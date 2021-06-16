"Путін х#йло" і "Крим = Україна": У Женеві напередодні саміту Байдена і Путіна відбулася акція протесту. ФОТОрепортаж. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Кілька десятків прихильників ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального вийшли на протест у Женеві у вівторок напередодні зустрічі президентів США і Росії в швейцарській столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "ЄП" із посиланням на Blick.
Мітинг відбувся на площі, яку швейцарська поліція схвалила для проведення акцій протесту під час президентського саміту в середу. Учасники вимагали звільнення політв'язнів в Росії, в тому числі Навального.
Вони засудили жорстокі репресії проти тих, хто виступає проти Путіна. На їхню думку, президент Росії становить загрозу для європейської і американської безпеки.
Один з учасників протесту в масці з обличчям Путіна влаштував шоу для багатьох присутніх представників ЗМІ. Він мав "татуювання" з написом "ГУЛАГ" і серпом та молотом, роздавав фальшиві гроші і мав під рукою муляжі флаконів з отрутою "Новічок" і полонієм.
Мітинг ознаменував собою одну зі спроб привернути увагу громадськості до деяких з найбільш гострих проблем, які, ймовірно, будуть обговорювати Путін і Байден.
Фото з місця подій опублікувало інформагентство EPA.
На плакатах протестувальників були написи "Free Navalny now", а також "Путін х#йло" і "Крим = Україна".
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Издание ссылается на мэра Женевы Фредерику Перле, которая сообщила, что Путин полностью отказался от протокольной встречи в аэропорту с властями Швейцарии.
Отмечается, что руководство кантона готовилось к встрече, однако примет пожелание российской делегации.Ранее представители Белого дома раскрыли расписание саммита президентов России и США. Путин встретится с Джо Байденом в 13:35 по местному времени . До этого политики примут участие в фотосессии с президентом Швейцарии Ги Пармеленом
Володимир Кирилович Винниченко
Путін - х#йло!
та й наваляному порцію фрі))
сегодня кацапия застыла в решении своей судьбы !
Вот как надо работать
Что себе думает посольство в Женеве - кофе пьёт в кафе ?
Три родных брата, три кровавых палача, три фашиста диктатора!
А Байда.. он что видно тоже хочет быть среди них четвертым ?
А з ****** з 2000 року зустрічалось багато люду - декілька президентів США і Франції, декілька прем'єрів Британії та два канцлери Німеччини. І вони теж?