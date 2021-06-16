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Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном

Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проводять зустріч на віллі Ла-Гранж у Женеві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".

Під час протокольної зйомки для преси Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною, оскільки "в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань". Байден своєю чергою заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності, пише ТАСС.

Трансляція з приміщення, де пройде зустріч Байдена і Путіна за участю Блінкена і Лаврова, закінчилася. Журналістів випровадила охорона. Президенти встигли обмінятися кількома словами: Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною. Байден відповів, що зустріч віч-на-віч - це завжди добре.

У той же час, "РИА Новости" повідомили, що переговори Путіна і Байдена у вузькому складі закінчилися, продовжилися майже 2 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підсумками зустрічі Байдена і Путіна можуть бути прийняті спільні непідписні документи, - Кремль

Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 01
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 02
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 03
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 04
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 05
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 06
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 07
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 08
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години 09

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 6644
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16.06.2021 16:41
+32
Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 8568
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16.06.2021 16:31
+31
ботоксный лиллипут выглядит испуганным...
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16.06.2021 16:31
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ботоксный лиллипут выглядит испуганным...
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16.06.2021 16:31 Відповісти
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 9328
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16.06.2021 16:45 Відповісти
2 години переговорів показали що ні про що не домовились! Якби почали домовлятись, зустріч продовжилась би довше.
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16.06.2021 18:49 Відповісти
Хотел бы ещё добавить!
Убийцам ( обоССаному ), РУКИ не жмут.
Хлопцы, Вам НИКТО не поможет кроме Вас САМИХ! Зажравшейся Европе, чаяния и боль Украины и украинцев интересует ровно до той степени чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ Вас как противовес ру.СОССАМ.
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16.06.2021 23:07 Відповісти
Он кстати в своих фирменных тухлях с приподнятым каблуком и подкладкой
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16.06.2021 16:49 Відповісти
Шото дедушка похож на бабушку
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16.06.2021 17:40 Відповісти
КАкое оно мелкое гнидное ***** Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 1877
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16.06.2021 18:17 Відповісти
Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 8568
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16.06.2021 16:31 Відповісти
а где зраднюки с криками "байден пожал руку убивце"?
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16.06.2021 16:32 Відповісти
забздюрені валяються. Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 6823
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16.06.2021 16:34 Відповісти
Они в истерике требуют от Зелика, что бы он так назвал бункерного сидельца, как-будто от этого что-то изменится
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16.06.2021 16:36 Відповісти
"Какая разница"?

А вообще, вы путаете дип. протокол встречи и признания агрессора напавшего на твою страну
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Я здесь.
Я бы на месте Байдена этого не делал,теперь у него тоже руки в крови,прийдется долго отмывать.
Пожав убийце руку,он его лиголезовал.
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16.06.2021 18:25 Відповісти
16.06.2021 16:51
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16.06.2021 19:18 Відповісти
"лиголезовал"?)))))
зеленые баклажаны такие баклажаны....
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17.06.2021 00:22 Відповісти
ЗЕнаркоман неможет ***** назвать убийцей,потому что ЗЕсцыкун.
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16.06.2021 18:28 Відповісти
У ***** штаны в районе жопы порваны?
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16.06.2021 16:33 Відповісти
Нееее, у Куйла там змейка пришита. Эрдоган заставил. Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 2340
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16.06.2021 16:43 Відповісти
👍👍👍
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16.06.2021 18:29 Відповісти
вторая фотка "повели Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 8649" Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 7294
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16.06.2021 16:33 Відповісти
а не,уже шестая Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 5091
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16.06.2021 16:36 Відповісти
Оо, Байден ногу на ногу забросил, это унижение *****
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16.06.2021 16:34 Відповісти
Так оно-же Куйло, какие унижения, он привык.
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16.06.2021 16:40 Відповісти
Интресно - **** назвали его счета в банках и шо с ними сделают , если не будет слушаться?
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16.06.2021 16:34 Відповісти
уже давно искали , счета в кацапских банках
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Но Слава богу бутылку тебе нашли
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16.06.2021 17:42 Відповісти
я даже догадываюсь кто с неё встал и подарил Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 9915
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16.06.2021 19:40 Відповісти
Шо, Путлер і не запізнився, прибув вчасно?
Дивно!
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16.06.2021 16:36 Відповісти
Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 2872
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16.06.2021 16:37 Відповісти
по идее..сейчас самое время, когда Байден должен позвонить ЗЕнелоху и отчитаться...не? ))))
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16.06.2021 16:38 Відповісти
Лет ми спик фром май харт, диар зенелох Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 6922
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16.06.2021 16:39 Відповісти
Забыл до писать писюнист оманский *
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16.06.2021 16:47 Відповісти
Байден за х@й подержался.
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16.06.2021 16:38 Відповісти
и конь при нем мавзолейный
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16.06.2021 16:38 Відповісти
Рост Байдена - 184 см. Теперь сравните и представьте себе на каких ходулях карликовое х*ло пришло. Злобный хоббит.
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16.06.2021 16:39 Відповісти
Вам смешно, а ***** пол дня на высоких каблуках ходить...
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16.06.2021 16:42 Відповісти
Думаю, что низкий рост и сопутствующие комплексы - одни из основных причин его мразотной натуры.
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16.06.2021 17:00 Відповісти
Ответ на этот вопрос нам даёт Мытэць в труде "Гамлет, або Феномен датського кацапiзму".
"Навiщо вам свого родного брата,
слабкiшого за вас здоров'ям, примушувать лизати вам мiньeт?
От вiн i e**нувся, бiдолашний, i це не дивно." (С)
Что-то у него тогда пошло не так в суровом мужском кгбшном коллективе... и теперь имеем позывной "Моль" с ядерной кнопкой на каблуках...
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16.06.2021 17:07 Відповісти
Там личности нет
Он много знает, и по законам конторы ему не светит пенсия
Будет шкодить до конца
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16.06.2021 18:50 Відповісти
Посмотрите на 4-м фото, где он сидит с Лярвовым, как )(уйло держит левую ногу. Именно так делают женщины устав от высоких каблуков))
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16.06.2021 17:32 Відповісти
Фюрер расеи есть маленький надоносок с ростом полтора метра и очень комплексующий из-за этого, потому что все мировые лидеры называют его окурком и маленьким засранцем. Но высокоскрепная расея сильна не только петухами из говна, но и специалистами по рогам и копытам, которым анало-говнет. Нормально будет выглядеть Куйло на фоне Байдена при разнице в росте 31 см. .
В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, Куйла. И при встрече в былые годы с Трампом, а теперь и с Байденом, если он захочет увидеть этого мелкого засранца Куйла. Нормально будет выглядеть фюрер со своим ростом в полтора метра на фоне Байдена при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 4242 Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 4242 Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 4242
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Фюрер расеи есть маленький надоносок с ростом полтора метра и очень комплексующий из-за этого, потому что все мировые лидеры называют его окурком и маленьким засранцем. Но высокоскрепная расея сильна не только петухами из говна, но и специалистами по рогам и копытам, которым анало-говнет. Нормально будет выглядеть Куйло на фоне Байдена при разнице в росте 31 см. .
В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, Куйла. И при встрече в былые годы с Трампом, а теперь и с Байденом, если он захочет увидеть этого мелкого засранца Куйла. Нормально будет выглядеть фюрер со своим ростом в полтора метра на фоне Трампа, а теперь и Байдена при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 9160 Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 9160 Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 9160
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16.06.2021 17:01 Відповісти
а говорили втреча будет 5 часов Байден и Путин проводят встречу в Женеве: Переговоры в узком составе завершены, продлились почти 2 часа - Цензор.НЕТ 9794.
медляк джо за пару часов справился
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16.06.2021 16:39 Відповісти
Джо, видимо, гораздо раньше понял, что с ху@лом разговаривать не о чем...
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16.06.2021 16:48 Відповісти
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 6644
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16.06.2021 16:41 Відповісти
НА этот раз прислали кругломордого двойника путена
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 1347
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16.06.2021 16:42 Відповісти
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 3362
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16.06.2021 16:42 Відповісти
прямо, кунсткамера...
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16.06.2021 16:50 Відповісти
интересно, кто решает, кому ехать?
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Третий ряд,четвертый слева,не?)
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16.06.2021 17:15 Відповісти
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 3040
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16.06.2021 17:51 Відповісти
Книги выглядят как обои с нарисованными книгами. Это пока все мысли по данной встрече.
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16.06.2021 16:42 Відповісти
глубокомысленно. продолжайте.
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16.06.2021 16:43 Відповісти
дождусь еще фоток для более глубокого анализа ситуации
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16.06.2021 16:47 Відповісти
На фотообоях книги одного зросту, а тут різного.
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16.06.2021 17:01 Відповісти
Главное что бы нас лотом на торги не выставили.
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16.06.2021 16:43 Відповісти
На фото № 3 - кацапский царь забронзовел !
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16.06.2021 16:44 Відповісти
***** вже також старий.Ніяка пластика не допомагає.
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16.06.2021 16:45 Відповісти
Лошадь на этом стульчике выглядит ну чисто поц.))
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16.06.2021 16:45 Відповісти
Ждём теперь обострения на Донбассе....
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16.06.2021 16:45 Відповісти
Я щось думав,що Байден не високий.А виявляється,що він має ріст 182 см.
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16.06.2021 16:46 Відповісти
Интересно на каких ходулях кремлевский карлик??
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16.06.2021 16:58 Відповісти
На високих підборах х@@ ло , тільки всередині туфлі , чесно 😊
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16.06.2021 17:37 Відповісти
Царь - не настоящий.
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16.06.2021 16:47 Відповісти
Лавров на 4 фото смотрит что-бы с**здить...
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16.06.2021 16:48 Відповісти
Какое же ***** все таки чмошное. Главмоль
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16.06.2021 16:51 Відповісти
Кто теперь напишет, что моль нерукопожатая?
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16.06.2021 16:58 Відповісти
На зустріч з Обамою в 2009 Путін спізнився на 40,
а в 2012 на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
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16.06.2021 17:04 Відповісти
По предыдущим сообщениям встреча должна начаться 14:15. А началась по последующим сообщениям в 14:36. Самолёт Путина приземлился в 13:24 - опять же по предыдущим сообщениям. Надо же и успел на 12 минут раньше прибыть на встречу.
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16.06.2021 17:31 Відповісти
Лавров сегодня особенно по дебильному выглядит Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 5198
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16.06.2021 17:09 Відповісти
Так форменный дебил по жизни , блд😀
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16.06.2021 17:35 Відповісти
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Спой мне путя как сидится в темном погребе дрожа...
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16.06.2021 17:25 Відповісти
странная встреча людей
с )(уйлом и его лошадью...
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16.06.2021 17:28 Відповісти
Пут- и - на на аэродроме встречали 18 машин.
В какую погрузили тело, непонятно
На первой части встречи будет присутствовать Блинкен и Лавров. Потом, расширенный круг советников, но не более трех одновременно.
Все встречи во внутренних комнатах.
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16.06.2021 17:34 Відповісти
Двійку в запас теж взяли про всяк випадок. Може якийсь обсериться
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16.06.2021 18:04 Відповісти
Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 4220
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16.06.2021 17:39 Відповісти
І що на виході буде? Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години - Цензор.НЕТ 883
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16.06.2021 17:40 Відповісти
Занепокоєння з обох сторін.
А через два тижні нові санкції.
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16.06.2021 17:44 Відповісти
Треба знати - чим їх годували
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16.06.2021 17:57 Відповісти
какого то не того путина привезли в швейцарию, слишком надутый, или может его пчелы покусали
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16.06.2021 17:54 Відповісти
Може новенького підшукали для такого свята? Не кожен день президент США з вбивцем зустрічається
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16.06.2021 18:00 Відповісти
Два деда о чем-то говорят. Скучно
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17.06.2021 00:26 Відповісти
 
 