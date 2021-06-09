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Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Увесь особовий склад українського національного персоналу в місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" повернувся в Україну в період з 1 по 5 червня 2021 р. рейсом літака Повітряних сил ЗС України Іл-76МД.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук Генштабу ЗСУ.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 01

Планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.

До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 02

Основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У 1994 році Україна приєдналася до програми "Партнерство заради миру", в рамках якої миротворці служать у Косові й Афганістані, - Командування ОС. ФОТОрепортаж

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 04
Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 05

"Отриманий досвід українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії російської федерації в районі проведення операції Об’єднаних сил", - зазначили в Генштабі.

Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ 06

Довідково: Тренувально-дорадча Місія НАТО "Рішуча підтримка" (англ. Resolute Support Mission) в Ісламській Республіці Афганістан розпочала діяльність 1 січня 2015 року у рамках реалізації рішень саміту НАТО в Чикаго (травень 2012 року) щодо надання уряду Афганістану подальшої допомоги у розвитку Афганських національних сил безпеки і оборони. Місія НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані офіційно змінила іншу операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), чия діяльність була завершена 28 грудня 2014 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО почне виводити війська з Афганістану

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Ви все проспали, наші вояки беруть участь у місіях НАТО вже давно.
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09.06.2021 18:15
+5
Выводите всех всех... И нынешние "друзья" Раши талибы, которым они платили за головы американцев, через пару лет будут в Таджикистане, через пять в Узбекистане.. ну а там и до мусульманского Поволжья рукой подать. И тогда найдутся другие, те которые будут уже платить за другие головы ( скрепоносные).
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09.06.2021 18:56
+5
В Збройних Силах України щоб попасти в таку місію потрібно в геншатаб віддати за 6 місяців зарплату
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09.06.2021 20:25
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А що вони там робили, якщо ми не в НАТО і навіть не близько?!
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09.06.2021 17:47 Відповісти
Мабуть повернули цих хлопців, щоб вони зараз зайняли керівні посади в міністерстві оборони України, я правильно зрозумів?
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09.06.2021 17:49 Відповісти
Ви все проспали, наші вояки беруть участь у місіях НАТО вже давно.
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09.06.2021 18:15 Відповісти
Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 4231
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09.06.2021 18:13 Відповісти
А та війна, як казав один ветеран, була такою маячнею... І чого туди полізли, щоб посадовити замість одного кретина -- іншого? Замість Аміна, котрого Брєжнєв сам вітав, пройдоху Бабрака Кармаля.
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09.06.2021 18:25 Відповісти
Український персонал у місії НАТО в Афганістані повернувся в Україну, - Генштаб ЗСУ - Цензор.НЕТ 2130
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09.06.2021 18:34 Відповісти
и не забудь с разбега поцеловать в сраку ватного розенбаума!
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09.06.2021 20:03 Відповісти
И прицепить фото настоящего Ан-12 а не ЛЛ на его базе...
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09.06.2021 20:40 Відповісти
савочек
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09.06.2021 18:42 Відповісти
Выводите всех всех... И нынешние "друзья" Раши талибы, которым они платили за головы американцев, через пару лет будут в Таджикистане, через пять в Узбекистане.. ну а там и до мусульманского Поволжья рукой подать. И тогда найдутся другие, те которые будут уже платить за другие головы ( скрепоносные).
показати весь коментар
09.06.2021 18:56 Відповісти
В Збройних Силах України щоб попасти в таку місію потрібно в геншатаб віддати за 6 місяців зарплату
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09.06.2021 20:25 Відповісти
А дома не чем заняться ?Основными задачами украинского национального персонала были: выполнение обязанностей на должностях штабных офицеров в штабе Источник: https://censor.net/ru/p3270438, А кросс хотя бы 5 км. с полной слабо ?! Оружие выдали для фото ?
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10.06.2021 20:45 Відповісти
 
 