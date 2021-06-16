Суд узяв під варту заступника голови Чернігівської ОДА, якого разом зі спільником було затримано під час одержання $160 тис. хабаря. ФОТО

Заступнику голови Чернігівської ОДА та його спільнику, які були затримані під час одержання хабаря за сприяння в приватизації готельного комплексу, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення застави в розмірі 4,4 млн грн. Таке рішення ухвалив слідчий суддя Печерського райсуду столиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держбюро розслідувань.

Оскільки заставу не внесено, обидва перебувають у Київському слідчому ізоляторі.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві затримали заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником готелю "Слов'янський".

За попередньою інформацією, громадянин України, який представився керівником готелю, за "винагороду" у $160 тис. гарантував перемогу учаснику відкритих торгів з продажу цього ж готельного комплексу.

"Гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні. Ця схема забезпечила б продаж престижного готельного комплексу за значно заниженою ціною", - наголошують у ДБР.

Для реалізації задуманого посередник познайомив учасника торгів з посадовцем.

Заступнику голови Чернігівської ОДА і його спільнику повідомлено про підозру в шахрайстві, скоєному в особливо великих розмірах або організованою групою (ч.4 ст.190 КК України).

У ході слідчих дій перевіряється причетність до скоєння цього злочину інших службових осіб.

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