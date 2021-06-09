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Байден і Путін можуть зустрітися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро, - Reuters. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Саміт президентів США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна може відбутися на віллі XVIII століття з видом на Женевське озеро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання Reuters.
Підкреслюється, що це місце є заспокійливим середовищем для проведення обіцяних гарячих переговорів.
Видання зазначає, що дипломатичні джерела чекають підтвердження місця проведення саміту в Женеві сьогодні ввечері. При цьому швейцарська поліція й армія закрили два парки, що оточують віллу Ла Гранж, а також встановили барикади і колючий дріт.
Топ коментарі
+11 Igor V 184bb5c7
показати весь коментар09.06.2021 16:25
+6 Татьяна Лайф
показати весь коментар09.06.2021 16:52
+3 Tema9
показати весь коментар09.06.2021 16:26
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Когда служил в армии, то особо борзых дедов периодически водили на экскурсию в колонию строгого режима, что была недалеко от части!
Месяца три были, как шёлковые!
П.С. Не там надо организовывать встречу, ой не там !
Но боится видеозаписи.