На Amazon продають золоту підвіску у вигляді карти України без Криму. ФОТО

Один із продавців на майданчику Amazon продає золоту підвіску у вигляді карти України без Криму.

Як видно з опису на сайті, прикраса 585 проби коштує €249.95, передає Цензор.НЕТ.

Слід зазначити, що у того ж продавця можна купити підвіски у вигляді карт інших країн, але вони повні.