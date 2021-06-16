Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Українські воїни втратили на Донбасі кілька квадрокоптерів. Волонтери просять українців допомогти в зборі коштів на придбання нових.
Про це у Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Потрібні коптери. На фото - збиті ворогом квадріки. Саме за допомогою них ми з вами, сидячи в мирних містах, можемо віддалено зберігати життя українських воїнів. На відео - як працюють наші бійці завдяки корегуванню з квадріка. Не попийте кави сьогодні або завтра. І я впевнена, що наші котики, сонечка зроблять усе можливе, щоб ви не відчули на собі мінометні обстріли, щоб ви жили у мирній країні.
Приват
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Толмачова Юлія
Пристрої дорогі. Ціна одного коптера 38 тисяч. Але разом ми сила. Я знаю. Слава українському війську і Україні", - закликала волонтерка.
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По его словам, запрет в зоне операции объединенных сил касается:
- разведывательно-диверсионной деятельности;
- наступательных операций;
- использования беспилотников;
- использования снайперского и любого другого огня;
- размещения тяжелой техники и артиллерии в населенных пунктах;
- другое.
Сивохо утверждает, что в документе "предусмотрены меры дисциплинарного воздействия к нарушителям приказа".