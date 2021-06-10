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Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

За вбивство 8-річного хлопчика в м. Покров Дніпропетровської області поліція затримала 33-річного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.

Правоохоронці нагадують, що повідомлення про зникнення дитини надійшло в поліцію 6 червня. Мати розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.

"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина", - випливає з повідомлення.

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Наголошується, що до пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини.

"Як встановили поліцейські, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі", - зазначають правоохоронці.

Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Оно не мужчина...
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10.06.2021 09:47
+9
Мля, дитину за що... ублюдок кончений.
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10.06.2021 09:50
+9
Тварь бешеная, кастрировать ублюдка и на пожизненное в кандалы
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10.06.2021 09:51
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Оно не мужчина...
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10.06.2021 09:47 Відповісти
Може воно маніяк ?
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10.06.2021 09:49 Відповісти
та судя по датам - там мамашка не лучше.. 4 дня(!) не замечала исчезновение ребенка:

сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.Источник: https://censor.net/ru/p3270521
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10.06.2021 09:59 Відповісти
Я так понимаю, что ты ни разу не пробовал в полиции сделать заявление и получить талончик, как этого требует закон.
Эти "профи" будут отпихиваться и не принимать заявление всеми силами! Если неблагополучная семья, то могли и послать, мол ушел с друзьями, вернется.
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10.06.2021 10:17 Відповісти
Если пропал взрослый - стандартно выжидают 3 дня. Если пропал ребенок, такой нормы, насколько я знаю, нет. Но моuут "отпихиваться", это таки да.
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10.06.2021 10:27 Відповісти
ты совсем дурак или только с утра? это ребенок.. 8 лет.. ушел и НЕ вернулся домой к ночи.
или ты описываешь как в твоей кацапии все происходит.. ждете, ватники, 3 дня - авось появится сам...?
тогда читай ВНИМАТЕЛЬНО новость - как в Украине: СРАЗУ после заявления - подняты все службы.. И попробуй они не прийми заявление на пропажу 8ми летнего ребенка - все начальство вылетит с работы быстро..
А то что его мать в запое была и только на 4-й день подала заявление - это факт.. вместе со своими собутыльниками.
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10.06.2021 11:04 Відповісти
оно ромале....циганва как он так и мать.
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10.06.2021 12:48 Відповісти
имел соседей цыган и отец избил сына подростка до полусмерти а потом вызвали скорую. На вопрос бригады ответили, что просто упал. Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3111
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10.06.2021 15:09 Відповісти
Мля, дитину за що... ублюдок кончений.
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10.06.2021 09:50 Відповісти
Тварь бешеная, кастрировать ублюдка и на пожизненное в кандалы
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10.06.2021 09:51 Відповісти
Пора готовить закон о лишении права голосовать ВСЕХ НЕАДЕКВАТОВ , а также влалельуев иностранных паспортов
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10.06.2021 09:58 Відповісти
Задержан ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ в убийстве...
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10.06.2021 09:59 Відповісти
Последствия понятные - печаль. Но вот в чем первопричина? Глянул календарь, второе июня это среда. Почему этот мужик квасит по среди недели? Может потому что в стране жопа и безнадега? Все дорожает и тарифы не снизят, хотя нашли решение, а потом протеряли... Может потому что у него поселке работы нет? А кто в этом виноват? Вы правильно подумали, да это он. Ведь все мы презеденты... и це исты на...
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10.06.2021 09:59 Відповісти
-- А по четвергам можно? Загляни в календарь.

Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 932
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10.06.2021 10:07 Відповісти
Понятно. Убийца именно в последние 2 года начал вести такой образ жизни. А до этого был 5 лет образцовым работником и не слазил с доски почета.
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10.06.2021 10:18 Відповісти
Это не сейчас началось. Горбачев начал антиалкогольную кампанию не от хорошей жизни. Не хочу спорить о методах самой кампании, когда боролись не столько с пьянством, сколько с алкоголем (в т.ч. вырубывая элитные виноградники), но меры требовались самые неотложные.
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10.06.2021 10:30 Відповісти
а в совке была жизнь малина? почему же тогда все резко бухать начали ? Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7356
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10.06.2021 10:33 Відповісти
Причины бухания в совке ? да очень простые. Государство само целенаправленно спаивало своё население. а) налоги б) проще управлять
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10.06.2021 10:53 Відповісти
Те времена когда на работу заганяли под страхом наказаний давным давно прошла. Но многие до сих пор ждут что кто-то будет думать за них, будет им предоставлять работу где нужно плевать в потолок и за это получать каждый день сто-пятьсот баксов. И главное чтоб можно было каждый день еще воровать на работе.
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10.06.2021 10:52 Відповісти
Если нет работы -нет денег, нет денег -не за что пить. А тут беспробудное пьянство. Тут дело не в жопе, в которой наша страна оказалась по вине власти, которая уже 30 лет не украинская, а воровская, дело в личности человеческой -если ты вырос скотиной, то скотиной и подохнешь, даже с миллионами в кармане.
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10.06.2021 16:08 Відповісти
Да ладно, нету денег это не значит, что не за что бухнуть) Пошел нашел кусок металлолома, сдал и вот у тебя уже есть на бутылку самогонки от бабки Тамарки)
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10.06.2021 16:14 Відповісти
Умышленное убийство - в США -пожизненное.
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10.06.2021 10:20 Відповісти
Юго-восток - это рабы кацапов.Что еще было ждать от тех животных?
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10.06.2021 10:59 Відповісти
Тепер його треба пожиттєво кормить з платників податків, а в цей час мама дитини буде з ума сходить (якщо не зійшла) і думать шо це ПАДЛО землю топче і воздух портить!!!??
Тільки вендета ,...тільки так само...тільки адекватно....!!!!
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10.06.2021 11:14 Відповісти
Вот тока не надо писать,шо оно мужчина. Особь,на крайнях,самец.
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10.06.2021 11:27 Відповісти
Если бы хотел отомстить матери - задушил бы её саму.

Видно, малой знал кой-чего о его делишках.
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10.06.2021 11:40 Відповісти
Мамашу на принудительную стерилизацию.
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10.06.2021 15:01 Відповісти
Биомусор.
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10.06.2021 18:48 Відповісти
 
 