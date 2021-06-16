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виш, ЗВО (462) Правоохоронні органи (2608) СБУ (10074) Харків (3917) крадіжка (524)

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка Служби безпеки України викрила і заблокувала протиправну діяльність групи військовослужбовців одного з вищих навчальних закладів Міністерства оборони України. Зловмисники систематично розкрадали військове майно у великих розмірах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група військовослужбовців вишу, серед яких були курсанти, впродовж року розкрадала військове майно і реалізовувала його через інтернет за ринковою вартістю.

У рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували низку фактів злочинної діяльності учасників групи.

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 01

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 02

Під час обшуків за місцями їх проживання і зберігання викраденого майна співробітники СБУ вилучили підготовлені для продажу військові речі, а також гроші, отримані злочинним шляхом.

Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 03
Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 04

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Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ 05

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії з встановлення всіх посадових осіб навчального закладу, причетних до крадіжок військового майна.
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Топ коментарі
+7
свинарчуки тянули в Украину, а эти растаскивают
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16.06.2021 16:51
+6
Нормально, налогоплатильщики тянутся, финансирую армию во время войны в непростое время, а этот вороватый мусор в погонах ботиночками по Интернету приторговывает. Хорошая "кузнеца" кадров, да и курсанты заняты "делом"
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16.06.2021 16:45
+4
Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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16.06.2021 16:46
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Кому война а кому мать родна(с)
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16.06.2021 16:44 Відповісти
Хто це гівно купляє за гроші?
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16.06.2021 18:44 Відповісти
Я такие боты на рынке во Львое купил!!!! Эко близко не стояло!!!! Крутые !!!!
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16.06.2021 16:44 Відповісти
Нормально, налогоплатильщики тянутся, финансирую армию во время войны в непростое время, а этот вороватый мусор в погонах ботиночками по Интернету приторговывает. Хорошая "кузнеца" кадров, да и курсанты заняты "делом"
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16.06.2021 16:45 Відповісти
зелох с коррупцией борется
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16.06.2021 16:54 Відповісти
Свинарчуки зеленского 🤣🤣🤣.
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16.06.2021 16:46 Відповісти
свинарчуки тянули в Украину, а эти растаскивают
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16.06.2021 16:51 Відповісти
О петених свинарчуках сообщил Bihus, а здесь сама система. Разницу ловишь?
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16.06.2021 16:58 Відповісти
ХУПС?
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16.06.2021 16:59 Відповісти
та не может быть
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16.06.2021 17:21 Відповісти
Ооо ХарЬков-чане !
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16.06.2021 17:41 Відповісти
Та ви шо? Кацапи харкивські знову щось поцупили?
Яке свиноцтво! Розкрадання військового майна виявлено в одному з вишів Міноборони в Харкові, - контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 3613
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16.06.2021 17:54 Відповісти
А вам не кажется странным вдруг резко активизировавшиеся СБУшники?
Чуть ли не каждый день ловят и, что самое интересное, ловят именно в ВСУ.
И ничего нет про подобное в ведомстве Рюкзакова.
Наверное туда отбирают высокоморальных типа Геращенко с Аваковым.
Думай
те
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16.06.2021 19:06 Відповісти
Харьков стал криминальной столицей. Не слышно комментариев харьковского Рюкзакова.
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16.06.2021 20:49 Відповісти
схема ця проста і випробувана десятиліттями.(дефектні акти,пересортиця,перевод в обмінний фонд, утворення ізлішков,продаж) саме головне реалізація-ось тут і попадалово. І як завжди, виявляється хтось обіжений, і здає всю групу. В часи загального дефіциту продавалось все -від кирзачів до мила, зараз залишилась одежа та взуття. А яке покарання - це насамперед звільнення з армії, крім "прапорщиків" заступника начальника ВУ, це ж він все це узаконював з опублікуванням наказу відкрито
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16.06.2021 22:30 Відповісти
 
 