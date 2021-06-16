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Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за "кришування", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Майор поліції вимагав у власниці столичного салону краси 3 тис. доларів США за закриття кримінального провадження і "кришування".

Про це у Facebook повідомляє головне управління СБУ в Києві та Київській області, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що майор поліції, зловживаючи службовим становищем, вимагав у власниці салону краси 3 тис. дол. США неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження та за "кришування" надалі її підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали фігуранта у Дарницькому районі поруч з салоном краси під час отримання усієї суми неправомірної вигоди від жінки.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру.

Слідство триває, встановлюються інші службові та посадові особи, причетні до корупційного злочину.

Також дивіться: Прикордонника затримали на Одещині під час одержання 1 тис. дол. хабаря за сприяння контрабанді. ФОТО

Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за кришування, - СБУ 01
Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за кришування, - СБУ 02
Поліцейський вимагав $3 тис. у власниці столичного салону краси за кришування, - СБУ 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Але оскільки він вже платив вказані гроші за кришу СБУ, поліцейського затримали. Ібо нєфіг пхати свого носа у чужу тему.
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16.06.2021 14:08
+6
придурок-не знает что крышу держит СБУ
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16.06.2021 14:08
+5
Что там Геращенко, скажет чтонибудь, или снова про необходимость шокеров полиции давать?
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16.06.2021 14:09
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Полиции. Майор(!)
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16.06.2021 14:08 Відповісти
Что там Геращенко, скажет чтонибудь, или снова про необходимость шокеров полиции давать?
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16.06.2021 14:09 Відповісти
придурок-не знает что крышу держит СБУ
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16.06.2021 14:08 Відповісти
Але оскільки він вже платив вказані гроші за кришу СБУ, поліцейського затримали. Ібо нєфіг пхати свого носа у чужу тему.
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16.06.2021 14:08 Відповісти
та то ж они не для себя... то ж для аваки-собаки...
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16.06.2021 14:08 Відповісти
орел черножопого...
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16.06.2021 14:11 Відповісти
Може пора вище рангом затримувати?! Чи є указівка, не чіпати!? Ворон ворону.
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16.06.2021 14:21 Відповісти
мелких берут шоб всегда работа была, а то нах то СБУ если всех кураторов попересажает? Я всегда говорил что правоохранительная неправильно построена, особенно в нашей стране. Процесс ради процесса, ни один такой орган не заинтересован устранить проблему, но заинтересован с ней постоянно бороться
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16.06.2021 14:39 Відповісти
не думаю, что даже отстранят, это ценные кадры, впредь будет осторожнее, скорее всего не на ту наехал...
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16.06.2021 14:23 Відповісти
Какой департамент полиции? ДСР бывший экономических....?
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16.06.2021 17:48 Відповісти
може в салоні краси надавли і інші послуги? А майор замість того, аби викривати такі речі заробляв на тому. А власниці надоїло і злила майора есбеушникам.
Інакше я не розумію - що там можна кришувати.
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16.06.2021 18:52 Відповісти
В наші часи поліція зловживаючи своїм становищем використовує різні схеми здирництва, залякування, переслідування, а ще й гвалтує - це ж Українська поліція іміні Авакова, їм дозволено, а в судах все порішають Вовчі суди або Чернігівські дчтли
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16.06.2021 20:23 Відповісти
вот никогда не было..- и опьять)))
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16.06.2021 23:21 Відповісти
 
 