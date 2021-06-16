УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8639 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
36 141 262
ДТП (4209) Нацполіція (13904) смерть (6542) велосипедисти (105)

П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

15 червня на Кільцевій дорозі в Києві сталася смертельна ДТП за участю вантажного автомобіля та велосипедиста. На жаль, потерпілий помер на місці від травм.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

"До столичної поліції надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілим на вулиці Зодчих, що у Святошинському районі столиці. На місце негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, бригада швидкої медичної допомоги та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що перехожий у стані алкогольного сп'яніння змінив траєкторію руху тротуаром і у цей момент зіткнувся із велосипедистом, який рухався назустріч. Унаслідок падіння велосипедист, 1993 року народження, потрапив під колеса великогабаритного транспортного засобу та загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 01

Зазначається, що ДТП належним чином зареєстрована у Святошинському управлінні поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 28-річна жінка загинула на місці: п'яний поліцейський скоїв смертельну ДТП у Вінницькій області, - ДБР. ФОТОрепортаж

Слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення діючих на транспорті правил).

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 02

Перехожого, 1973 року народження, затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 01

Фото: Данило Борщевський/Facebook

Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 04
Пяний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція 05
Фото: Нацполіція

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+39
Не фанат велосипедистов, но парень погиб же не потому что нарущил правила, а потому что пьяное гомно его убило. Вы наверно новость невнимательно прочли.
показати весь коментар
16.06.2021 08:33
+21
Почитайте в других сми погиб парень врач травматолог, ничего он не нарушал. Не пиши дебилизмы
показати весь коментар
16.06.2021 08:40
+16
Велосипедистам ЗАПРЕЩЕНО перемещаться по пешеходным дорожкам. Только по проезжей части или по велодорожкам. И еще многое другое, что велосипедисты радостно вытворяют. Очевидно, потому что смогли асилить из ПДД только одну фразу: "Волосапедист является полноправным участником дорожного движения". Что в подавляющем большинстве случаев ими переводится, как "Еду, как хочу".
показати весь коментар
16.06.2021 08:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
"в Украине слишком много людей" --------- в конце совка было 52 млн.,. сейчас примерно пополам. Для вас это "слишком много".....
показати весь коментар
16.06.2021 09:44 Відповісти
Для тeриторіі Украіни більшe 5 млн. людeй є нeнормально багато.
показати весь коментар
16.06.2021 10:35 Відповісти
Помечтай, ага П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 3029
показати весь коментар
16.06.2021 10:59 Відповісти
З усіх коментарів тільки декілька підкреслюють трагічний факт смерті, інші- тренуються в красномовстві, юридичних вибриках та ін., наче самі безсмертні. Як там московит Булгаков писав ? " Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!"
показати весь коментар
16.06.2021 09:15 Відповісти
Ты о чем? Его уже нет. А есть те кто пока живут. Вот им и нужно вести себя так что бы подобного не произошло.
показати весь коментар
16.06.2021 09:19 Відповісти
Згоден. І як же?
показати весь коментар
16.06.2021 10:45 Відповісти
Обзывать друг друга быдлом и дебилами, и приплетать кто за кого голосовал конечно же. А то пьяный, пьяный... Вот в 2019 чем он думал, а? Вот что важно. А остальное так, горячий контент для аудитории цензора, обратите внимание сколько просмотров у этой новости, так сказать зашло... Выдавить каплю сострадания погибшему хрен выйдет, как минимум ********* будут искать какие же пункты ПДД нарушил велосипедист.
показати весь коментар
16.06.2021 11:47 Відповісти
Тут ключевое - пьяный. Ни в каком состоянии пешеходу не запрещено двигаться где бы то ни было кроме проезжей части. А будь он инвалид с нарушением походки или ребенок - сразу вой противоалкашей прекратился бы.
показати весь коментар
16.06.2021 09:18 Відповісти
про велосипед ПДД написано в сов.времена 60-х годов, в те времена вообще аварии были редкостью, и скорости не те, и машин раз в 150 меньше. И до сих пор никто не убрал велик с проезжей части, где в наше время велосипедист рядом с потоком машин - почти смертник.
показати весь коментар
16.06.2021 09:40 Відповісти
С какой стати его убирать с проезжей части?
Во всем Мире ездят велосипеды по дорогам (кроме автобанов), если нет велодорожки. Просто во всем Мире на велосипедистов не кидаются дикари.

А теперь подумаем.
Часть дикарей не хочет видеть велосипедистов на тротуарах.
Часть дикарей не хочет видеть велосипедистов на дорогах.
Т.е. дикари в принципе против велосипедов.

И это в то время, когда в том самом ЕС, в который стремятся дикари, делается все для велосипедистов. Попробуй сбей велосипедиста в Голландии не важно где и как - виноват будешь ты.
показати весь коментар
16.06.2021 09:46 Відповісти
ездят только на большой скорости по дорогам. в европе ездяти и по тротуарам, просто не быстро.
показати весь коментар
16.06.2021 09:58 Відповісти
"Бей жыдов и велосипедистов!" П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 5135 П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 3577
показати весь коментар
16.06.2021 10:56 Відповісти
Если алкаш виноват, должен сидеть, но посмотрите что ему вменяют
Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил
Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, а також правил, норм і стандартів виготовлення, переобладнання, ремонту транспортних засобів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, куда ее натянуть эту статью в отношении пешехода на тротуаре?
показати весь коментар
16.06.2021 09:44 Відповісти
це стаття для відкриття діла. це робить звичайний мент без глибоких когнитивних знань. якщо вище слідак теж такий, то так і залишиться, а в нормі повинно бути переваліфіковано і приписана інша стаття, яка немає нічого спільного із дорожнім рухом взагалі.
показати весь коментар
16.06.2021 12:09 Відповісти
Да все гораздо проще , в Украине слишком много людей ,перенаселение , им трудно сосуществовать вместе 🙄🤔🤦
показати весь коментар
16.06.2021 10:45 Відповісти
А в Израиле не слишком много людей? П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 249
показати весь коментар
16.06.2021 10:59 Відповісти
Alisa Korovieva, Открою вам великую тайну , это сарказм 🤔🤦
показати весь коментар
16.06.2021 10:48 Відповісти
Женщина находилась в трех метрах от врача и вызывала "скорую", когда у пострадавшего треснул череп после удара о бордюр. Как рассказала Ольга, трагедия случилась у остановки "Литвиненко Вольгемут"
"Моя скорость была меньше скорости велосипедиста, я уступила ему путь, за что он со мной поздоровался. Мы оба двигались по тротуару, держась правой стороны, ближе к дороге. Между нами расстояние было 2-5 метров. Между тем на встречу шел человек в нетрезвом состоянии. Он тоже двигался, хотя и пошатываясь, но по своей стороне", - говорит женщина.
По ее мнению, у велосипедиста не было шансов уклониться от удара.
"Потом внезапно он изменил траекторию движения и пошел на велосипедиста. Все это произошло за несколько секунд. Велосипедист не имел даже возможности сделать маневр и объехать его. То есть пьяный, в очень неадекватном состоянии, просто врезался своим туловищем, плечом в велосипедиста, тот упал на проезжающий на скорости грузовик, ударился об него (в заднюю часть автовоза), и рикошетом отлетел обратно в бордюр, где и рассыпались его мозги и череп", - добавляет она.
"Между тем пьяница ушел, ничего не понимая и не осознавая своей причастности. Но неравнодушные задержали его. Полиция приехала минут за 20, потом "скорая", но констатировали только смерть. Завтра еду в следственное отделение".
По словам другого свидетеля, который наблюдал за трагедией с балкона, пьяный мужчина в момент бросился наперерез велосипедисту, у которого не было шансов избежать столкновения или объехать его. Затем он продолжил движение, однако был задержан водителем остановленного авто.
показати весь коментар
16.06.2021 11:28 Відповісти
Момент ДТП на видео

https://t.me/dtpkievua/119555
показати весь коментар
16.06.2021 11:29 Відповісти
...как просто на тот свет....., какая - то пьянь распорядилась твоей жизнью,.пипцц.., соболезнования
показати весь коментар
16.06.2021 12:14 Відповісти
"Аничка масло разлила". Это судьба.
показати весь коментар
16.06.2021 12:41 Відповісти
Пішоходи звісно, значно м'якші за автомобілі,

саме за це їх обирають велосипедисти, гасаючи тротуарами

Та і вєлік об пішохода досить складно пошкодити, якщо пішоход не встигне відскочити.

Однак, зустрічаються не дуже зручні пішоходи. Можна навіть не встигнути здивуватися.
показати весь коментар
16.06.2021 12:44 Відповісти
Тупа худоба, нероб бухий вбив лікаря, що рятує життя і підготовка якого коштує сотні тисяч гривень...
Давно слід внести статтю, за спричинення подібних наслідків без прямого умислу, алкив стані сп'яніння. А так, така сама фігня як і з застреленим хлопчиком. Максимум натягнуть замвуха *********.
показати весь коментар
16.06.2021 12:48 Відповісти
а з якого дива велосипедист робив на тратуарі?
показати весь коментар
16.06.2021 14:06 Відповісти
Я не маю дяки із ним зараз зустрічатись та запитувати подібне.
показати весь коментар
16.06.2021 14:10 Відповісти
Специалисты, вообще то велосипедист двигался по тротуару, чем грубо нарушал ПДД. 6.6в, допустил столкновение с пешеходом... дальше вы знаете.
показати весь коментар
16.06.2021 12:56 Відповісти
велосипедист ехал там, где безопаснее, и правильно делал.. там, кстати, пешеходы ходят "раз в год", очень "интенсивное"))) пешеходное движение..
не повезло только со встречным дебилом алкашом..
проблема наших правил и законов в том, что их пишут не для улучшения жизни людей, а для своих депутанских интересов..
примерно там же, на Окружной, при езде "по правилам", вместе с безумным, как всегда там, потоком машин, возвращаясь домой после велопробега в 150км за один день, меня на велосипеде, почти сбил оторвавшийся от легковушки и доганявший сзади в свободном полёте грузовой прицеп, повезло что в шуме дорог я всё-таки услышал шорох сзади, оглянулся и успел затормозить, в итоге прицеп с грохотом врезался в бордюр за пару метров передо мной, остановившийся за мной водила "шкоды" только офигевающе покачал головой и не сразу поехал, даже после как я продолжил движение.. в другой раз, оторвавшийся огромный капот от ГАЗ24 догнал и в полёте ударил меня сзади возле "берестейской", и опять выручил многолетний опыт езды по нашим дорогам..
пока в Украине нет нормальной велоструктуры ездил и буду ездить там, где безопаснее..
и да, машина, и даже две, и мотоцикл, у меня есть.. и права тоже..
показати весь коментар
17.06.2021 09:15 Відповісти
При чем тут бухой, не бухой.
Человек имеет право и на работу и на отдых, спиртное имеется в свободной продаже.
Безмозглый идиот на транспортном средстве передвигался в запрещенном для него месте, чем подвергал опастности себя и окружающих...
Господь решил его наказать.
Точка.
показати весь коментар
16.06.2021 13:11 Відповісти
Не переживай - у наступний раз бухий водій який має право випити пива після роботи зіб є
тебе десь на парковці біля магазину, бо ти пішохід і на парковці знаходиться не повинен.
показати весь коментар
16.06.2021 14:17 Відповісти
Логику идиота мне не осилить.
показати весь коментар
16.06.2021 14:29 Відповісти
Частіше це згадуй коли будеш дивитись у зеркало.
показати весь коментар
16.06.2021 14:33 Відповісти
Ти дебіл, чи прикидаєшся? Де велосипедні доріжки на проїжджій частині? А п'яний має сидіти вдома, а не шастати. Всі нещастя від алкоголіків.
показати весь коментар
16.06.2021 15:45 Відповісти
Ще і Бога сюди до вбивства приплів...
показати весь коментар
16.06.2021 18:52 Відповісти
С каких пор велосипедистам запрещено находиться на тротуарах?
показати весь коментар
16.06.2021 19:52 Відповісти
Находиться можно, осуществлять движение нельзя. Читайте ПДД.
показати весь коментар
16.06.2021 23:09 Відповісти
Что-то в наших ПДД по велосипедам не так...по тротуарам запрещено двигаться на велосипеде, если тебе больше 7 лет, а по проезжей части - запрещено двигаться на велосипеде, если тебе меньше 14 лет.
Что делать тем, кому от 8 до 13? Можно только по велодорожкам, которых кот наплакал?
показати весь коментар
16.06.2021 23:19 Відповісти
Увы, но оно есть именно так, как оно есть. Я не знаю что делать кроме одной вещи: правила можно либо соблюдать и не быть виноватым, либо не соблюдать и быть виноватым. И это, к сожалению, мало связано с вероятностью наступления смерти. Нужно ли чтобы после тебя остались долги за покраску фуры - каждый решает сам, хоть и не всегда осознанно.
показати весь коментар
17.06.2021 11:42 Відповісти
Человек,ведущий около себя велосипед,согласно ПДД,является пешеходом и обязан передвигаться по тротуару, человек едущий на велосипеде,соглпсно тех же ПДД-водитель транспортного средства и обязан двигаться по проезжей части автодороги.По тротуару передвигаться он не имеет права.Но, увы,велосипедисты часто-густо нарушают это правило и передвигаются по тротуарам (особенно молодежь:"гасають,як навіжені"), что иногда приводит к печальным и довольно тяжелым последствиям. Правила дорожного движения,как и воинские "Уставы",к сожалению,писаны кровью. Ну а в даном конкретном случае кто виноват -это дело полиции,но уж только не водитель фуры.
показати весь коментар
17.06.2021 04:44 Відповісти
А шолом у велосипедиста був?
Це ж не п'яниця, а людина освічена, яку багато років вчили ще й техніки безпеки.
показати весь коментар
16.06.2021 13:32 Відповісти
Від п'яного кодла всюди тільки біда!
показати весь коментар
16.06.2021 13:58 Відповісти
Пьяное быдло конечно должно ответить. Но с какого велосипедист по тротуару ездил?
показати весь коментар
16.06.2021 14:05 Відповісти
А де їздити велосипедисту?! По трасі? Попробуйте і скільки зумієте залишатись неушкодженим?!...
показати весь коментар
16.06.2021 14:25 Відповісти
Велосипед це такий же т/з як і мопед, давно вже необхідно ініціювати закон який би жостко контролював правила дорожнього руху саме для велосипедистів, а зараз виключно по дорогах та спеціально відведених частинах доріг, що називаються велосипедні доріжки
показати весь коментар
16.06.2021 16:45 Відповісти
Мені всеодно де він буде їздити, але не там де я ходжу...
показати весь коментар
16.06.2021 16:59 Відповісти
П яне ракло. Такого тільки на зону, хай номери штампує чи рукавиці ш є років 12.
показати весь коментар
16.06.2021 14:12 Відповісти
П яне чи не п яне, яка в чорта різниця, померла людина, її шкода, інша людина потрапила в неприємну ситуацію, її також шкода. Важко буде доказувати п яної особи, тим більше що назкільки я зрозумів велосипедист теж порушував правила
показати весь коментар
16.06.2021 16:48 Відповісти
Що означає яка різниця ?

П яний це обтягчуючи обставини, бо що у тверезого на умі, то у п яний робить у реальності.
Свідок показав що це п яне ракло навмисне штовхнуло велосепидиста під колеса вантажівки,
а це вже навмисне вбивство, а не *********** стаття, чи вбивство по необережності.
показати весь коментар
16.06.2021 18:49 Відповісти
йшов по тротуару, алкоголь у нас не заборонений тому тут все законно, і перебування в стані алкогольного спяніння як отяжуючу обставину тут і суперклеем не приклеїти, велосипедист порушував ПДД оскільки їхав у місці відведеному для пересування пішоходів, тому як казала одна сепорша тут не все так однозначно
показати весь коментар
17.06.2021 14:30 Відповісти
на велосипедных дорожках паркуются как хотят всякие мудаки на крузаках и не только и на велосипедистов они какать хотели (это для орущих про вело дорожки ) а как его объехать что бы не выехать на дорогу или на тротуар -непонятно ., о отобъешь ему зеркало рулем так сразу вой поднимается , тут половина в глаза тот велосипед не видела , не говоря уже что ездили на нем ,кроме как по полу за городом или в лесу где машин нет в радиусе 20ти км
показати весь коментар
16.06.2021 15:11 Відповісти
Алкоголіків потрібно насильно усіх підшивать, скільки через них гине людей і нема нікому діла.
показати весь коментар
16.06.2021 15:40 Відповісти
Угу, наблюдал как два ведра с болтами столкнулись на тротуаре и два знатока правил движения начали выяснять, кто прав и вызывать ГАИ..
показати весь коментар
16.06.2021 16:10 Відповісти
Велосипедные дорожки надо оборудовать. Жаль погибшего парня... П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція - Цензор.НЕТ 1784
показати весь коментар
16.06.2021 16:13 Відповісти
К велосипеду мозга не продаются
показати весь коментар
16.06.2021 16:28 Відповісти
НЕ витримав бо правилах написано рухатись або по велодоріжці або якщо та відсутня у крайній правій смузі ближче до краю якого їздять по тратуарах невідомо от і не витримав але це його не спасе від відповідальності умисне вбивство
показати весь коментар
16.06.2021 16:47 Відповісти
На жаль велосипедист був без шолому. Це його фатальний вибір. Лікар травматолог, а так себе згубив. Жахлива трагедія. Треба законодавчо закріпити обов'язок велосипедиста носити шолом. 400 гривень на шолом могли врятувати... Memento mori
показати весь коментар
16.06.2021 19:16 Відповісти
Раньше тоже ездил на велике по дорогам, а потом продал вел. Нечего подвергать себя опасности рядом с машинами! 12кг и 1200 - разные весовые категории, не говоря уже про 20т грузовика.
показати весь коментар
17.06.2021 08:17 Відповісти
1.Пьяное тело шло по тротуару, а навстречу по тротуару ехал велосипедист, чем нарушил ПДД запрещающее езду велосипедистов по тротуарам
2. Пьяное тело обурылось нарушению и толкнуло велосипедиста под колеса грузовика
3. Велосипедист упал под заднюю часть машиновоза, поэтому водитель наверно не заметил этого и уехал с места происшествия
4. Вывод - велосипедисты! водите вел пешком по тротуарам или ездите лучше по лесу, а не в потоке машин (сколько сбитых скутеров и велосипедистов гибнет на дорогах!)
показати весь коментар
17.06.2021 08:32 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 