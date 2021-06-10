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Італія (1004) Кулеба Дмитро (3205)

Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо планує обговорити зміцнення дружніх відносин між Україною та Італією.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до України. Обговоримо зміцнення дружніх зв’язків України та Італії та відкриємо українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти", - написав Кулеба.

Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти 01
Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти 02
Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти 03
Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти 04

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Автор: Наталя Джума
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"Превращаем контакты (на) в контракты" Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты на контракты - Цензор.НЕТ 971
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10.06.2021 11:18 Відповісти
"Какая разница. Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты на контракты - Цензор.НЕТ 6539" (С)
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10.06.2021 11:20 Відповісти
Мне вообще сперва прочлось "Прекращаем"...
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10.06.2021 13:14 Відповісти
Хотелось бы узнать по -подробней о контрактах..наверное будут итальянским инвесторам(если такие появятся) поставлять "нянь"..))
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10.06.2021 11:23 Відповісти
Вот и все, что нужно знать о новых типа "контрактах"

Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты - Цензор.НЕТ 3714
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10.06.2021 11:28 Відповісти
Главное что экономикой у нас занимаются люди не сведущие как это делается. Но попиарится можно если сильно хочется.
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10.06.2021 11:28 Відповісти
Кулеба о встрече с главой МИД Италии Ди Майо: Превращаем контакты в контракты - Цензор.НЕТ 3484
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10.06.2021 11:29 Відповісти
работаєм, товаріщі, стараємся
плани партії - в жизнь!
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10.06.2021 11:29 Відповісти
Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти - Цензор.НЕТ 5851
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10.06.2021 12:22 Відповісти
Какие там контракты!!... Паскудные чинуши отрапортовали о РАЗРЕШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ Украины в ИТАЛИИ, а не пояснили людям ЧТО ПОДОБНАЯ МЕРА действует ТОЛЬКО ОДИН ГОД. Решайте подобные вопросы ДО КОНЦА, а не ходите по верхам. После года за любое нарушение (абсолютно не важно какое) права попросту конфисковывают. Украину поставили а одну ступень с Зимбабве, в то время как Албания и пол Африки где вообщем-то и правил нет имеют полное право ПОСТОЯННО ездить по своим правам.
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10.06.2021 13:25 Відповісти
 
 