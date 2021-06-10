Затримано вбивцю 8-річного хлопчика в Покрові. Бажаючи помститися матері дитини, чоловік задушив його і кинув у колектор, - Нацполіція. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
За вбивство 8-річного хлопчика в м. Покров Дніпропетровської області поліція затримала 33-річного чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Дніпропетровської області.
Правоохоронці нагадують, що повідомлення про зникнення дитини надійшло в поліцію 6 червня. Мати розповіла, що син пішов гуляти на дитячий майданчик ще 2 червня о 12:00 і не повернувся.
"На розшук дитини були орієнтовані всі служби поліції – ювенальні поліцейські, кінологи, превентивні співробітники та волонтери. Поліцейські перевірили дитячі майданчики міста, вокзали та ринки, а також обстежили покинуті будівлі, лісосмуги та інші місця, де могла перебувати дитина", - випливає з повідомлення.
Наголошується, що до пошуків залучили інспектора-кінолога з німецькою вівчаркою Більт. За речами дитини службовий собака взяв слід від будинку, де мешкав хлопчик, та провів до каналізаційного колектору. Там поліцейські виявили тіло дитини.
"Як встановили поліцейські, злочин стався 2 червня. Між зловмисником, який знаходився в стані алкогольного сп’яніння, та матір’ю хлопчика виник конфлікт. Бажаючи помститися їй, чоловік відвів дитину до покинутої будівлі та задушив. Щоб приховати сліди злочину, сховав тіло у каналізаційному колекторі", - зазначають правоохоронці.
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сообщение об исчезновении ребенка поступило в полицию 6 июня. Мать рассказала, что сын пошел гулять на детскую площадку еще 2 июня в 12:00 и не вернулся.Источник: https://censor.net/ru/p3270521
Эти "профи" будут отпихиваться и не принимать заявление всеми силами! Если неблагополучная семья, то могли и послать, мол ушел с друзьями, вернется.
или ты описываешь как в твоей кацапии все происходит.. ждете, ватники, 3 дня - авось появится сам...?
тогда читай ВНИМАТЕЛЬНО новость - как в Украине: СРАЗУ после заявления - подняты все службы.. И попробуй они не прийми заявление на пропажу 8ми летнего ребенка - все начальство вылетит с работы быстро..
А то что его мать в запое была и только на 4-й день подала заявление - это факт.. вместе со своими собутыльниками.
Тільки вендета ,...тільки так само...тільки адекватно....!!!!
Видно, малой знал кой-чего о его делишках.