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Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури викрито та припинено функціонування масштабної схеми ввезення з-за кордону комерційних товарів під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, для створення ілюзії міжнародної гуманітарної діяльності організатори схеми зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм-донорів, які нібито відправляли допомогу, а в Україні - благодійних організацій-отримувачів.

Надалі під час переміщення товарів територією України учасники групи самовільно відкривали опломбовані митниками вантажівки, розвантажували нові речі – брендовий одяг, лікарські засоби тощо, дозавантажували вживаним одягом, щоб вага відповідала супровідним документам, після чого знов опломбовували підробленими митними пломбами.

Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 01

За попередніми підрахунками внаслідок протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала десятки мільйонів гривень митних платежів.

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У межах кримінального провадження правоохоронці провели 9 одночасних обшуків на території Рівненської області в офісних і складських приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів провадження.

Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 02

Вилучено понад 10 тонн товарів, не розмитнених у встановленому порядку, оригінали митних документів, печатки благодійних організацій та іноземних компаній.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СВ Святошинського управління поліції ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ.

Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 03
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 04
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 05
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 06
Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора 07
Фото: сайт СБУ

Автор: Наталя Джума
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таможня даёт добро)
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16.06.2021 11:15 Відповісти
Странно почему такие маленькие цифры, на западной Украине есть Склады по 5-6 гектаров контрабанды одежды по такой схеме и их никто не видит.
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16.06.2021 11:17 Відповісти
Венядиктовой скидку не сделали?
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16.06.2021 11:21 Відповісти
яніпонєл: хіба Зеленський ще не побідив корупцію на митницях?
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16.06.2021 11:33 Відповісти
«Люди не будут ждать "светлого будущего", они уедут из страны» - Европа открыто критикует Зеленского

https://news24ua.com/lyudi-ne-budut-zhdat-svetlogo-budushchego-oni-uedut-iz-strany-evropa-otkryto-kritikuet-zelenskogo
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16.06.2021 11:35 Відповісти
Зачем ссылка на кацапскую инфо-помойку? Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 7340
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16.06.2021 11:45 Відповісти
ВІРУЮЧІ В УКРАЇНІ ТАКИМИ СХЕМАМИ З ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ КОРИСТУЮТЬСЯ , ТОБ -ТО УЖЕ 30 РОКІВ . І ВСЕ ПРОХОДИТЬ .
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16.06.2021 12:09 Відповісти
А Офис генпрокурора тут при чем??? Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 60
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16.06.2021 15:04 Відповісти
 
 