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На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Один із продавців на майданчику Amazon продає золоту підвіску у вигляді карти України без Криму.
Як видно з опису на сайті, прикраса 585 проби коштує €249.95, передає Цензор.НЕТ.
Слід зазначити, що у того ж продавця можна купити підвіски у вигляді карт інших країн, але вони повні.
Топ коментарі
+28 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар10.06.2021 00:03
+26 Illya Neprostotak
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+25 Rhodesian
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Walkmühleweg 28
75365 Calw
Telefon 07051-9608828
Эл. Почта: [email protected]
Веб-сайт: sww-schmuck.de
МАГАЗИН: schmuckador.de
Registergericht Stuttgart - HRB 252142
UST-ID-Nr. DE 144523000
Geschäftsführer: Sven Wilhelm
Подробная информация о продавце
Название компании: SWw Schmuckwaren GmbH
Тип бизнеса: частный бизнес
Номер торгового реестра: 252142
Номер плательщика НДС: DE144523000
Представительское имя: Свен ВильгельмТелефон: 07051-9608828
Адрес службы поддержки клиентов:Walkm & uuml; hleweg 28CalwБаден-Вюртемберг75365DE
Рабочий адрес:Walkm & uuml; hleweg 28CalwБаден-Вюртемберг75365DE
А что, ничего личного, только бизнес. И вообще, какая Амазону разница?
не смішіть моїх капців
Таке вигадати лише збоченець може сидячи двума останніми звилинами на унітазі !
999 проба це-24 карати і коштують вони зараз десь 45 євро за грам.
Скільки ця ****** може мати?3-4 грами?Враховуючи,що вона з низькокаратного золота її ціна 100-120 євро максимум.Тут просять 250€.Який ідіот буде так дико переплачувати?Це раз.А по друге:а на який ринок це розраховано,якщо в Україні за таку ****** на шиї можна дістати в морду?Для якоїсь іншої народності причепити на себе карту іншої держави,а не своєї,вважаю малоймовірним.Це може купити тільки україноненависник.І звідси висновок:ненависть до України коштує дорого.
А ***** Обнуленного там нет подвешенного без яйлов?
Вот ссылка https://sww-schmuck.shop/?s=Ukraine
Я им только что 5 отзывов накатал с ссылками на юридическую ответственность.
Будем надеяться, что они исправят.
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- скинуться бы ему на бюст карлика
Украинцы - основатели Кубанского и Донского казачества..
Не любят современные коварные российские лже -историки вспоминать о том, что первые казаками на Дону были казаки украинцы во главе с военным и политическим деятелем 16-го века, волынским магнатом украинским, князем Дмитрием Вишневецким . Даже со страниц истории тщательно убираются упоминания о той исключительной роли, которую сыграл князь Дмитрий в деле становления казачества на Дону. Так, еще в 2010-м году, с русской Википедии, из статьи, посвященной Байде, можно было узнать подробно о том, как судьба связала Вишневецкого с казацким Доном. Сейчас при кремлёвских фашистах, от того подробного описания ничего не остались. Но как известно, православный украинский, князь Дмитрий Вишневецкий организовал военную базу, которую он создал на острове Хортица, она стала началом Запорожской Сечи. А в 1560-го года князь Вишневецкий во главе 5 000 украинских казаков отправляется в поход к устью Дона где осадил турецкую крепость Азов. Он навеки перекрыл татарам через Дон путь в глубину лапотной Московии и на восток Украины. В 70 километрах от Азова вверх по Дону князь Дмитрий основывает украинский казацкий городок, который называет Черкасский город, в память об украинских Черкассах. Самым первым донским атаманом стал Украинец Михаил Черкашенин, с которого и начинается настоящая, не выдуманная современными кацапами мифотворцами, история Всевеликого Донского казачества.
Украинский Черкасский город с того времени становится столицей всего Войска Донского, центром донского казачества на 250 лет, А теперь это первое украинское поселение, которое основал князь Дмитрий Вишневецкий, называется станица Старочеркасская, в Ростовской области.-
Первыми поселенцами Черкасского городка были исключительно только украинские запорожские казаки, пришедшие вместе с Дмитрием Вишневецким. Они и стали ядром будущего донского казачества. Но уже через сто лет после этих событий появились первые казачьи поселения москалей - лапотников в устье реки Вороны, в верхнем течении Дона, у донецких Раздор казаками которых в основном были татары, ногайцы, калмыки.....и небольшое число ужасных лапотных москалей угро - финнов бежавших крепостных - рабов.Дмитрий Вишневецкий с украинским казачьим войском прошёл с боями завоевал и подчинил всю Кубань и Дон. Под влиянием кремлёвского фашизма, теперь на Дону не вспоминают Дмитрия Вишневецкого, как основателя своего войска, а ведь в качестве героя Байду-Вишневецкого изображали все крупнейшие российские историки прошлых веков, например Василий Татищев в своей «Истории Российской с древнейших времен »....В 1563-го году Вишневецкий в Молдавии, в кровавой битве с турками потерпел единственное поражение, он был взят в плен, и попал в руки турецкого султана. После жестоких пыток был казнен в Стамбуле.
В украинской истории князь Вишневецкий вошел как героический казак Байда, который до самого конца не повиновался ни туркам, ни москалям, и был основателем Запорожской Сечи, и казачества на Дону и Кубани. Сейчас москали лапотники запретили вспоминать о Вишневецком, как об основателе Донского войска. Но не годится нам, славянам Украинцам, страдать историческим беспамятством в отношении славных дел своих собственных героических предков. Поэтому не забудем, украинскую этническую территорию Кубани, и то что в зарождении казачества на Дону это дело наших украинских рук.-
Точна карта! Це зображення карти Української держави - УНР «Carte de L'Ukraine»
Червоним кольором позначено територію, яку окупували кацапи і вона попала
до складу кривавої тюрми народів срср. Ця карта була видана в Бельгії у 1930 р..
Запам ятай і всім своїм скажи.
Уверен ********* из жопезе, в миг расхватают!
Расияне?
Офигенную прибыль он получит!
Теж мені показник для всього світу. Крим це Україна
Products that contain violent or offensive material that has no historical significance. Amazon reserves the right to make a determination on the historical value of the item.
https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=200164670&language=en_US&ref=efph_200164670_cont_200164330
за что ты, *******, получаешь зарплату?
Какой патриот Украины будет покупать кулон в виде Украины без Крыма?