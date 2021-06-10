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Фото Політика України
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Аваков (1960) Італія (935) МВС (2742)

Україна підписала з Італією міжурядову угоду про поліцейське співробітництво, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

10 червня, у Києві міністр внутрішніх справ, співголова Українсько-італійської міжурядової ради з економічного, фінансового та промислового співробітництва Арсен Аваков та його візаві міністр закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо підписали міжурядову Угоду про поліцейське співробітництво. Документ дозволить країнам ефективніше співпрацювати у правоохоронній сфері, зокрема обмінюватися оперативною інформацією напряму.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Департаменті комуникацій МВС.

"Також у рамках зустрічі відбулося підписання протоколу про наміри між ДСНС України та компанією Cela Industry щодо придбання спеціалізованого рятувального обладнання – пожежних підйомників, 30% їхнього виробництва буде зосереджено в Україні.

Арсен Аваков зазначив, що окрім цього завершено всі необхідні процедури для подовження міжурядової Угоди про взаємне визнання та обмін національного посвідчення водія. Це дозволить тисячам наших співвітчизників не перескладати іспит з кермування в Італії. Тривають активні перемовини з італійськими компаніями щодо співпраці у інфраструктурних та безпекових проєктах про будівництво нової техніки за умови часткової локалізації її виробництва в Україні та активного фінансового кредитування з боку державного експортно-кредитного агентства Італії SACE та відповідних державних гарантій українського уряду", - зазначається в повідомленні.

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"Дякую вам за візит. Він виявився дуже плідним - уклали Угоду про поліцейську співпрацю, завершуємо Угоду про взаємне визнання і обмін посвідчень водія, говоримо про пожежні підйомники для потреб ДСНС і про проєкт зведення швидкісних залізничних колій. Ми вже ближче до Європи", - сказав Арсен Аваков.

Своєю чергою міністр закордонних справ Італійської Республіки Луїджі Ді Майо подякував за плідну двосторонню співпрацю заради розвитку україно-італійських відносин.

"Сьогодні ми підписали важливу Угоду, що стосується поліцейського співробітництва. А також триває узгодження нової міжурядової Угоди про взаємне визнання та обмін посвідчень водія, яка продовжить дію попереднього документа від 2015 року. Тому, я запрошую вас, пане міністре, до Риму, щоб підписати відповідний документ", - сказав він.

Луїджі Ді Майо зазначив, що Українська-італійська міжурядова рада з економічного, фінансового та промислового співробітництва продовжить більш плідну роботу.

Арсен Аваков підкреслив, що тривають переговори щодо перспективного проєкту побудови в Україні разом з італійськими партнерами нових швидкісних залізничних колій.

Україна підписала з Італією міжурядову угоду про поліцейське співробітництво, - МВС 01
Україна підписала з Італією міжурядову угоду про поліцейське співробітництво, - МВС 02
Україна підписала з Італією міжурядову угоду про поліцейське співробітництво, - МВС 03
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У французов вертолетов накупили а теперь пора закупить Феррари и Ламборгини для ментов
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10.06.2021 21:15 Відповісти
Я жил недалеко от их управления дорожной полиции и они там ездили только на Альфа-Ромео,обычная полиция каталась на более скромных моделях.Помню заскочил на недельку домой и вижу картину как наши местные гаишники с толкача "семерку" заводят. Украина подписала с Италией межправительственное соглашение о полицейском сотрудничестве, - МВД - Цензор.НЕТ 5593
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10.06.2021 21:18 Відповісти
Ну, кто бы сомневался. Теперь в усиленном режиме будут охранять недвижимость зеленского а Италии уже на основе договора. Официально, так сказать
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10.06.2021 21:15 Відповісти
Ну і яка користь Україні від цієї угоди ??? Імітація бурхдивої державної діяльності триває !!!Чергова порція спагетті ,їжте зебілоїди ,необляпайтесь !!!)))
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10.06.2021 21:26 Відповісти
Мафию они не победили у себя, чем они помогут Украине тогда, если у самих нету опыта победы??? И у Украины нету полиции, ибо она работает на организованную преступность! Но для отношений и связей стран - это хорошо. Нужно по другим направлениям Украине с Италией сотрудничать - культура и искусство например и т.п.
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10.06.2021 21:29 Відповісти
а авакян все с "будущей землей обетованной" мосты наводит Україна підписала з Італією міжурядову угоду про поліцейське співробітництво, - МВС - Цензор.НЕТ 3740
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10.06.2021 21:50 Відповісти
интересно...на судьбу Маркива это хоть никак не повлияет (а то апелляцию уже подали)
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10.06.2021 21:55 Відповісти
Ну а мы заждались, когда вице-президент нарисуется рядом с земляком. И министр лицемерия был, и клоун, а самого горячего приверженца не отметили. Французское и итальянское гражданство нужно отрабатывать
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11.06.2021 19:06 Відповісти
 
 