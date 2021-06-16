Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету. ДОКУМЕНТ

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить фракцію "Опозиційна платформа - За життя" замінити в тимчасовій слідчій комісії з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України свого представника Рената Кузьміна.

Про це в Facebook повідомила глава ТСК Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, беручи до уваги питання заходів з безпеки під час предметної підготовки до роботи ТСК з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, не вважаємо за можливе працювати, маючи заступником голови ТСК пана Рената Кузьміна", - написала Безугла.

Вона також оприлюднила скан листа Арахамії фракції ОПЗЖ з проханням делегувати замість Кузьміна іншого депутата.





Нагадаємо, депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін за часів президентства Віктора Януковича був заступником генпрокурора, членом Вищої ради юстиції, заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

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