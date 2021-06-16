Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські воїни втратили на Донбасі кілька квадрокоптерів. Волонтери просять українців допомогти в зборі коштів на придбання нових.

Про це у Facebook повідомляє волонтерка Юлія Толмачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Потрібні коптери. На фото - збиті ворогом квадріки. Саме за допомогою них ми з вами, сидячи в мирних містах, можемо віддалено зберігати життя українських воїнів. На відео - як працюють наші бійці завдяки корегуванню з квадріка. Не попийте кави сьогодні або завтра. І я впевнена, що наші котики, сонечка зроблять усе можливе, щоб ви не відчули на собі мінометні обстріли, щоб ви жили у мирній країні.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Школа снайперів Литви і волонтер Йонас Оман передали квадрокоптер українській армії. ФОТОрепортаж

Приват

5168742209101801

Толмачова Юлія

Пристрої дорогі. Ціна одного коптера 38 тисяч. Але разом ми сила. Я знаю. Слава українському війську і Україні", - закликала волонтерка.





