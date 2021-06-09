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Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, "клієнтами" були терористи "ДНР", - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі,

Контррозвідка СБУ в Дніпрі блокувала діяльність зловмисників, які підробляли документи для жителів ОРДЛО та окупованого Криму. Серед їхніх "клієнтів" були учасники НЗФ "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ, нелегальний бізнес з підробки пакету документів для отримання офіційного статусу переселенця організувала мешканка Дніпра.

Вона оформлювала клієнтам, серед яких були й фігуранти санкційних списків, нові посвідчення, що підтверджують особу. До паспортів громадян України, найчастіше прострочених, вклеювали нові фотографії, а дані на звороті підтверджували підробленою печаткою Державної міграційної служби.

Через наявність у підробці штампу реєстраційної служби, до документа вносили дані про реєстрацію місця мешкання, що давало змогу отримати статус особи-переселенця. Сфальсифікований пакет документів замовники подавали до міграційної служби, де отримували нові внутрішні та закордонні паспорти.

За оперативним даними, протиправна діяльність тривала протягом року. За цей час майже два десятки осіб отримали можливість легалізуватись на території Україні.

Правоохоронці під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання організаторки вилучили підроблені документи, печатки та штампи державних органів.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру організаторці схеми.

Триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до фальсифікації документів, та замовники, які скористалися незаконними послугами.

Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, клієнтами були терористи ДНР, - контррозвідка СБУ 01
Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, клієнтами були терористи ДНР, - контррозвідка СБУ 02
Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, клієнтами були терористи ДНР, - контррозвідка СБУ 03

Автор: Анастасія Потіха
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Почти год ? А как контролируют "кормильцев" , которые получают рашисткий паспорт ?
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09.06.2021 17:20 Відповісти
террористы с 2014 года без всяких препятствий получают те документы от Украины которые им нужны. Т.к. их называют "нашими людьми"
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09.06.2021 17:35 Відповісти
"...Сфальсифицированный пакет документов заказчики подавали в миграционную службу, где получали новые внутренние и заграничные паспорта..."

А куди дивилась міграційна служба? Вони що, не перевіряють що їм підсовують?

"...По оперативным данным, противоправная деятельность длилась в течение года. За это время почти два десятка человек получили возможность легализоваться на территории Украины...
...Устанавливаются все лица, причастные к фальсификации документов, и заказчики, которые воспользовались незаконными услугами..."

А тих що отримали паспорти вже арештували? Допитують? Встановили через кого вони виходили на дану особу?
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09.06.2021 17:58 Відповісти
справа у тому, що в Україні немає єдиного реєстру громадян, він зараз лише формується за рахунок видачі паспортів-карток, тобто це практично перепис населення у довжину кілька років: при такій процедурі людина отримує номер свого діла, і ці дані повинні буть доступні по всій україні відповідним особам із правом доступа. а в дирі усе по паспортним столам у паперовому вигляді по шухлядкам по жекам, запит не можливий. короче десь так.
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09.06.2021 19:35 Відповісти
скільки можна його формувати? Вже 7 рік пішов!
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10.06.2021 07:01 Відповісти
ти б краще спитав, чи анулювали вони цим легалізованим сєпарам ті паспорти.
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09.06.2021 19:36 Відповісти
А чо они подделывали паспорта в Днепре а не в у себя в ДНР?
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09.06.2021 20:09 Відповісти
Просто треба анулювати макулатурні паспорти . Дійсним документом має залишитись лише пластиковий і електронний паспорт в "Дія" .
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09.06.2021 21:43 Відповісти
не боїшся, що база полетить та станеш ніким із шматочком пластику? ))
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10.06.2021 07:02 Відповісти
а зі шматочком паперу не боїшся? пластик хоч води не боїться Схема підробки українських паспортів блокована в Дніпрі, "клієнтами" були терористи "ДНР", - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 343
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10.06.2021 15:03 Відповісти
 
 