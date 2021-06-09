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Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Вчора, 8 червня 2021 року на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 11,69 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.

Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 01

Автомобіль доставив гуманітарний вантаж - товари медичного призначення, медичне обладнання - через КПВВ "Новотроїцьке".

Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 02
Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 03

Зазначається, що "гуманітарка" передана від усіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Читайте також: Червоний Хрест доставив на окуповані території Донбасу понад 203 тонни гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж

Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції 04
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Топ коментарі
+9
Есть ,теория , что европейцы и красный крест будут бороться за права зомби и присылать им гуманитарную помощь, даже если зомби будут их жрать ... Эта помощь очень бы приводилась украинским гражданам , а не мордору.
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09.06.2021 16:29
+3
Вазелин в перечне, товаров медицинского назначения, есть !?
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09.06.2021 16:33
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До слова "толерантні".
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09.06.2021 16:27 Відповісти
Это, с некоторых пор, синонимы.
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09.06.2021 16:28 Відповісти
Есть ,теория , что европейцы и красный крест будут бороться за права зомби и присылать им гуманитарную помощь, даже если зомби будут их жрать ... Эта помощь очень бы приводилась украинским гражданам , а не мордору.
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09.06.2021 16:29 Відповісти
Им надо высылать то, что у них действительно не хватает- 12тн. здравого смысла.
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09.06.2021 16:30 Відповісти
и никому не интересно как этот груз используют и кто?
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09.06.2021 16:31 Відповісти
нет...никому...
нормальные знают что разворовывается и продается...
а милосердно-упоротым важен сам факт доставки и освещения сего факта...а то что это услуга ихтамнетам и что как гум.помощь она никогда не дойдет нуждающимся - это пофиг...
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09.06.2021 16:38 Відповісти
да продадут боевики это всё кацапам, а деньги пропьют и проколят .. это и так понятно ..
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09.06.2021 16:46 Відповісти
Вазелин в перечне, товаров медицинского назначения, есть !?
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09.06.2021 16:33 Відповісти
Яду ? Красный Крест отправил в ОРДЛО 12 тонн гумпомощи медицинского назначения, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 3903
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09.06.2021 16:39 Відповісти
Еще одни пособники террористов красный крест, А с территории рефии почему не заезжают?
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09.06.2021 17:41 Відповісти
12 тонн презервативов им, чтобы не размножались
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09.06.2021 19:52 Відповісти
Це ж пряме фінансування міжнародного тероризму і російських фашистів . Фінансування війни і вбивств людей .
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09.06.2021 21:37 Відповісти
Такий месседж повинен бути від української делегації в ООН!
Чому ТАМ цих заяв НЕМАЄ?!!
МЗС України СПИТЬ вже 3-й рік. Ну да, від Бубочку НЕМАЄ КОМАНДИ ПРО ЦЕ КАЗАТИ.
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11.06.2021 08:12 Відповісти
 
 