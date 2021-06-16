П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція. ФОТОрепортаж

15 червня на Кільцевій дорозі в Києві сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та велосипедиста. На жаль, потерпілий помер на місці від травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим на вулиці Зодчих, що у Святошинському районі столиці. На місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху тротуаром і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Унаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП належним чином зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.

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Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення діючих на транспорті правил).

Перехожого, 1973 року народження, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Фото: Данило Борщевський/Facebook





Фото: Нацполіція