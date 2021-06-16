"Розкладний" госпіталь, роботи, БМП "Кевлар-Е" та політ "Ластівки": 10 причин відвідати виставку "Зброя та безпека". ФОТОрепортаж

15 червня на території виставкового центру у Києві відкрилася XVII спеціалізована міжнародна виставка "Зброя та безпека - 2021".

Свої розробки - від ножів, форми і кулеметів до літальних апаратів та важкої техніки - на ній представили понад 330 компаній. Відвідати захід можна до 18 червня включно, повідомляє Цензор.НЕТ.

Для того, щоб хоча б поверхнево ознайомитися з усіма експонатами, розташованими на стендах у трьох павільйонах, знадобиться не один день. Тому ми жодним чином не претендуємо на те, що після першого відвідування напишемо саме про найцікавіші, найновіші або найоригінальніші розробки (час для цього ще буде). Натомість - розповімо про те, що привернуло нашу увагу сьогодні.

10. Рухомий медичний кабінет площею 25 кв. м

Командування Медичних сил Збройних сил України у МВЦ представило, зокрема, кабінет рухомий медичний виробництва компанії "Телекард-Прилад" (Одеса). КРМ призначений для надання первинної медичної допомоги (у тому числі у польових умовах), вторинної допомоги з елементами третинної, а також хірургічної допомоги - насамперед, звичайно, військовим.

Родзинка кабінету полягає у тому, що він створений на базі спеціалізованого модуля змінного об’єму - для збільшення робочого простору без обмеження мобільності. Робоча площа контейнера-кузова на стоянці складає майже 25 кв. м. На цій площі завдяки універсальності модуля залежно від потреб може розташуватися як реанімація, так і, скажімо, лабораторія або стоматологічний кабінет.

9. Шолом для поліції або Майдану

Фаворит багатьох військових, компанія UaRms, що від початку війни з Росією виробляє засоби персонального захисту (зокрема шоломи ТОР і ТОР-Д), зненацька вирішила подбати і про поліцію. Або ж - подбати про гіпотетичних протестувальників, якім відповідно до розвитку подій інколи доводиться "прокачувати" свій захист. На "Зброї та безпеці" серед десятків військових шоломів UaRms презентувала новинку - модульний шолом TREK-M. Сам виробник його позиціонує як "кращу альтернативу поліцейським протиударним шоломам".

У базовій комплектації TREK-M захищає від ударів, падінь і потрапляння дрібних небалістичних уламків. Утім, шолом можна використовувати з додатковими балістичними елементами BSP-F та BLOCK-F. У разі використання з ними шолом вже захищає від пістолетних куль, куль іншої стрілецької зброї (відповідно до класу захисту балістичних елементів), від удару вибухової хвилі, дрібних уламків.

8. УАГ-40. 5 років на озброєнні ЗСУ

Подивитися на експозиції можна не лише на новинки, а і на вже нібито класичне озброєння, до якого, тим не менш, абсолютна більшість українських військових зможе доторкнутися лише у МВЦ. Що це? Це, наприклад, автоматичний гранатомет УАГ-40. Вперше представлений на "Зброї та безпеці" він був 2013 році, а на озброєння в Україні офіційно прийнятий п’ять років тому, у 2017. Утім, на передовій УАГ досі не бачили (зате на Донбасі, звичайно, мало кого здивуєш необхідністю працювати зі старовинного АГС-17 без прицілу).

Гранатомет важить менше 30 кг, використовує гранати стандарту НАТО 40х53 мм (їх у нас виробляє "Кузня на Рибальському") та може безперешкодно працювати на непідготовлених позиціях завдяки особливостям конструкції триноги. Використовується він, натомість, на "непідготовлених позиціях" десантно-штурмових катерів, а також іде на експорт у Нігерію.

Максимальна дальність стрільби - 2200 м, максимальна дальність прицільної стрільби - 1500 м, темп стрільби - до 400 пострілів на хвилину.

7. Від 60 до 120

На стенді NAUDI (National Association of Ukrainian Defense Industries) у МВЦ демонструють і 120-мм міномет "МП-120", який у ЗСУ почали випробовувати у 2020 році; і 82-мм міномет УПІК-82, який був допущений до експлуатації у ЗСУ у 2017 році; і чарівний легкий 60-мм міномет МП-60 від Ukrainian Armor. Останній успішно виконує бойові завдання на Донбасі вже три роки, хоча це, звичайно, не "масова" зброя.

МП-60 може використовуватися не лише з великою опорною плитою і двоногою, а й стріляти "з руки" - без двоноги, з малою опорною плитою та електронним прицілом (для ССО). Максимальна дальність - 3,5 км.

6. "Скорпіон 3" та інші роботи

У МВЦ не бракує роботехніки усіх форм та розмірів. Один з прикладів - безпілотна роботизована платформа-роботоносець "Скорпіон 3" від Temerland military solutions.

Це наземна платформа, яка може виконувати щонайменше чотири функції. По перше, це роботоносець для роботів-сателітів ("гномів"), для підйому, опускання, транспортування яких у задній частині платформи є дистанційно керовані ліфти.

По друге, "Скорпіон 3" може використовуватися для базування літальних апаратів, це "свого роду база і метальник літальних апаратів". Дрономет кріпиться на верхню частину платформи, обертається на 360 градусів та має дистанційне керування з переносного пульта. Після запуску з платформи дрон виконує свою функцію - наприклад, розвідувальну чи ударну.

По третє, "Скорпіон 3" обладнаний автоматичною туреллю, може застосовуватися для посилення взводу або відділення кулеметом чи гранатометом на мобільній платформі.

І, нарешті, четверте - у мирний час "Скорпіон 3" розробники пропонують використовувати як "тягач" плуга для обробки сільськогосподарських угідь.

"Скорпіон 3" має два бортових комп’ютера. Реальна дальність управління комплексом складає до 5 км, робоча температура - від -25 до +60, матеріал корпусу платформи на гусеничному приводі - сталь.







5. Сімейний відпочинок

Цікавий транспорт для "сімейного відпочинку, екстриму, полювання та рибальства", як позиціонують його наразі - NOMAD.

Це український всюдихід з кліренсом 580 мм, максимальною швидкістю 50 км/год та максимальною швидкістю на воді 7 км/год.

Запитання "чи потрібен NOMAD українському війську" його виробники перед собою вже ставлять.

4. Тактичні комп’ютери

Доволі вражаюче (особливо, звичайно, в українських реаліях з вічним пошуком ноутбуків, хоча б стареньких, для військових волонтерами) виглядають тактичні комп’ютери ICoMWare.

Як розповідають виробники, тактичний комп’ютер поєднує у собі управлінську, комунікаційну, інтеграційну та безпекову складові. Система може забезпечити відстеження своїх сил з високою швидкістю оновлення (доступне для всіх членів тактичної мережі), автоматичне оновлення інформації про небезпечні райони та ворога. Є інтегрований тактичний чат. Також система спрощує планування та доведення наказів, які можуть створюватися безпосередньо на електронній карті. Інформація передається та гарантовано доставляється у тому числі у мережах з низькою пропускною здатністю та високою затримкою.

Тактичний комп’ютер важить 2,5 кг, портативний тактичний комп’ютер - 1,5 кг.

3. Модулі, літальні апарати та "Ластівка"

Можна у МВЦ побачити і багатоцільові бойові модулі третього покоління для малих і середніх калібрів, які встановлюються на наземну стаціонарну, наземну мобільну (колісну або гусеничну) або морську платформу. Модулі можуть бути адаптовані, наприклад, для зброї калібру 7.62 або 12,7, для автоматичних гранатометів калібру 30 мм або 40 мм. Серед варіантів конфігурації - протитанкові керовані ракети. Може бути додана денна камера, камера нічного бачення, далекоміри і так далі.

Також на "Зброї та безпеці" - просто безліч різноманітних літальних апаратів. Але згадати чомусь хочеться про чи не найскромнішу на перший погляд "пташку" - баражуючий боєприпас UJ-32 Lastivka, що використовує стандартний боєприпас РПГ-7. Постріл РПГ за потреби можна замінити бортовою відеокамерою. Максимальна тривалість польоту "Ластівки" - 20 хвилин.

2. "Кевлар-Е"

Корпорація "Укрінмаш" представляє цього року бойову машину піхоти "Кевлар-Е", яка може вести стрільбу (з 30-мм автоматичної гармати на бойовому модулі "Штурм") під час руху і на плаву. БМП виготовлена на базі шасі 2С1 "Гвоздика".

Екіпаж машини - 3 особи, також до 6 військовослужбовців може розміститися у десанті.

Чесно кажучи, саме десант з п'ятиточковими ременями та усіма можливими заходами безпеки для його "пасажирів" вражає, мабуть, найбільше - звичайно, знову ж таки на фоні українських реалій та десантних відділень радянських фронтових БМП.

1. "Дитячий літній табір"

Загалом, у МВЦ не так вже й багато стендів, експонати на яких не сприймаються як наукова фантастика, якої ніколи не буде безпосередньо на передовій - навіть якщо щось для ЗСУ закуплять або вже закупили. Один з реалістичних стендів - "дитячій літній табір" сержанта Івана Савєльєва та його однодумців, компанія Armorum Solutions.

Це ветерани війни, які власноруч виготовляють піхотні станки для кулеметів і гранатометів, дистанційно керовані турелі, системи радіорозвідки та пеленгації, а також інше обладнання, що закуповується для військових суто волонтерським коштом. А "дитячій табір" - тому, що найменшим відвідувачам тут "можна керувати турелями, "стріляти" з КПВТ, крутити ДШК".

Станок

Вони цим правом з радістю користуються. Як, в принципі, і дорослі.

















