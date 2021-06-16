Контрабандні сигарети на $600 тис. виявили на Волинській митниці, їх завезли з Білорусі під виглядом плитки, - ДБР. ФОТО

На Волинській митниці виявили контрабандні сигарети на загальну суму 600 тис. доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Під час обшуку складських приміщень працівники ДБР вилучили понад 2000 ящиків з більш ніж 1 млн пачок тютюнових виробів. Підакцизний товар був ввезений в Україну з Білорусі під виглядом керамічної плитки без сплати відповідних митних зборів.

Орієнтовна вартість товару становить 600 тис. доларів США.

Проводяться першочергові слідчі дії та встановлюється коло посадових осіб, причетних до цієї схеми.

Відкрито кримінальне провадження щодо зловживання працівниками Волинської митниці службовим становищем, вимагання і одержання неправомірної вигоди, незаконного зберігання та збуту підакцизних товарів та підробки документів (ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 204, ч. 2, 3 ст. 358 КК України).

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