Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проводять зустріч на віллі Ла-Гранж у Женеві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

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Під час протокольної зйомки для преси Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною, оскільки "в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань". Байден своєю чергою заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності, пише ТАСС.

Трансляція з приміщення, де пройде зустріч Байдена і Путіна за участю Блінкена і Лаврова, закінчилася. Журналістів випровадила охорона. Президенти встигли обмінятися кількома словами: Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною. Байден відповів, що зустріч віч-на-віч - це завжди добре.

У той же час, "РИА Новости" повідомили, що переговори Путіна і Байдена у вузькому складі закінчилися, продовжилися майже 2 години.

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