Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Київські новини
Київські поліцейські розшукують чоловіка, який скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Київського ювелірного заводу. За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, КЮЗ пропонує винагороду в сумі 100 тис. гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
За даними поліції, розбійний напад стався 22 травня поточного року. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники розпочали необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника.
Попередньо правоохоронці встановили, що до приміщення ювелірного магазину у Голосіївському районі зайшов чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини та втік. Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.
Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується, а Київський ювелірний завод пропонує винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
(слегка на Виталика К. похож)))))
(от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
У остальных мужчин пивной жирок от спокойного сидения с пивом
https://youtu.be/PTXQQdDuZB0
Тот тип на фото во первых ограбил ювелирку и во вторых очень похож на грабителя!
А откуда он знал, что золото на витрине настоящее, а не муляж из дешёвого сплава ?
Зачем он пошёл под камеры в метро, вместо того, чтобы поймать машину ?
Значит, ЗНАЛ что всё это никак ему не угрожает, потому что он сам мент.
Ставка больше чем жизнь))