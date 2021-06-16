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"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Кілька десятків прихильників ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на протест у Женеві у вівторок напередодні зустрічі президентів США і Росії в швейцарській столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Blick.

Мітинг відбувся на площі, яку швейцарська поліція схвалила для проведення акцій протесту під час президентського саміту в середу. Учасники вимагали звільнення політв'язнів в Росії, в тому числі Навального.

Вони засудили жорстокі репресії проти тих, хто виступає проти Путіна. На їхню думку, президент Росії становить загрозу для європейської і американської безпеки.

Один з учасників протесту в масці з обличчям Путіна влаштував шоу для багатьох присутніх представників ЗМІ. Він мав "татуювання" з написом "ГУЛАГ" і серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші і мав під рукою муляжі флаконів з отрутою "Новічок" і полонієм.

Мітинг ознаменував собою одну зі спроб привернути увагу громадськості до деяких з найбільш гострих проблем, які, ймовірно, будуть обговорювати Путін і Байден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін на зустрічі з Байденом за необхідності позначить "червону лінію" щодо можливого вступу України в НАТО, - Пєсков

Фото з місця подій опублікувало інформагентство EPA.

На плакатах протестувальників були написи "Free Navalny now", а також "Путін х#йло" і "Крим = Україна".

Путін х#йло і Крим = Україна: У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж 01
Путін х#йло і Крим = Україна: У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж 02
Путін х#йло і Крим = Україна: У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж 03
Путін х#йло і Крим = Україна: У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж 04
Путін х#йло і Крим = Україна: У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж 05
Путін х#йло і Крим = Україна: У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+45
Женева встречает "высокого гостя"
"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста - Цензор.НЕТ 5562
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16.06.2021 11:02
+34
воистину - *****!
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16.06.2021 10:58
+27
Умнички 😊
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16.06.2021 10:57
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Умнички 😊
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16.06.2021 10:57 Відповісти
так це росіяни? нашо українцям за навального стояти?
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16.06.2021 11:00 Відповісти
То ж нех зжеруть один одного!!!
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16.06.2021 11:04 Відповісти
воистину - *****!
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16.06.2021 10:58 Відповісти
выхухоль, куйло, муйло, мурло, струйло, табло
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16.06.2021 11:29 Відповісти
чмо, желтый карлик, сцарь, моль, окурок, обнуленный.... и т.д
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16.06.2021 11:33 Відповісти
Я би додав ще одне прізвисько: Льошка Букашев ("Москва 2042" Войновича)
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16.06.2021 23:53 Відповісти
навэлный такое же х@йло как х@йло,только молодое
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16.06.2021 10:58 Відповісти
Если роSSийские пауки в банке грызут друг друга, мы должны это поощрять.
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16.06.2021 11:01 Відповісти
креативненько ))) Треба всюди вішати банери - хутин - Пуйло!
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16.06.2021 10:59 Відповісти
До речі, якби у Зеленського були міцні яйця, то саме сьогодні...саме зараз ..був самий зручний момент щоб вийти на кордони з РФ біля Донецьку та Луганську))
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16.06.2021 11:01 Відповісти
И в случае провала ************* взвыли бы от восторга!
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16.06.2021 11:02 Відповісти
Якого провалу? Я ж не кажу брати Донецьк та Луганськ...лише вийти на кордон обходячі велики населенні пункти...це можливо за 1 -2 доби . Зараз самий зручний момент, бо "іх там нет"
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16.06.2021 11:14 Відповісти
Ты молодой или просто дурак?
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16.06.2021 20:13 Відповісти
А ще є ..якісь варіанти?
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16.06.2021 20:23 Відповісти
так Зєля хоче кудись заглянути х*йлу.
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16.06.2021 11:08 Відповісти
Женева встречает "высокого гостя"
"Путин х#йло" и "Крим = Україна": В Женеве накануне саммита Байдена и Путина прошла акция протеста - Цензор.НЕТ 5562
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16.06.2021 11:02 Відповісти
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 2753 клифтец у хэйла с плеча деда-вертухая походу!
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16.06.2021 11:43 Відповісти
Президент России отказался от протокольной встречи с властями Швейцарии по прилете в страну на саммит Россия-США, сообщает 16 июня онлайн-издание Tribune de Genève.

Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что Путин полностью отказался от протокольной встречи в аэропорту с властями Швейцарии.
Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, однако примет пожелание российской делегации.Ранее представители Белого дома раскрыли расписание саммита президентов России и США. Путин встретится с Джо Байденом в 13:35 по местному времени . До этого политики примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом
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16.06.2021 11:04 Відповісти
Российская делегация прокомментировала это своё решение: "Новичка" мало. На всех не хватит."
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16.06.2021 11:05 Відповісти
У Юхані почали виготовляти за расєйською ліцензією, кажуть всім вистачить...
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16.06.2021 11:10 Відповісти
Коли товар на ринок потрапить?
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16.06.2021 11:12 Відповісти
Відповів у лічку...)))
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16.06.2021 11:22 Відповісти
Аэропорт, пресса, выгрузка сортира...
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16.06.2021 11:22 Відповісти
воно кругом х*йло
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16.06.2021 11:05 Відповісти
Навальний не бутерброд, дали термін, хай сидить поки крим не повернуть...))))
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16.06.2021 11:07 Відповісти
"Російський демократ закінчується там, де починається українське питання"
Володимир Кирилович Винниченко
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16.06.2021 11:11 Відповісти
З твердженням що путін-***** Україна повністю згідна.
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16.06.2021 11:09 Відповісти
Слава Україні - Героям слава!
Путін - х#йло!
та й наваляному порцію фрі))
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16.06.2021 11:13 Відповісти
А унітаз х*уйла теж привезли?
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16.06.2021 11:22 Відповісти
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 3194
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16.06.2021 11:25 Відповісти
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 6448

"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 4992
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16.06.2021 14:29 Відповісти
быть или не быть?
сегодня кацапия застыла в решении своей судьбы !
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16.06.2021 11:32 Відповісти
Молодцы!!! Жаль что не бросили клич и не собрали народ. Многим хотелось бы поучавствовать.
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16.06.2021 11:35 Відповісти
Просто посла Украины в Швейцарии пора уволить
Вот как надо работать
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 4292

"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 629"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 629
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16.06.2021 11:47 Відповісти
Украинских флагов мало
Что себе думает посольство в Женеве - кофе пьёт в кафе ?
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16.06.2021 11:38 Відповісти
у них життя вдалось - чого напрягатись ...
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16.06.2021 11:49 Відповісти
Перший пендель срутіну ввалили! Уже потрібен вазелін,а щобуде далі-ой-ой-ой...
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16.06.2021 11:49 Відповісти
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 6682
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16.06.2021 12:00 Відповісти
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 9841
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16.06.2021 13:13 Відповісти
Путин прилетел СЕГОДНЯ, 16 июня, а у фейка дата 15 июня
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16.06.2021 15:15 Відповісти
четкий тролинг плешивого
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16.06.2021 21:04 Відповісти
"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж - Цензор.НЕТ 9005
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
А Байда.. он что видно тоже хочет быть среди них четвертым ?
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16.06.2021 12:24 Відповісти
З тим, що посередині, зустрічались, наприклад, Рузвельт і Черчиль. Вони теж хотіли у диктатори?
А з ****** з 2000 року зустрічалось багато люду - декілька президентів США і Франції, декілька прем'єрів Британії та два канцлери Німеччини. І вони теж?
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16.06.2021 14:40 Відповісти
Удачи вам в вашем трудном деле выставлять свою страну как заповедник идиотов . не погнушавшись привлекать даже маленьких детей . Швейцарцы были поражены отбитым мозгом их родителя . ЗА страну просто СТЫДНО .
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17.06.2021 20:46 Відповісти
 
 