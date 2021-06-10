Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція. ФОТО

За вбивство 8-річного хлопчика в м. Покров Дніпропетровської області поліція затримала 33-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.

Правоохоронці нагадують, що повідомлення про зникнення дитини надійшло в поліцію 6 червня. Мати розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина", - випливає з повідомлення.

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Наголошується, що до пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини.

"Як встановили поліцейські, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі", - зазначають правоохоронці.