Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету. ДОКУМЕНТ
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить фракцію "Опозиційна платформа - За життя" замінити в тимчасовій слідчій комісії з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України свого представника Рената Кузьміна.
Про це в Facebook повідомила глава ТСК Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.
"На жаль, беручи до уваги питання заходів з безпеки під час предметної підготовки до роботи ТСК з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, не вважаємо за можливе працювати, маючи заступником голови ТСК пана Рената Кузьміна", - написала Безугла.
Вона також оприлюднила скан листа Арахамії фракції ОПЗЖ з проханням делегувати замість Кузьміна іншого депутата.
Нагадаємо, депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін за часів президентства Віктора Януковича був заступником генпрокурора, членом Вищої ради юстиції, заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
Все идет к тому, что ЗЕ вынесут вперед ногами без всяких ворот и выборов.
А дальше все будет привычно для вас и зависеть будет только от того насколько вы обосретесь от страха.
Скорее ты на паперти окажешься, чем Порох в тюрьме.
Будешь еще одним официально посланным в жопу.
Потому что, кроме надписей на заборах, вам нечего предъявить Пороху.
За 2 года вы, клоуны тупорылые, ничерта не смогли доказать и уже не сможете.
Надписи на заборах суды не принимают.
Тебе пора уже собирать котомку для хождения по дорогам против ЗЕтарифов, сажальщик хренов.
А че ж ты волал в прошлом году, как резаная свинья, и звал быдло по дрогам ходить?
Это даже не сюр. Это тупо издевательство.