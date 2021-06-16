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"Розкладний" госпіталь, роботи, БМП "Кевлар-Е" та політ "Ластівки": 10 причин відвідати виставку "Зброя та безпека". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

15 червня на території виставкового центру у Києві відкрилася XVII спеціалізована міжнародна виставка "Зброя та безпека - 2021".

Свої розробки - від ножів, форми і кулеметів до літальних апаратів та важкої техніки - на ній представили понад 330 компаній. Відвідати захід можна до 18 червня включно, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 01

Для того, щоб хоча б поверхнево ознайомитися з усіма експонатами, розташованими на стендах у трьох павільйонах, знадобиться не один день. Тому ми жодним чином не претендуємо на те, що після першого відвідування напишемо саме про найцікавіші, найновіші або найоригінальніші розробки (час для цього ще буде). Натомість - розповімо про те, що привернуло нашу увагу сьогодні.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 02

10. Рухомий медичний кабінет площею 25 кв. м

Командування Медичних сил Збройних сил України у МВЦ представило, зокрема, кабінет рухомий медичний виробництва компанії "Телекард-Прилад" (Одеса). КРМ призначений для надання первинної медичної допомоги (у тому числі у польових умовах), вторинної допомоги з елементами третинної, а також хірургічної допомоги - насамперед, звичайно, військовим.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 03

Родзинка кабінету полягає у тому, що він створений на базі спеціалізованого модуля змінного об’єму - для збільшення робочого простору без обмеження мобільності. Робоча площа контейнера-кузова на стоянці складає майже 25 кв. м. На цій площі завдяки універсальності модуля залежно від потреб може розташуватися як реанімація, так і, скажімо, лабораторія або стоматологічний кабінет.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 04

9. Шолом для поліції або Майдану

Фаворит багатьох військових, компанія UaRms, що від початку війни з Росією виробляє засоби персонального захисту (зокрема шоломи ТОР і ТОР-Д), зненацька вирішила подбати і про поліцію. Або ж - подбати про гіпотетичних протестувальників, якім відповідно до розвитку подій інколи доводиться "прокачувати" свій захист. На "Зброї та безпеці" серед десятків військових шоломів UaRms презентувала новинку - модульний шолом TREK-M. Сам виробник його позиціонує як "кращу альтернативу поліцейським протиударним шоломам".

У базовій комплектації TREK-M захищає від ударів, падінь і потрапляння дрібних небалістичних уламків. Утім, шолом можна використовувати з додатковими балістичними елементами BSP-F та BLOCK-F. У разі використання з ними шолом вже захищає від пістолетних куль, куль іншої стрілецької зброї (відповідно до класу захисту балістичних елементів), від удару вибухової хвилі, дрібних уламків.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 05

8. УАГ-40. 5 років на озброєнні ЗСУ

Подивитися на експозиції можна не лише на новинки, а і на вже нібито класичне озброєння, до якого, тим не менш, абсолютна більшість українських військових зможе доторкнутися лише у МВЦ. Що це? Це, наприклад, автоматичний гранатомет УАГ-40. Вперше представлений на "Зброї та безпеці" він був 2013 році, а на озброєння в Україні офіційно прийнятий п’ять років тому, у 2017. Утім, на передовій УАГ досі не бачили (зате на Донбасі, звичайно, мало кого здивуєш необхідністю працювати зі старовинного АГС-17 без прицілу).

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 06

Гранатомет важить менше 30 кг, використовує гранати стандарту НАТО 40х53 мм (їх у нас виробляє "Кузня на Рибальському") та може безперешкодно працювати на непідготовлених позиціях завдяки особливостям конструкції триноги. Використовується він, натомість, на "непідготовлених позиціях" десантно-штурмових катерів, а також іде на експорт у Нігерію.

Максимальна дальність стрільби - 2200 м, максимальна дальність прицільної стрільби - 1500 м, темп стрільби - до 400 пострілів на хвилину.

7. Від 60 до 120

На стенді NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) у МВЦ демонструють і 120-мм міномет "МП-120", який у ЗСУ почали випробовувати у 2020 році; і 82-мм міномет УПІК-82, який був допущений до експлуатації у ЗСУ у 2017 році; і чарівний легкий 60-мм міномет МП-60 від Ukrainian Armor. Останній успішно виконує бойові завдання на Донбасі вже три роки, хоча це, звичайно, не "масова" зброя.

МП-60 може використовуватися не лише з великою опорною плитою і двоногою, а й стріляти "з руки" - без двоноги, з малою опорною плитою та електронним прицілом (для ССО). Максимальна дальність - 3,5 км.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 07

6. "Скорпіон 3" та інші роботи

У МВЦ не бракує роботехніки усіх форм та розмірів. Один з прикладів - безпілотна роботизована платформа-роботоносець "Скорпіон 3" від Temerland military solutions.

Це наземна платформа, яка може виконувати щонайменше чотири функції. По перше, це роботоносець для роботів-сателітів ("гномів"), для підйому, опускання, транспортування яких у задній частині платформи є дистанційно керовані ліфти.

По друге, "Скорпіон 3" може використовуватися для базування літальних апаратів, це "свого роду база і метальник літальних апаратів". Дрономет кріпиться на верхню частину платформи, обертається на 360 градусів та має дистанційне керування з переносного пульта. Після запуску з платформи дрон виконує свою функцію - наприклад, розвідувальну чи ударну.

По третє, "Скорпіон 3" обладнаний автоматичною туреллю, може застосовуватися для посилення взводу або відділення кулеметом чи гранатометом на мобільній платформі.

І, нарешті, четверте - у мирний час "Скорпіон 3" розробники пропонують використовувати як "тягач" плуга для обробки сільськогосподарських угідь.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 08

"Скорпіон 3" має два бортових комп’ютера. Реальна дальність управління комплексом складає до 5 км, робоча температура - від -25 до +60, матеріал корпусу платформи на гусеничному приводі - сталь.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 09
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 10
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 11

5. Сімейний відпочинок

Цікавий транспорт для "сімейного відпочинку, екстриму, полювання та рибальства", як позиціонують його наразі - NOMAD.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 12

Це український всюдихід з кліренсом 580 мм, максимальною швидкістю 50 км/год та максимальною швидкістю на воді 7 км/год.

Запитання "чи потрібен NOMAD українському війську" його виробники перед собою вже ставлять. 

4. Тактичні комп’ютери

Доволі вражаюче (особливо, звичайно, в українських реаліях з вічним пошуком ноутбуків, хоча б стареньких, для військових волонтерами) виглядають тактичні комп’ютери ICoMWare.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 13

Як розповідають виробники, тактичний комп’ютер поєднує у собі управлінську, комунікаційну, інтеграційну та безпекову складові. Система може забезпечити відстеження своїх сил з високою швидкістю оновлення (доступне для всіх членів тактичної мережі), автоматичне оновлення інформації про небезпечні райони та ворога. Є інтегрований тактичний чат. Також система спрощує планування та доведення наказів, які можуть створюватися безпосередньо на електронній карті. Інформація передається та гарантовано доставляється у тому числі у мережах з низькою пропускною здатністю та високою затримкою.

Тактичний комп’ютер важить 2,5 кг, портативний тактичний комп’ютер - 1,5 кг.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 14

3. Модулі, літальні апарати та "Ластівка"

Можна у МВЦ побачити і багатоцільові бойові модулі третього покоління для малих і середніх калібрів, які встановлюються на наземну стаціонарну, наземну мобільну (колісну або гусеничну) або морську платформу. Модулі можуть бути адаптовані, наприклад, для зброї калібру 7.62 або 12,7, для автоматичних гранатометів калібру 30 мм або 40 мм. Серед варіантів конфігурації - протитанкові керовані ракети. Може бути додана денна камера, камера нічного бачення, далекоміри і так далі.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 15

Також на "Зброї та безпеці" - просто безліч різноманітних літальних апаратів. Але згадати чомусь хочеться про чи не найскромнішу на перший погляд "пташку" - баражуючий боєприпас UJ-32 Lastivka, що використовує стандартний боєприпас РПГ-7. Постріл РПГ за потреби можна замінити бортовою відеокамерою. Максимальна тривалість польоту "Ластівки" - 20 хвилин.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 16

2. "Кевлар-Е"

Корпорація "Укрінмаш" представляє цього року бойову машину піхоти "Кевлар-Е", яка може вести стрільбу (з 30-мм автоматичної гармати на бойовому модулі "Штурм") під час руху і на плаву. БМП виготовлена на базі шасі 2С1 "Гвоздика".

Екіпаж машини - 3 особи, також до 6 військовослужбовців може розміститися у десанті.

Чесно кажучи, саме десант з п'ятиточковими ременями та усіма можливими заходами безпеки для його "пасажирів" вражає, мабуть, найбільше - звичайно, знову ж таки на фоні українських реалій та десантних відділень радянських фронтових БМП.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 17

1. "Дитячий літній табір"

Загалом, у МВЦ не так вже й багато стендів, експонати на яких не сприймаються як наукова фантастика, якої ніколи не буде безпосередньо на передовій - навіть якщо щось для ЗСУ закуплять або вже закупили. Один з реалістичних стендів - "дитячій літній табір" сержанта Івана Савєльєва та його однодумців, компанія Armorum Solutions.

Це ветерани війни, які власноруч виготовляють піхотні станки для кулеметів і гранатометів, дистанційно керовані турелі, системи радіорозвідки та пеленгації, а також інше обладнання, що закуповується для військових суто волонтерським коштом. А "дитячій табір" - тому, що найменшим відвідувачам тут "можна керувати турелями, "стріляти" з КПВТ, крутити ДШК".

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 18

Станок

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 19

Вони цим правом з радістю користуються. Як, в принципі, і дорослі.

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 20
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 21
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 22

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 23
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 24
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 25
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 26

Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 27
Розкладний госпіталь, роботи, БМП Кевлар-Е та політ Ластівки: 10 причин відвідати виставку Зброя та безпека 28

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Мед. кабінет на шасі МАЗу, іспанський сором... Тобто ви пишите "Бульбаш котрий захопив владу у Білорусі", але ввжаєте будь що на базі МАЗу доречним?
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16.06.2021 11:29
+2
Забавно читать, как Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины показывает подвижной кабинет и ещё какую-то хрень, когда на данный момент в Центральном Госпитале Киева с октября месяца не работает МРТ (восемь месяцев !!!) Позор, это когда идёт война!!!
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16.06.2021 11:53
+2
А беларуские Мазы в дальнейшем где возьмёте, если батька ***************??? Идиоты безголовые!! Где наши КРАЗЫ, Долбодятлы??????
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16.06.2021 14:32
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от если б потом все это счастье да на передовую...хотя выставочные экземпляры скорее всего в единственном числе и не всегда готовы к проверке "полем"...
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16.06.2021 10:55 Відповісти
Какую передовую?! Ближайшие 7 лет не рассчитывайте! Тут Бубочка собрался досрочные президентские организовать - если будет дожидаться очередных, то шансов 0, а так количество упоротых идиотов, дает ему гарантию + уже нельзя будет снять его досрочно (только если копыта отбросит)
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16.06.2021 12:18 Відповісти
ой нет.. 7 лет моя нервная система не выдержит ))))
и на фига тогда эта выставка? абы похвастаться?
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16.06.2021 12:26 Відповісти
Я немного соврал, не 7, а 5 лет. 7 это с учетом того, что он уже "оттрудился"
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16.06.2021 12:35 Відповісти
А цього красунчика на потім залишили? "Розкладний" госпіталь, роботи, БМП "Кевлар-Е" та політ "Ластівки": 10 причин відвідати виставку "Зброя та безпека" - Цензор.НЕТ 5867 Відео

"Розкладний" госпіталь, роботи, БМП "Кевлар-Е" та політ "Ластівки": 10 причин відвідати виставку "Зброя та безпека" - Цензор.НЕТ 3571
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16.06.2021 11:14 Відповісти
Примітивний мульт... Схожий на мульти одного дєдушкі... Ракета влучає в вередню проекцію танка, - далі можно не дивитись творіння цієї школоти...
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16.06.2021 11:33 Відповісти
Школота?!!! Ну школота з КБ "Луч" створили "Стугну" з 800 мм пробою гомогенної броні за ДЗ.
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16.06.2021 12:22 Відповісти
До чого ти приплів КБ Луч до цього мульта?!
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16.06.2021 12:25 Відповісти
Щоб показати твою нікчемність в питаннях зброї. Ракета Стугни теж попадає в лобову проекцію танка, і це її не заважає.
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16.06.2021 12:28 Відповісти
Але ти лише показав СВОЮ нікчемність, тому що принцип використання наземного комплексу і БПЛА різні, як Інь і Янь=)
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16.06.2021 12:35 Відповісти
ТА-ТИ-ШО? А в чім різниця, стосовно потитанкової ракети?
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16.06.2021 12:40 Відповісти
Розумієш, чудо, використовуючи БПЛА ти маєш три виміри, а не два як оператор на наземному комплексі. І, маючи можливість влучити в найменш захищену верхню поверхню танка або танко-моторне відділеня, стріляти в найбільш-захищену передню площину, - це бздури. Так зрозуміло, дурню?!
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16.06.2021 12:45 Відповісти
Серйозно?!!! Ти це Джевелінам розясни, а то вони тупі не розуміють, що повинні оперувати дільки двома вимірами (в трьох вимірному світі!) і все в верхнню проекцію танка мітять. Дитино, краще не пиши про те, в чому ти повний профан, бо ти скоро до теорії пласкої Землі дойдеш.
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16.06.2021 12:54 Відповісти
Так, дурник, вже ближче, - "Джавелін" перед влученням робить гірку і влучає в найменш захищену верхню поверхню. А тепер повертаємося до початкового питання, - "Чому цей мульт робила школота?" Відповідь, - тому, що ракета влучає в найбільш захищену лобову частину!
Молодець, - робиш успіхи=)
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16.06.2021 12:59 Відповісти
Ти таки безнадійний. Добре, зважаючи на твою розумову обмеженість поясню: - Хто робив графіку? Розробники БПЛА. Яку зброю вони можуть використовувати для своєї пташки? Ту що є в наявності. Хто розробник протитанкових ракет? КБ "Луч". Чи є в них ракета здатня влучати в верхню проекцію танка? Ні, не має, і в наступні пять років не планується.
Так хто в нас тупа школота? Бінго! Це дібіл Rhodesian!
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16.06.2021 13:08 Відповісти
Яка істерика=) Дурню ти хоч би подивився відео. Якби ти, дурник, подивися відео, то дізнався, що у школоти є концепт і вони хочуть бути "інтеграторами" Нічого конкретного нема є якісь розмови про двигун АІ, вітчизняну оптичну станція, а щодо ракет, то мова йшла про Р-60 (Арсенал) та керовані ФАБ-250. Порада на майбутнє, - якщо вже обісрався, то стій обтікай, не розмазуй своє лайно.
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16.06.2021 13:21 Відповісти
Розумієш, дурню, якщо будь-яку ракету підняти на висоту, то вона здатна влучати у верхню проекцію танка. В цьому і є різниця між наземним комплексом і БПЛА=)
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16.06.2021 15:08 Відповісти
Ти ще тупіший ніж здавалося. Р-60 ракета типу повітря-повітря, тиж причепився саме до ПТКР, а це, на сьогодні, лише ПТКР "Барєр-В" від КБ "Луч". і уяви собі, дурню, навіть при запуску з вертольоту МІ - 24, для якого вона й була зроблена, ракета все одно влучає в передню, чи бокову, проекцію танка, що зумовлене оптико-електронною системою прицілювання та напівавтоматичною системою супроводження.
Ти навіть не розумієш наскільки ти ідіот, ефект Даннінга-Крюгера.
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16.06.2021 15:34 Відповісти
Дурню, ти хочеш щоби я тобі тепер різницю між БПЛА та Гелікоптерами пояснював?!
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16.06.2021 15:52 Відповісти
Тупориле, справа не в гелікоптері, чи БПЛА, справа в системі наведення та супрводження цілей. Ти просто ідіот.
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16.06.2021 16:14 Відповісти
Ти не скористався моєю доброю порадою, - продовжуєш вимазувати себе своїм лайном=)
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16.06.2021 16:15 Відповісти
Не знайомі слова? Буває.
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16.06.2021 16:16 Відповісти
Ото грамотей)))))
Еще и хамло
Любой боеприпас имеет 3х мерную траекторию
Отличие пуска с воздуха и наземного пуска только в рассчетах
Но тебе нужно в школу
Элементарно геометрию и физику 9 класс учить)))
Пооффессор)))
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16.06.2021 18:42 Відповісти
вже перелогінився, дурню=)
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16.06.2021 18:45 Відповісти
В отличии от тебя, телка
Я не меняю ни фамилию ни веру
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16.06.2021 20:57 Відповісти
До речі, з геометрії в тебе теж було два?
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16.06.2021 16:15 Відповісти
Дурню, піднімись трохи вгору гілкою і подивись, - який ідіот приплів КБ Луч до відосика про БПЛА=)
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16.06.2021 18:40 Відповісти
За гранатомет аж невіриться, щоб 400 вистрелів за хвилину, тобто 7 вистрелів (гранат!) за секунду.
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16.06.2021 11:23 Відповісти
Мед. кабінет на шасі МАЗу, іспанський сором... Тобто ви пишите "Бульбаш котрий захопив владу у Білорусі", але ввжаєте будь що на базі МАЗу доречним?
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16.06.2021 11:29 Відповісти
Та БМП "Кевлар-Е" не витримує ніякої критики!
База громіздка та неповертка, днище не пристосоване для протимінного захисту від слова "совсем". Тупе сподівання отримати контракт на серійне виробництво?
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16.06.2021 11:32 Відповісти
Забавно читать, как Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины показывает подвижной кабинет и ещё какую-то хрень, когда на данный момент в Центральном Госпитале Киева с октября месяца не работает МРТ (восемь месяцев !!!) Позор, это когда идёт война!!!
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16.06.2021 11:53 Відповісти
Хватит брать мазы с расейскими двигателями...
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16.06.2021 12:01 Відповісти
З кацапськими? Ну не знаю. Гладковський поставляв з китайськими двигунами, коробками та турецьким зщепленням.
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16.06.2021 12:19 Відповісти
И почему-то патронного завода до сих пор НЕТ!!!
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16.06.2021 12:08 Відповісти
А набоїв яких калібрів не вистача в армії?
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16.06.2021 12:14 Відповісти
Не вистача не патронів, а, швидше снарядів...
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16.06.2021 14:58 Відповісти
Так потрібно "патронний заводік" будувати, чи снаряди закуповувати, а то виробництво вже два роки як стоїть?
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16.06.2021 15:37 Відповісти
А беларуские Мазы в дальнейшем где возьмёте, если батька ***************??? Идиоты безголовые!! Где наши КРАЗЫ, Долбодятлы??????
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16.06.2021 14:32 Відповісти
Питання до розробників? чи Живаго? чи блазня?
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16.06.2021 15:40 Відповісти
 
 