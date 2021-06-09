Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters. ФОТО

Саміт президентів США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна може відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.

Підкреслюється, що це місце є заспокійливим ​​середовищем для проведення обіцяних гарячих переговорів.

Видання зазначає, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція й армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.

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