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Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 12 тонн гумдопомоги медичного призначення, - Мінреінтеграції. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж
Вчора, 8 червня 2021 року на окуповані РФ частини Донецької і Луганської областей України доставлено гуманітарний вантаж загальною вагою 11,69 тонн від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань реінтеграції окупованих територій.
Автомобіль доставив гуманітарний вантаж - товари медичного призначення, медичне обладнання - через КПВВ "Новотроїцьке".
Зазначається, що "гуманітарка" передана від усіх держав-членів Женевських Конвенцій, які роблять внески в глобальний бюджет Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Топ коментарі
+9 faust7808
показати весь коментар09.06.2021 16:29
+3 AbOriginal_UA
показати весь коментар09.06.2021 16:33
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Будь ласка, зачекайте...
нормальные знают что разворовывается и продается...
а милосердно-упоротым важен сам факт доставки и освещения сего факта...а то что это услуга ихтамнетам и что как гум.помощь она никогда не дойдет нуждающимся - это пофиг...
Чому ТАМ цих заяв НЕМАЄ?!!
МЗС України СПИТЬ вже 3-й рік. Ну да, від Бубочку НЕМАЄ КОМАНДИ ПРО ЦЕ КАЗАТИ.