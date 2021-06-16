Байден і Путін проводять зустріч у Женеві: Переговори у вузькому складі завершені, продовжувалися майже 2 години. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За кордоном
Президент США Джо Байден і президент Росії Володимир Путін проводять зустріч на віллі Ла-Гранж у Женеві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "LIGA.net".
Під час протокольної зйомки для преси Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною, оскільки "в російсько-американських відносинах накопичилося багато питань". Байден своєю чергою заявив, що розраховує обговорити з Путіним сфери потенційної співпраці, а також розбіжності, пише ТАСС.
Трансляція з приміщення, де пройде зустріч Байдена і Путіна за участю Блінкена і Лаврова, закінчилася. Журналістів випровадила охорона. Президенти встигли обмінятися кількома словами: Путін подякував Байдену за ініціативу проведення зустрічі і висловив надію, що вона буде продуктивною. Байден відповів, що зустріч віч-на-віч - це завжди добре.
У той же час, "РИА Новости" повідомили, що переговори Путіна і Байдена у вузькому складі закінчилися, продовжилися майже 2 години.
Будь ласка, зачекайте...
Убийцам ( обоССаному ), РУКИ не жмут.
Хлопцы, Вам НИКТО не поможет кроме Вас САМИХ! Зажравшейся Европе, чаяния и боль Украины и украинцев интересует ровно до той степени чтобы ИСПОЛЬЗОВАТЬ Вас как противовес ру.СОССАМ.
А вообще, вы путаете дип. протокол встречи и признания агрессора напавшего на твою страну
Я бы на месте Байдена этого не делал,теперь у него тоже руки в крови,прийдется долго отмывать.
Пожав убийце руку,он его лиголезовал.
зеленые баклажаны такие баклажаны....
Дивно!
"Навiщо вам свого родного брата,
слабкiшого за вас здоров'ям, примушувать лизати вам мiньeт?
От вiн i e**нувся, бiдолашний, i це не дивно." (С)
Что-то у него тогда пошло не так в суровом мужском кгбшном коллективе... и теперь имеем позывной "Моль" с ядерной кнопкой на каблуках...
Он много знает, и по законам конторы ему не светит пенсия
Будет шкодить до конца
В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, Куйла. И при встрече в былые годы с Трампом, а теперь и с Байденом, если он захочет увидеть этого мелкого засранца Куйла. Нормально будет выглядеть фюрер со своим ростом в полтора метра на фоне Байдена при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
В Сколково разработали чудо-копыта для своего фюрера, Куйла. И при встрече в былые годы с Трампом, а теперь и с Байденом, если он захочет увидеть этого мелкого засранца Куйла. Нормально будет выглядеть фюрер со своим ростом в полтора метра на фоне Трампа, а теперь и Байдена при разнице в росте 31 см. В Сколково разработали роботизированные лабутены, которые сканируют рост собеседника, и при необходимости делают рост хозяина лабутенов выше собеседника на 2 см путем увеличения толщины (высоты ) нижних копыт.
медляк джо за пару часов справился
а в 2012 на 45 хвилин
Трамп чекав ***** 45
Янукович в 2012- 4 години
Меркель в 2014- 4год.15 хв.
До Папи Римського спізнився на 1,5 години
До Королеви-на12 хв
Сьогодні ***** прибуло вчасно і ВПЕРШЕ 12 хвилин ЧЕКАЛО Байдена!
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.
Спой мне путя как сидится в темном погребе дрожа...
с )(уйлом и его лошадью...
В какую погрузили тело, непонятно
На первой части встречи будет присутствовать Блинкен и Лавров. Потом, расширенный круг советников, но не более трех одновременно.
Все встречи во внутренних комнатах.
А через два тижні нові санкції.