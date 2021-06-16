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Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Заступнику голови Чернігівської ОДА та його спільнику, які були затримані під час одержання хабаря за сприяння в приватизації готельного комплексу, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 4,4 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Печерського райсуду столиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держбюро розслідувань.

Оскільки заставу не внесено, обидва перебувають у Київському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником готелю "Слов'янський".

За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" у $160 тис. гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

"Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою ціною", - наголошують у ДБР.

Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовцем.

Заступнику голови Чернігівської ОДА і його спільнику повідомлено про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).

У ході слідчих дій перевіряється причетність до скоєння цього злочину інших службових осіб.

Також дивіться: Керівники одного зі стратегічних підприємств Міноборони затримані на хабарі в 52 тис. грн, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря 01
Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
чтоб зарабативать бабло на гостинничном бизнесе люди платят сотни тысяч баксов взяток. и это в Чернигове. а вот Киевская и Львовская гостинницы "укрзалізниці" где туристов валом, убыточные и передаються клоунам из квартал 95 на приватизацию. а не отдать ли их этому парню под полный контроль? мне кажеться что и он бабла нарубит и госбютжет пополнит. но нет. за копейки суки выкупят.
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16.06.2021 18:29
+2
зеленский и его люди разворовивают все что осталось в стране!!! пусть это будет мое официальное заявление. достало все до ручки. молчание и прикривание президентом и ОП бандитов, воров и предателей, ОЧЕВИДНО. пусть возбудят против меня дело за клевету. я этого очень хочу. я отвечу за свои слова по закону.

ПРЕЗЕРВУАРЫ, КОНЧЕННЫЕ!!!
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16.06.2021 18:39
+1
В Чернигове суд покрывает полицию - в доле?
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16.06.2021 15:58
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У меня ДСР Нацполиция отказался ыиксировать факты вымогательства, сказали придумал, а до этого сами предложили зафиксировать мрази
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16.06.2021 15:57 Відповісти
100% вероятность того что половина наверное губеру должні біли передать
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21.10.2021 13:29 Відповісти
Вероятность есть, но склончюсь, больше к версти что меру, у него работает жочь одного из преступников, также в телефонной книге она находится в одной последовательности с другим мною подозреваемым, который в прямой связи из тратим и четвертым у которых дети работают или работали в полиции
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21.10.2021 23:33 Відповісти
В Чернигове суд покрывает полицию - в доле?
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16.06.2021 15:58 Відповісти
Да уж!!!!! Я думаю НАТО стоит задуматься- а нужна ли им вся эта хрень!!!
Не знаю !!! Грустно!!!! Из Украины кормушку сделали!!!!
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16.06.2021 16:03 Відповісти
Моносброд каждый месяц получает взяток минимум по 20тыс баксов каждый. Я что-то не помню, чтобы арестовывали зебилов.
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16.06.2021 16:09 Відповісти
Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря - Цензор.НЕТ 4843
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16.06.2021 16:22 Відповісти
Это не страшно - Украина это рай для взяточников. Отсидит немного под следствием, за хорошую благодарность развалят дело, и лет через пять оправдает самый справедливый суд. Прецедент уже есть - оправдали взяточника Романчука Колю из Николаева за взятку в 90 кусков зелени - все правильно Коля сделал, правильно взял благодарность - так что пойдет уже по катанной.
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16.06.2021 16:29 Відповісти
в стране где президенті все без исключения пасуться в оффшорах и коррупция должна біть на вісоте но... порошенко оффшорный скандал и 20% готовы за него голосовать... зеклоун тоже скандал с оффшорами и 30% голосуют сегодня за него!!!! Что ж это за народ у нас и они хотят жить без коррупции???
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21.10.2021 13:33 Відповісти
чтоб зарабативать бабло на гостинничном бизнесе люди платят сотни тысяч баксов взяток. и это в Чернигове. а вот Киевская и Львовская гостинницы "укрзалізниці" где туристов валом, убыточные и передаються клоунам из квартал 95 на приватизацию. а не отдать ли их этому парню под полный контроль? мне кажеться что и он бабла нарубит и госбютжет пополнит. но нет. за копейки суки выкупят.
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16.06.2021 18:29 Відповісти
зеленский и его люди разворовивают все что осталось в стране!!! пусть это будет мое официальное заявление. достало все до ручки. молчание и прикривание президентом и ОП бандитов, воров и предателей, ОЧЕВИДНО. пусть возбудят против меня дело за клевету. я этого очень хочу. я отвечу за свои слова по закону.

ПРЕЗЕРВУАРЫ, КОНЧЕННЫЕ!!!
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16.06.2021 18:39 Відповісти
А голова, що не в долі?
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16.06.2021 18:49 Відповісти
а, хто там голова, чия половинка?
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16.06.2021 19:04 Відповісти
Гордон сказал,что мер там лучший в Украине!
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16.06.2021 20:42 Відповісти
И это в областном центе такие взятки ходят, что уж говорить про Киев.
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16.06.2021 20:41 Відповісти
 
 