонию строгого режима, что была недалеко от части!
Месяца три были, как шёлковые!
П.С. Не там надо организовывать встречу, ой не там !
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09.06.2021 16:37 Відповісти
Будет ли встреча? Блинкен просто так пригрозил санкциями против потока, если путин не выкроет время в его "плотном графике" для встречи. Учитывая, что несколько дней назад эмир Катара отказался приехать в Россию, потому как путин не удостоил его личной встречей, все это выглядит неоднозначно. Двойника выставлять стремно, заметят сразу. Тройника - тем более, заметят еще до того, как сядет в самолет. Может пришлют чучело из *****, х/з...
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09.06.2021 16:39 Відповісти
Жаль.Вид внутреннего двора тюрьмы в Гуантанамо ***** бы пошел на пользу гораздо больше
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09.06.2021 16:41 Відповісти
Не так быстро
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09.06.2021 17:13 Відповісти
И баррикады с колючей проволокой! За тушку ***** опасаются?
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09.06.2021 16:43 Відповісти
Лучше бы встречались на побережье Северного моря в Гааге с видом на какую- нибудь тюрьму , больше толку было бы
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09.06.2021 16:52 Відповісти
а ещё лучше на передовой с видом на обдроченцав-отпалчленцав Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 3519
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09.06.2021 17:22 Відповісти
ну или хотя бы в Сан-Франциско, с видом на Алькатрас)))
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09.06.2021 18:59 Відповісти
В Штаты его не затащишь, даже вместе с бункером не поедет
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09.06.2021 19:43 Відповісти
Шкода чистої води отого озера,щоби загажувати її таким гівном,як товариш пуцик.Але там,поряд із віллою, є вельми гарний майданчик,який можна прикрасити чудовою шибенецею,яка дуже би гарно вписувалася у оточуюючиі краєвиди. От на отому пристрої непогано-би було перекрити кремлепсячій свині кисень. Уявляєте друзі,наскільки би повітря у Європі стало б чистішим?
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09.06.2021 16:55 Відповісти
а должны были в "Элефане" ? ))))
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09.06.2021 16:57 Відповісти
А ещё со своей посудой и едой.
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09.06.2021 17:07 Відповісти
Путину важно где там посрать, а не Женевское озеро.
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09.06.2021 17:12 Відповісти
так он только на судно ходит Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 6538 у него есть переносное Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 6538 боится шо по его катяху узнают его болячки и посчитают когда сдохнет.
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09.06.2021 17:24 Відповісти
Мог бы схитрить и подсунуть какашку какого-нибудь спортсмена.
Но боится видеозаписи. Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 777
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09.06.2021 21:58 Відповісти
!!!! Дааааа, до чего дошло. Шеф со своим агентом,засланым козчком встречаются как типа для переговоров. Мир любит интересное !! На самом то деле,Агент Путин,всё чётко и беспрекословно выполняет, ликвидация России изнутри идёт должным образом,и на всех направлениях.
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09.06.2021 17:36 Відповісти
Не фантазируте. Нет никакой "ликвидации рОССИИ изнутри". Оппозиция или сидит, или в бегах. Гайки закручены до отказа. А резьбу на рОССИИ не соврёт НИКОГДА.
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09.06.2021 17:40 Відповісти
никогда не говори "никогда". Только за прошедшие 100 лет рашка разваливалась уже дважды. Третий и окончательный развал Орды не за горами.
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09.06.2021 19:01 Відповісти
СССР разобрали на запчасти сами партийцы - так им ************* то, что они развели.
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09.06.2021 21:59 Відповісти
Что-то незаметно .
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09.06.2021 19:51 Відповісти
На вилах его "принимать" надо, а не на вилле. Но это, конечно, не о Бандене...
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09.06.2021 17:38 Відповісти
Живописно.Больному будет полезно.Лесной воздух.Свежий бриз.Умиротворители Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters - Цензор.НЕТ 9727
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09.06.2021 17:40 Відповісти
Интересно , у путлера есть 'грибной человек ' с собой , или он ничего не ест и не пьёт ?
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09.06.2021 17:46 Відповісти
У него таких людей - отряд октябрят - на все случаи.
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09.06.2021 22:00 Відповісти
 
 