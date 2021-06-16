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Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Українські воїни втратили на Донбасі кілька квадрокоптерів. Волонтери просять українців допомогти в зборі коштів на придбання нових.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібні коптери. На фото - збиті ворогом квадріки. Саме за допомогою них ми з вами, сидячи в мирних містах, можемо віддалено зберігати життя українських воїнів. На відео - як працюють наші бійці завдяки корегуванню з квадріка. Не попийте кави сьогодні або завтра. І я впевнена, що наші котики, сонечка зроблять усе можливе, щоб ви не відчули на собі мінометні обстріли, щоб ви жили у мирній країні.

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Приват

Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів 015168742209101801Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів 01

Толмачова Юлія

Пристрої дорогі. Ціна одного коптера 38 тисяч. Але разом ми сила. Я знаю. Слава українському війську і Україні", - закликала волонтерка.

Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів 03
Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів 04
Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів 05

Автор: Наталя Джума
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зешобла поможет
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16.06.2021 16:00 Відповісти
))тай йды у дупу нищий типа подкинь мне на ролтон...ахахахх
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16.06.2021 17:17 Відповісти
Я внес свой скромный вклад. Кстати, перечисление без комиссии. Может быть, если хотя бы 10000 людей сделают небольшой перевод, это будет существенно.
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16.06.2021 17:20 Відповісти
Вчера, 22 июля 2020г., в минском процессе по Донбассу договорились о том, что с первой минуты 27 июля 2020г. (понедельника) в зоне боевых действий должен установиться режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Бывший внештатный советник секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса Сергей Сивохо перечислил в Facebook пункты, которые якобы входят в "пакет дополнительных мер".
По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:
- разведывательно-диверсионной деятельности;
- наступательных операций;
- использования беспилотников;
- использования снайперского и любого другого огня;
- размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
- другое.
Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".
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16.06.2021 17:45 Відповісти
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16.06.2021 18:35 Відповісти
 
 