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Контрабандні сигарети на $600 тис. виявили на Волинській митниці, їх завезли з Білорусі під виглядом плитки, - ДБР. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

На Волинській митниці виявили контрабандні сигарети на загальну суму 600 тис. доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час обшуку складських приміщень працівники ДБР вилучили понад 2000 ящиків з більш ніж 1 млн пачок тютюнових виробів. Підакцизний товар був ввезений в Україну з Білорусі під виглядом керамічної плитки без сплати відповідних митних зборів.

Орієнтовна вартість товару становить 600 тис. доларів США.

Проводяться першочергові слідчі дії та встановлюється коло посадових осіб, причетних до цієї схеми.

Відкрито кримінальне провадження щодо зловживання працівниками Волинської митниці службовим становищем, вимагання і одержання неправомірної вигоди, незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів та підробки документів (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Весь Київ покритий мережею незаконних точок, які абсолютно відкрито продають сигарети без акцизних марок, - "слуга народу" Холодов

Контрабандні сигарети на $600 тис. виявили на Волинській митниці, їх завезли з Білорусі під виглядом плитки, - ДБР 01

Автор: Наталя Джума
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Спонсирование террористов захватывающих гражданские самолёты?
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16.06.2021 11:41 Відповісти
роздайте бійцям по парі блоків...
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16.06.2021 11:42 Відповісти
Ніт. Їх знищуть)))
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16.06.2021 12:04 Відповісти
Як Зеленський бореться з контрабандою і чистить митницю від кумівства:
Головою Львівської митниці призначили мешканця Києва сина радника Разумкова Іллю Ніжнікова.
Володіє землею і нерухомістю на окупованому Кримі. Його дружина в 2020 пересіла на BMW X5 вартістю 938 тис грн!я)
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16.06.2021 12:20 Відповісти
Коли вже калхозенфюрер накладе санкції на увесь цей непотріб що йде з білорасєї до України...?))
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16.06.2021 12:26 Відповісти
"бацька" проявляет уголовную активность.... сажает чужие самолеты, в Латвию засылает незаконных мигрантов.., до нас засылает никотиновую дурь - гробит здоровье украинской нации.
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16.06.2021 12:27 Відповісти
отдайте в ООС как паек. какие проблеммы. или ( утилизируете) а они все равно будут продаваться ?
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16.06.2021 12:51 Відповісти
Не смогли договориться с мусорами на ранней стадии, теперь дороже будет, ещё и судье надо давать. Или просто очередная силовая структура под себя хотят забрать поток или поучаствовать. Или, может быть, у кого-то есть другое мнение? У нас находят нарушение не для того, чтобы его предотвратить, а чтобы с этого заработать один раз и «хорошо» или понемногу но долго….или таможня, сбу, погранцы не в курсе, как этот товар попал из Белоруси в Украину? Крысы продажные…
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16.06.2021 12:56 Відповісти
Хай уряд акциз ще збільшить...Контрабандних сигарет, по 24 грн, у нас у кожному другому магазині як гною.
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16.06.2021 13:40 Відповісти
 
 