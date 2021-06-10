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Держприкордонслужба (4365) іноземець (310) марихуана (108)

Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон з Україною, при собі в нього виявили марихуану, - Держприкордонслужба. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон України. Прикордонники під час огляду його речей виявили марихуану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

44-річного чоловіка зупинили військовослужбовці відділу "Смільниця" відразу після незаконного перетину ним кордону із Польщі в Україну.

У подальшому, під час проведення огляду його речей, прикордонники виявили речовину темно-зеленого кольору, розфасовану в 13 сигаретах та згортку з фольги. Згодом було встановлено, що ця речовина є марихуаною.

За цим фактом направлено повідомлення до відповідних правоохоронних органів щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ККУ "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів чи прекурсорів".

За незаконний перетин державного кордону України рішенням суду "мандрівника" притягнуто до адміністративної відповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 3400 гривень.

За фактом переміщення через державний кордон наркотичної речовини зареєстровано кримінальне провадження за ст. 305, 309 Кримінального кодексу України, правопорушнику оголошено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон з Україною, при собі в нього виявили марихуану, - Держприкордонслужба 01
Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон з Україною, при собі в нього виявили марихуану, - Держприкордонслужба 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
че прикопались . он не виноват . видимо выступление Зели видел по телеку и решил что у нас легализованы наркотики Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 735
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10.06.2021 10:30
+5
О, мля,.. Вот это защитили Украину от пары косяков. От это борцуны. Бубочке отдайте, нехай скурит наш торчок.
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10.06.2021 10:32
+4
Незаконно пересекая границу вез марихуану...Анекдот для дураков... Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8331
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10.06.2021 10:31
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че прикопались . он не виноват . видимо выступление Зели видел по телеку и решил что у нас легализованы наркотики Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 735
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10.06.2021 10:30 Відповісти
зачастили германці...одні велосипедисти вже вважають україну частиною єс, інший, до того ж, що слова нашого президента втілені
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10.06.2021 10:37 Відповісти
Незаконно пересекая границу вез марихуану...Анекдот для дураков... Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8331
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10.06.2021 10:31 Відповісти
А де граната? Бо коли поліцейські вилучають наркотичні засоби, то обов'язкого там є і граната.
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10.06.2021 12:59 Відповісти
О, мля,.. Вот это защитили Украину от пары косяков. От это борцуны. Бубочке отдайте, нехай скурит наш торчок.
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10.06.2021 10:32 Відповісти
Херня якась
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10.06.2021 10:32 Відповісти
Накурился и заблудился.
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10.06.2021 10:33 Відповісти
Наверняка для внутреннего потребления вез, чтобы не искать...
а тут така халепа, але жоч у ЦН попав Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7747
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10.06.2021 10:34 Відповісти
Поляки прошляпили крутого наркодилера Гражданин Германии незаконно пересек границу с Украиной, при себе у него обнаружили марихуану, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4814ганьба...
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10.06.2021 10:38 Відповісти
Дожились, нелегали з Німеччини лізуть...
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10.06.2021 10:39 Відповісти
Цікаво в Німеччині косяки крутять, прямо як в неньці. В Юкей за багато років НІ РАЗУ не бачив косяка з цигарки зробленого, всі в самокрутки загортають.
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10.06.2021 10:44 Відповісти
Они косяки через сигаретные фильтры дуют. Извращенцы.
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10.06.2021 12:09 Відповісти
чувак шёл к успеху, начитался в немецких ЗМИ шо Украина это уже вторая Голландия (свободный ганджубас, проститутки, гей парады с п.дарасами и лесбухами, казино с катранами) и рванул в неньку! а может нашего гаранта, выступающим с трибуны после воскресных шашлыков, увидел.... вообщем сглупил пацан...
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10.06.2021 11:21 Відповісти
И пусть после этого хоть одна тварь скажет, что наши доблестные пограничники не работают!
Браво! Медали всем!
Прес-службе Госпогранслужбы - медаль "******** года"
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10.06.2021 11:33 Відповісти
Почему незаконно? У нас же с ними БЕЗВИЗ. Громадянин Німеччини незаконно перетнув кордон з Україною, при собі в нього виявили марихуану, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8595
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10.06.2021 11:35 Відповісти
Гражданин Германии под марихуаной пересек незаконно границу Украины.. то как он пересек перед этим Польшу он даже не заметил...
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10.06.2021 11:50 Відповісти
марихуану отпустили.
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10.06.2021 12:10 Відповісти
Німець віз маріхуану, а точніше коноплю, мабуть Вальдемару, бо надивившись його відосів зрозумів, що вже потрібно.
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10.06.2021 13:00 Відповісти
У погранцов запасы закончились
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11.06.2021 17:14 Відповісти
 
 