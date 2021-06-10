УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11707 відвідувачів онлайн
Новини Фото СуспільствоФоторепортаж
13 241 58
безхатько (21) інваліди (199) Одеса (4021) права людини (576) психлікарня (85) інвалідність (95)

В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Трьох пацієнтів Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я виявили на кладовищі. Усі вони мають інвалідність: в одного - травма голови, у другого немає обох ніг, а третій - пересувається поповзом.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Чоловіки стверджували, що їх вивезли з медустанови на кладовище. Там їх і знайшли небайдужі громадяни. Усіх трьох тимчасово помістили до Одеського міського центру інтеграції осіб без певного місця проживання", - написала омбудсмен.

Під час розмови з керівником центру вдалося з’ясувати, що 4 червня близько 16:30 до них "швидкою" було доставлено трьох чоловіків. Один з них підтвердив, що вони дійсно перебували на лікуванні в Одеському обласному медцентрі психічного здоров'я.

"У зазначеному закладі моєму представнику підтвердили, що знайдені чоловіки - їхні пацієнти, яких виписали напередодні за власним бажанням і за письмовою заявою. Та пояснили, що вказані особи перебували у задовільному психічному стані на момент огляду, до них не застосовували примусову госпіталізацію", - розповіла Денісова.

Читайте також: Двоє обвинувачених 17 і 18 років отримали 8 і 12 років в'язниці за вбивство 2 бомжів на Львівщині, - прокуратура

Крім того, всі троє не були визнані судом недієздатними. Хворі мали можливість самовільно залишати медцентр та повертатися туди за бажанням. Проте, "як люди з інвалідністю могли подолати відстань у 7 кілометрів", У медустанові не пояснили.

За цим фактом одеською поліцією внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 135 ККУ – "завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу".

В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова 01
В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова 02
В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова 03
В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова 04
В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова 05

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Судьи - воры и взяточники, полиция с прокурорами - бандиты, врачи - маньяки, правительство - предатели, все как положено, зазеркалье...
показати весь коментар
10.06.2021 10:36
+28
Ватники-избиратели - тоже в этот список, в самое начало.
показати весь коментар
10.06.2021 10:44
+14
На календарик посмотри, недолуге, и переставай пить такое. А это тебе причина

В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова - Цензор.НЕТ 1598
показати весь коментар
10.06.2021 10:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все по *********, такий час.
показати весь коментар
10.06.2021 10:34 Відповісти
Судьи - воры и взяточники, полиция с прокурорами - бандиты, врачи - маньяки, правительство - предатели, все как положено, зазеркалье...
показати весь коментар
10.06.2021 10:36 Відповісти
Ватники-избиратели - тоже в этот список, в самое начало.
показати весь коментар
10.06.2021 10:44 Відповісти
не из космоса они беруться, а плоть от плоти от мудрого працевитого нарыду
показати весь коментар
10.06.2021 10:45 Відповісти
скажут захотели на 7км отовариться, но перепутали с кладбищем...
жесть-жестяная В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова - Цензор.НЕТ 9544
показати весь коментар
10.06.2021 10:37 Відповісти
Адєсса город жукова, мішки-япончика і Бернеса.
показати весь коментар
10.06.2021 11:15 Відповісти
Это вам медреформа имени СУПРУН!!
показати весь коментар
10.06.2021 10:38 Відповісти
̶Г̶р̶о̶ш̶і̶ кладовища йдуть за пасьєнтом.
показати весь коментар
10.06.2021 10:40 Відповісти
Це не реформа, це у дикунів немає серця немає моральності
показати весь коментар
10.06.2021 10:45 Відповісти
Это последствия преостановки финансирования психличебниц! А их перестали финансировать потому что у нас реформа СУПРУН!! Цель реформы снизить расходы на медицину чтобы можно было больше своровать!!!
показати весь коментар
10.06.2021 10:46 Відповісти
На календарик посмотри, недолуге, и переставай пить такое. А это тебе причина

В Одессе трех пациентов с инвалидностью вывезли из психбольницы на кладбище и бросили, - Денисова - Цензор.НЕТ 1598
показати весь коментар
10.06.2021 10:51 Відповісти
сам написал УМЕНЬШЕНИЕ так что и требовалось доказать!! наверно сильно тебя в детсве головой уронили!!
показати весь коментар
10.06.2021 10:53 Відповісти
Так кто уменьшил за два года финансирование и установленные тарифы лечения в медицине? Календарик посмотри и протрезвись.
показати весь коментар
10.06.2021 10:59 Відповісти
та какая разница кто!! что при ПЕТЕ это была реформа СУПРУН что при ЗЕЛЕ это остается таже реформа с теме же нормативами и исполнителями!! Или ты мне счас начнешь расказывать что ЗЕ выполнил свое обещание и отменил реформу?!!
показати весь коментар
10.06.2021 11:02 Відповісти
Врешь. От реформы Супрун осталось одно название. Напомнить каких идиотов подобные тебе привели к власти в медицине?

В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 9744
показати весь коментар
10.06.2021 11:04 Відповісти
Да да да осталось одно название, но больницы диспенсеры лечебницы закрываются именно так как прописано в той самой реформе от которой ничего не осталось!!!
показати весь коментар
10.06.2021 11:07 Відповісти
Врешь снова, недолуге

В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 7533
показати весь коментар
10.06.2021 11:14 Відповісти
кому я больше поверю министру которого в глаза не видел нику под номером который даже свои имя фамилию боится показать или так сказать своему отцу пенсионеру который в силу возраста не вылазит из больниц!!!
показати весь коментар
10.06.2021 11:17 Відповісти
В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 8979
показати весь коментар
10.06.2021 11:19 Відповісти
"...какаяразница..."(с), говоришь? В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 2882 Ню-ню... В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 1885
показати весь коментар
10.06.2021 13:15 Відповісти
Так всё правильно! Это значит, что при нынешнем гаранте народ стал здоровее и нефиг его лечить. Деревья сажать - это да, это дело нужное.
показати весь коментар
10.06.2021 10:56 Відповісти
не мешайте Руслану пребывать в плену своих фантазий . ну обнаружил он у себя в штанах говно . понятно же что не он это наделал . виноват или Порох или Супрун
показати весь коментар
10.06.2021 10:59 Відповісти
Совсем кукухой поехало? Или во времени заблудилось с перепою? Тогда тебе к ним, самое оно.
показати весь коментар
10.06.2021 10:47 Відповісти
как ты связываешь эти два события??
показати весь коментар
10.06.2021 10:48 Відповісти
молча связываю используя мозги а ты можешь и дальше расказывать про деньги которые ходят хер знает куда!!
показати весь коментар
10.06.2021 10:50 Відповісти
Журнал Новое Время назвал пять самых денежных схем в сфере госмедицины, которые уничтожила Ульяна Супрун, чем нажила себе могущественных врагов.

https://nv.ua/ukraine/politics/pyat-samyh-denezhnyh-shem-v-sfere-gosmediciny-kotorye-unichtozhila-suprun-rassledovanie-nv-50006107.html
Проверка фейков в рамках партнерства с Facebook

https://voxukraine.org/ru/fejk-suprun-i-soros-hotyat-unichtozhit-meditsinu-v-ukraine-s-pomoshhyu-reformy/
показати весь коментар
10.06.2021 11:02 Відповісти
Да да да до реформы СУПУРУНИХИ все воровали а теперь не воруют! Ну если теперь не воруют то почему врачей стало меньше!! больниц стало меньше!! лекарств стало меньше!! ТЕПЕРЬ ЖЕ НЕ ВОРУЮТ!! Значит всего должно быть больше а стало меньше!! ПО МОЕМУ КТО ТО ****** ПРИЧЕМ ТАК ЧТО АЖ ИЗ ШТАНОВ ВЫПРЫГИВАЕТ!!!!
показати весь коментар
10.06.2021 11:06 Відповісти
При Супрун на закупке лекарств сэкономили 800 миллионов - руководитель пациентской организации (видео)
https://www.unian.net/politics/10447338-pri-suprun-na-zakupke-lekarstv-sekonomili-800-millionov-rukovoditel-pacientskoy-organizacii-video.html
показати весь коментар
10.06.2021 11:09 Відповісти
Да согласен съэкономили и разворовали! УРА ДАЗДРАВСТВУЕТ ЭКОНОМИЯ НА ЛЕКАРСТВАХ!!!
показати весь коментар
10.06.2021 11:11 Відповісти
А дебил читать обучен или только срать здесь? Прочитать о чем написано религия не позволяет или врожденное скудоумие?
показати весь коментар
10.06.2021 11:16 Відповісти
Времени жалко тратить чтобы читать очередной бред сивой кобылы! зачем что то читать если можно просто пойти в ближайшею клинику и тебе раскажут что именно могут тут тебе сделать бесплатно за счет съэкономленых средств!!
показати весь коментар
10.06.2021 11:18 Відповісти
Об этом будешь рассказывать себе и своим тупым мозгам, когда будешь вспоминать как ты, недолуге, проголосовало в 2019 году. Смачного.
показати весь коментар
10.06.2021 11:21 Відповісти
Закрий пельку , бо вже третій рік таоє зечмо при владі !
показати весь коментар
10.06.2021 11:03 Відповісти
Наверное бизнес такой. Их вывозят просить милостыню, потом собирают деньги.
показати весь коментар
10.06.2021 10:40 Відповісти
або проводилася виховна робота
показати весь коментар
10.06.2021 11:23 Відповісти
Воспитывать психически нездорового человека бесполезно. Это не отсутствие воспитания, это болезнь.
показати весь коментар
10.06.2021 13:13 Відповісти
Дичь…..Не готова ще Украіна до Європи .. немає тут місця подібним ( навть не знаю як ЦЕ назвати ) випадкам. Тут нікому до голови б так мерзотність не прйшла
показати весь коментар
10.06.2021 10:44 Відповісти
Дожили, так поступали только нацисты по отношению к умственным инвалидам. Может ЗЕ, Бенедиктова, Ляшко, Малюська, Баканов... и прочая братия прояснят ситуацию. Я хочу понять, в какой стране я живу?!
показати весь коментар
10.06.2021 10:45 Відповісти
При оккупации фашистской Румынией , одесская психбольница финансировалась в 10 раз лучше ! Так что не нацисты руцкие только так поступают !
показати весь коментар
10.06.2021 10:58 Відповісти
Куди тільки дивиться зе?
показати весь коментар
10.06.2021 10:46 Відповісти
Он шашлыки жарит можешь видосик посмотреть!!
показати весь коментар
10.06.2021 10:47 Відповісти
Зе бачить перед собою тільки дві біленьких доріжки 😀
показати весь коментар
10.06.2021 11:10 Відповісти
Больница - не богадельня,для таких есть бабдома.Другое дело ,что всё сделано по одесски,по варварски.Местная власть распоясалась.Коллаборанты,что с них взять.Сохнут своих бы забрал незамедлительно.РПЦ вообще попой повернулась к таким.
показати весь коментар
10.06.2021 10:49 Відповісти
Очередное дно пробито. Я надеюсь все "керовников" отсранили от работы? Проверили "премии"? Этих мразей нужно садить. Садить не условно, а на реальные сроки. И каждый месяц проверять даный "заклад".
Даже сейчас после проверки всплывет много интересного.
ВСЕХ кто причастен к даному уголовному преступлению, включая водятла.
Нет слов. КАК можно взять и бросить безпомощных? даже в ******** таких зашкваров не исполняют.
показати весь коментар
10.06.2021 10:54 Відповісти
В ******** , такие дома просто поджигают !
показати весь коментар
10.06.2021 11:09 Відповісти
Для профіліктики треба заставити мера Одеси повзти від психушки до цвинтаря(7км)
показати весь коментар
10.06.2021 11:23 Відповісти
Стока шуму !?? А ларчик просто открывался. Больничка подрабатывала....пациенты просили подаяние и все были счастливы. И тут пришли проверяющие....Сломать бизнес легко ,а наладить?
показати весь коментар
10.06.2021 11:02 Відповісти
может эти пациенты и не ангелы, но такие действия медиков - это уже полный ...здец! становится страшно жить в таком обществе. не уверен. что такое вот - не система в этих психликарнях.
показати весь коментар
10.06.2021 11:02 Відповісти
я вот вообще не представляю, как в нашей стране человек с инвалидностью может защищать свои права или получать какие-то услуги - это вообще за гранью -он никуда не попадет от слова совсем, он не сможет никуда добраться без посторонней помощи, а часто и с помощью, он не сможет собрать никакие справки и не сможет эти справки никуда предоставить..., да он еще многое чего не сможет..., интересно это волнует кого-нибудь из чиновников..., кроме Денисовой...
показати весь коментар
10.06.2021 11:03 Відповісти
Ага, кинули, з візками.
показати весь коментар
10.06.2021 11:04 Відповісти
Слушайте меня сюда, психбольницу на Воробьева, от куда их вывезли ******* белохалатные, посто хотят закрыть а землю застроить, а там просто огромный кусок земли, в 15 мин. от центра города ...
показати весь коментар
10.06.2021 11:15 Відповісти
Ничего удивительного! Вся страна во главе с клоуном движется туда же.
показати весь коментар
10.06.2021 11:20 Відповісти
Дичают Укры 🤦🙄
показати весь коментар
10.06.2021 11:51 Відповісти
Вивезти всіх лікарів з лікарні на цвинтар та закопати.
показати весь коментар
10.06.2021 12:30 Відповісти
так счас же все КАКАЯРАЗНИЦА...Не?
показати весь коментар
10.06.2021 12:50 Відповісти
...кто из них Игарешка Л? В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 9514 Что-то давно не было тут иксперда по всем вопросам... В Одесі трьох пацієнтів з інвалідністю вивезли з психлікарні на кладовище і покинули, - Денісова - Цензор.НЕТ 2465
показати весь коментар
10.06.2021 13:17 Відповісти
це зе фашизм
показати весь коментар
10.06.2021 17:36 Відповісти
 
 