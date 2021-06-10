Кулеба про зустріч із главою МЗС Італії Ді Майо: Перетворюємо контакти на контракти. ФОТО

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час зустрічі з главою італійської дипломатії Луїджі Ді Майо планує обговорити зміцнення дружніх відносин між Україною та Італією.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Радий вітати в Києві главу італійської дипломатії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до України. Обговоримо зміцнення дружніх зв’язків України та Італії та відкриємо українсько-італійський бізнес-форум. Перетворюємо контакти на контракти", - написав Кулеба.









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