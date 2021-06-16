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Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Київські новини

Київські поліцейські розшукують чоловіка, який скоїв розбійний напад на ювелірний магазин Київського ювелірного заводу. За будь-яку інформацію, яка допоможе розкрити злочин, КЮЗ пропонує винагороду в сумі 100 тис. гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

За даними поліції, розбійний напад стався 22 травня поточного року. У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України, слідчі та оперативники розпочали необхідні заходи зі встановлення особи зловмисника.

Попередньо правоохоронці встановили, що до приміщення ювелірного магазину у Голосіївському районі зайшов чоловік та, погрожуючи предметом, схожим на рушницю, забрав ювелірні прикраси з вітрини та втік. Прикмети зловмисника: зріст 180-185 см, середньої статури, був одягнений у сині джинси та сіру футболку.

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Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн 01

Поліція Києва звертається до громадян, хто володіє будь-якою інформацією, яка допоможе у розкритті злочину, зателефонувати за номерами: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 або на спецлінію 102. Анонімність та конфіденційність гарантується, а Київський ювелірний завод пропонує винагороду у розмірі 100 тисяч гривень.

Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн 02
Фото: сайт поліції

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
блин!!! лось еще тот..
(слегка на Виталика К. похож)))))
(от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
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16.06.2021 13:55
+14
не сильно он на криминального и похож . больше на сбу шника или другого силовика
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16.06.2021 14:05
+12
Кличко пополняет столичный бюджет.
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16.06.2021 13:58
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блин!!! лось еще тот..
(слегка на Виталика К. похож)))))
(от я слепошара опзорная)))))) как такое могло привидится))))))
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16.06.2021 13:55 Відповісти
На меріна вашого схожий.
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16.06.2021 14:11 Відповісти
точно похож
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16.06.2021 14:14 Відповісти
Довели кияни мера... Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 1967
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16.06.2021 14:47 Відповісти
та й не слегка.. Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 4007
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16.06.2021 23:16 Відповісти
Уголовник - поджарый 😀😀😀
У остальных мужчин пивной жирок от спокойного сидения с пивом
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16.06.2021 13:55 Відповісти
не сильно он на криминального и похож . больше на сбу шника или другого силовика
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16.06.2021 14:05 Відповісти
б\ушники сцыкли на такое, им проще скачать с барыги..- а вот мент херовенький, охоронщик, или, бывший - эт точно...
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16.06.2021 23:18 Відповісти
Бубочка дал амнистию
Разбойное нападение на ювелирный магазин в Киеве: за информацию о грабителе обещают 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7486
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16.06.2021 13:57 Відповісти
А нахріна він маску зняв?
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16.06.2021 13:57 Відповісти
Дуже гарне запитання?
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16.06.2021 14:04 Відповісти
Він ковіддисидент. Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 1788
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16.06.2021 14:06 Відповісти
Думал что "спетлял".
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16.06.2021 14:09 Відповісти
Знаючи кількість камер у місті- перевдягтись йому потрібно було-б десь у місці з відсутністю камер.
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16.06.2021 14:15 Відповісти
Центр города утыкан камерами.
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16.06.2021 14:46 Відповісти
курит наверно, отдышка однако...
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16.06.2021 20:12 Відповісти
Представляешь сколько он адреналина выделил? Он им потел наверное.
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16.06.2021 20:18 Відповісти
Він ще й прізвище назвав, як Котовський.
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16.06.2021 14:12 Відповісти
Кличко пополняет столичный бюджет.
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16.06.2021 13:58 Відповісти
Мне тоже Кличка напоминает. Так понимаю...коллега, сумму в 100 к разделим пополам????
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16.06.2021 14:05 Відповісти
За 33% я нікому не скажу Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 7727
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16.06.2021 14:51 Відповісти
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16.06.2021 14:07 Відповісти
на Киву чем-то похож
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16.06.2021 14:02 Відповісти
Пикассо ограбили. Когда полиция узнала кто он, они попросили нарисовать портрет преступника сославшись на то, что он ведь художник. На следующий день было арестовано 2 троллейбуса, грузовик и телефонная будка.
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16.06.2021 14:04 Відповісти
Вот здесь )))
https://youtu.be/PTXQQdDuZB0
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16.06.2021 15:15 Відповісти
Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 3173 Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 3869 Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 7743
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16.06.2021 23:09 Відповісти
Це ті в кого все есть. Бубочка рулить!
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16.06.2021 14:05 Відповісти
Я завжди в шоці з людей, які по любому приводу в любу новину сунуть владу. Чи то Порошенка, чи то Зеленського. У вас засрані мізки.
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17.06.2021 10:26 Відповісти
Дуже оперативно звернулися за допомогою!!!!!!! Дали би ще пів року!!!!!!!!
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16.06.2021 14:09 Відповісти
Самим ментам захотелось 100 тыс., но вышил пшик.
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16.06.2021 14:11 Відповісти
точно за любую информацию?
Тот тип на фото во первых ограбил ювелирку и во вторых очень похож на грабителя!
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16.06.2021 14:15 Відповісти
а где охранник?
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16.06.2021 14:16 Відповісти
А чтобы он сделал? Сказал что воровать плохо?
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16.06.2021 14:39 Відповісти
Схожий на принца Гаррі. Шукайте в США.
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16.06.2021 14:27 Відповісти
Получивший вознаграждение в 100 тысяч лишается права на субсидию на коммун. услуги.
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16.06.2021 14:29 Відповісти
лохобой!!)))))))
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16.06.2021 14:47 Відповісти
И вот это ждали 24 дня, чтобы это заявить? Его в тот же день уже в стране не было.
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16.06.2021 14:54 Відповісти
у крихітки Зєлі з Аваковим є, стопудово перевірений Ріфом, шанс закрити Віталіка-мера на пару років..
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16.06.2021 15:01 Відповісти
На клячко похож!
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16.06.2021 15:03 Відповісти
На Ермака похож
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16.06.2021 15:13 Відповісти
Надо было кепку, маску на всё лицо, и очки тёмные. Сейчас это нормально, хоть в противогазе.
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16.06.2021 15:18 Відповісти
а вот видео момента где он снимает панамку не выложили ....интересно
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16.06.2021 15:21 Відповісти
Приготуватися черговому захиснику, волонтеру, або інш.патріоту. Експертизу відео вони вже знають де замовлять. Там де зріст 180-185 там і 160-175 пройде.
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16.06.2021 15:25 Відповісти
У кадра довольно свежая стрижка. Стоило бы отработать парикмахерские.
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16.06.2021 15:57 Відповісти
Дулом,так долбить по стеклу-врядли б это рожжо выстрелило бы😄😄😄
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16.06.2021 16:00 Відповісти
Ограбление 22 мая, помощи просят 16 июня... Походу тут полиция замешана. Розбійний напад на ювелірний магазин у Києві: за інформацію про грабіжника обіцяють 100 тис. грн - Цензор.НЕТ 986
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16.06.2021 16:02 Відповісти
в вк видел..считаю его героем так грабанул помойку которая некому не нужна только голову дурят..по радио тог золотом то пивом и водкой...он молодец..герой..
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16.06.2021 17:19 Відповісти
мазурок вернулся
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16.06.2021 18:16 Відповісти
совершенно два разных человека...видно по походке и рост другой ...короче менты опять лепят горбатого...
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16.06.2021 18:21 Відповісти
Кличко. 100%. Только ус отклеился
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16.06.2021 19:35 Відповісти
Это надо точно знать, что на витрине настоящие ценности, что в магазине не будет охранника, что полиция в метро не становит - что-то многовато совпадений, ведущих к нашим неподкупным доблестным охранным структурам.
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16.06.2021 23:48 Відповісти
Ерунда. Связываться с такими одиночками на поиск которых брошена вся полиция, ни один коррумпированный полицейский не будет. Слишком высокий риск.
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17.06.2021 00:31 Відповісти
Лицо на видео размытое, похожее на тысячи других - толку от той брошенной на поиск полиции, а вот то, что в магазине ему не препятствовал штатный охранник - это как ?
А откуда он знал, что золото на витрине настоящее, а не муляж из дешёвого сплава ?
Зачем он пошёл под камеры в метро, вместо того, чтобы поймать машину ?
Значит, ЗНАЛ что всё это никак ему не угрожает, потому что он сам мент.
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17.06.2021 01:19 Відповісти
датышо.
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17.06.2021 07:17 Відповісти
Борьба с инфляцией.
Ставка больше чем жизнь))
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17.06.2021 07:15 Відповісти
 
 