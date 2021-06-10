В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Трьох пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я виявили на кладовищі. Усі вони мають інвалідність: в одного - травма голови, у другого немає обох ніг, а третій - пересувається поповзом.
Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Усіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання", - написала омбудсмен.
Під час розмови з керівником центру вдалося з’ясувати, що 4 червня близько 16:30 до них "швидкою" було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.
"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", - розповіла Денісова.
Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, "як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 кілометрів", У медустанові не пояснили.
За цим фактом одеською поліцією внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ – "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу".
Будь ласка, зачекайте...
жесть-жестяная
https://nv.ua/ukraine/politics/pyat-samyh-denezhnyh-shem-v-sfere-gosmediciny-kotorye-unichtozhila-suprun-rassledovanie-nv-50006107.html
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https://voxukraine.org/ru/fejk-suprun-i-soros-hotyat-unichtozhit-meditsinu-v-ukraine-s-pomoshhyu-reformy/
https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
Даже сейчас после проверки всплывет много интересного.
ВСЕХ кто причастен к даному уголовному преступлению, включая водятла.
Нет слов. КАК можно взять и бросить безпомощных? даже в ******** таких зашкваров не исполняют.