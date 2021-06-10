Україна підписала з Італією міжурядову угоду про поліцейське співробітництво, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

10 червня, у Києві міністр внутрішніх справ, співголова Українсько-італійської міжурядової ради з економічного, фінансового та промислового співробітництва Арсен Аваков та його візаві міністр закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо підписали міжурядову Угоду про поліцейське співробітництво. Документ дозволить країнам ефективніше співпрацювати у правоохоронній сфері, зокрема обмінюватися оперативною інформацією напряму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комуникацій МВС.

"Також у рамках зустрічі відбулося підписання протоколу про наміри між ДСНС України та компанією Cela Industry щодо придбання спеціалізованого рятувального обладнання – пожежних підйомників, 30% їхнього виробництва буде зосереджено в Україні.

Арсен Аваков зазначив, що окрім цього завершено всі необхідні процедури для подовження міжурядової Угоди про взаємне визнання та обмін національного посвідчення водія. Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перескладати іспит з кермування в Італії. Тривають активні перемовини з італійськими компаніями щодо співпраці у інфраструктурних та безпекових проєктах про будівництво нової техніки за умови часткової локалізації її виробництва в Україні та активного фінансового кредитування з боку державного експортно-кредитного агентства Італії SACE та відповідних державних гарантій українського уряду", - зазначається в повідомленні.

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"Дякую вам за візит. Він виявився дуже плідним - уклали Угоду про поліцейську співпрацю, завершуємо Угоду про взаємне визнання і обмін посвідчень водія, говоримо про пожежні підйомники для потреб ДСНС і про проєкт зведення швидкісних залізничних колій. Ми вже ближче до Європи", - сказав Арсен Аваков.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо подякував за плідну двосторонню співпрацю заради розвитку україно-італійських відносин.

"Сьогодні ми підписали важливу Угоду, що стосується поліцейського співробітництва. А також триває узгодження нової міжурядової Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, яка продовжить дію попереднього документа від 2015 року. Тому, я запрошую вас, пане міністре, до Риму, щоб підписати відповідний документ", - сказав він.

Луїджі Ді Майо зазначив, що Українська-італійська міжурядова рада з економічного, фінансового та промислового співробітництва продовжить більш плідну роботу.

Арсен Аваков підкреслив, що тривають переговори щодо перспективного проєкту побудови в Україні разом з італійськими партнерами нових швидкісних залізничних колій.





