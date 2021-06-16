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Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету. ДОКУМЕНТ

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія просить фракцію "Опозиційна платформа - За життя" замінити в тимчасовій слідчій комісії з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України свого представника Рената Кузьміна.

Про це в Facebook повідомила глава ТСК Мар'яна Безугла (фракція "Слуга народу"), передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, беручи до уваги питання заходів з безпеки під час предметної підготовки до роботи ТСК з розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України, не вважаємо за можливе працювати, маючи заступником голови ТСК пана Рената Кузьміна", - написала Безугла.

Вона також оприлюднила скан листа Арахамії фракції ОПЗЖ з проханням делегувати замість Кузьміна іншого депутата.

Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету 01
Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету 02

Нагадаємо, депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ренат Кузьмін за часів президентства Віктора Януковича був заступником генпрокурора, членом Вищої ради юстиції, заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Читайте також: Усі фракції Ради подали своїх представників до ТСК щодо можливих злочинів представників влади: запускаємо, - "слуга народу" Безугла
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Топ коментарі
+7
Я бы на Вашем месте не торопился с влажными мечтами. Толпа она такая, выдвигает моментом и моментом топчет. Зелю даже немного жаль, не поймет своим кругозором, за что его так...
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17.06.2021 00:18
+4
Начнем с того, что подбиратьть нужно не к зеленскому, а вместо зеленского
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16.06.2021 23:29
+3
Тут такое дело...
Все идет к тому, что ЗЕ вынесут вперед ногами без всяких ворот и выборов.

А дальше все будет привычно для вас и зависеть будет только от того насколько вы обосретесь от страха.
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17.06.2021 01:27
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Арахамия в заседаниях ТСК принимает участие под псевдонимом David *****? Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета - Цензор.НЕТ 7252 Арахамия просит ОПЗЖ заменить Кузьмина в ВСК по расследованию действий чиновников против суверенитета - Цензор.НЕТ 342
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16.06.2021 23:23 Відповісти
А в расследовании госизмены «яжнелоха» с дерьмаком , по сдаче ***** убийц-вагнеровцев , отстранить всех «слуг «, покрывающих ИУДУ ЗЕЛЕНСКОГО
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17.06.2021 01:16 Відповісти
К сожалению Арахамия смахивает на дурочка очень сильно ,хотя может это и не так ,но скорей всего именно так.Зеленскому надо уже сейчас подбирать команду на свой следующий президентский срок в которой не будет всяких Арахамий .
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16.06.2021 23:25 Відповісти
Начнем с того, что подбиратьть нужно не к зеленскому, а вместо зеленского
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16.06.2021 23:29 Відповісти
карта сейчас лежит так ,что на сегодняшний день альтернативы Зеленскому нет ,любого политика со стажем он выносит в одни ворота а молодой поросли не видно даже на горизонте ,поэтому надо быть реалистом а реалии таковы ,что новый президентский срок Зеленскому гарантирован ни на 100 а на 1100%.
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16.06.2021 23:38 Відповісти
Я бы на Вашем месте не торопился с влажными мечтами. Толпа она такая, выдвигает моментом и моментом топчет. Зелю даже немного жаль, не поймет своим кругозором, за что его так...
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17.06.2021 00:18 Відповісти
Это не мечты а реалии ,нравятся они или не нравятся ,но они таковы каковыми являются ,для того чтобы прибить свой рейтинг он должен поднять тарифы и цены на ооочень много ,но он этого конечно делать не будет или войти в таёжный союз ,чего естественно тоже не будет.
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17.06.2021 08:38 Відповісти
Тут такое дело...
Все идет к тому, что ЗЕ вынесут вперед ногами без всяких ворот и выборов.

А дальше все будет привычно для вас и зависеть будет только от того насколько вы обосретесь от страха.
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17.06.2021 01:27 Відповісти
Ну выносить не выносить а вот если Медведчук а затем и Барыга окажутся на нарах то будут пожалуй носить на руках . Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету - Цензор.НЕТ 7314
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17.06.2021 08:41 Відповісти
Слюни подбери.

Скорее ты на паперти окажешься, чем Порох в тюрьме.
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17.06.2021 10:38 Відповісти
Та не ,Барыга гуляет на воле уже лишних минимум лет 30 ,он вор а вор должен сидеть и он будет сидеть ....а как иначе ... Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету - Цензор.НЕТ 5559
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17.06.2021 10:41 Відповісти
Подавай в суд, клоун немытый.

Будешь еще одним официально посланным в жопу.

Потому что, кроме надписей на заборах, вам нечего предъявить Пороху.
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17.06.2021 10:44 Відповісти
Та это лишнее ,Барыга догуливает последние деньки на воле и варианта у него два ,либо на нары ,либо в бега ..вопрос в том ,что Зеленмкому скальп мальдивского вора больше нужен под следующие президентские выборы и тут его можно понять . Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету - Цензор.НЕТ 9087
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17.06.2021 10:52 Відповісти
Еще раз говорю - слюни подбери.

За 2 года вы, клоуны тупорылые, ничерта не смогли доказать и уже не сможете.

Надписи на заборах суды не принимают.
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17.06.2021 10:55 Відповісти
Це просто приговор українській нації-ви невиліковні. Крапка.
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17.06.2021 12:15 Відповісти
Скоро осень.
Тебе пора уже собирать котомку для хождения по дорогам против ЗЕтарифов, сажальщик хренов. Арахамія просить ОПЗЖ замінити Кузьміна в ТСК з розслідування дій чиновників проти суверенітету - Цензор.НЕТ 1068
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17.06.2021 10:39 Відповісти
Тарифы подмамал только Барыга ,чтобы набить свои карманы а Зеленский их снижает .
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17.06.2021 10:46 Відповісти
Правда?
А че ж ты волал в прошлом году, как резаная свинья, и звал быдло по дрогам ходить?
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17.06.2021 10:49 Відповісти
Платежки за коммуналку за год увеличились на 56% - Госстат
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17.06.2021 10:50 Відповісти
замініть, замініть... а чо - мертвечука візьміть...
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16.06.2021 23:28 Відповісти
Я думал Кузьмин лет пять как сидит, а он опять при делах, таким путём не попасть ни в НАТО ни в ЕС.
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16.06.2021 23:28 Відповісти
Кузьмін Зелін колега по роялю.
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16.06.2021 23:33 Відповісти
Ренат Кузьмин был полностью отмазан прокуратурой Порошенко. Все дела закрыли. Впрочем как и по всем регионалам. Лучше всех решил вопрос Злочевский, но 50% бизнеса пришлось отдать, как и простить долг компаний Порошенко в миллионы долларов.
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16.06.2021 23:35 Відповісти
Просто Кузьмин для агрохимии - пративный. Оба голубки.
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16.06.2021 23:37 Відповісти
на все божа воля. А тут ОПЖ для того, щоб по приколюватись та поржати послала татарина до євреїв. Ну і шо. А рината спасали два андрії та рябошапка. Справу про незаконне будівництво в Пущі закривав прокурор рябошапки через суд аж в Черкаській області. Знатний борцун з корупцією, однако.
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17.06.2021 01:18 Відповісти
ОПЗЖ возглавляют комитет по расследованию преступлений против Украины...

Это даже не сюр. Это тупо издевательство.
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17.06.2021 01:24 Відповісти
Где Против Кузмина 27 уголовных дел как против Порошенко? Или Кузмин это корефан хозяина Зеленского?!
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17.06.2021 06:39 Відповісти
Як було сказано вище, - колега по роялю, правда, в репертуаре тільки "Мурка".
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17.06.2021 06:43 Відповісти
И что от такай замены изменится??? Не, ну в самом деле, что будет знать один опзжист, то будет знать и вся это украинофобская свора.
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17.06.2021 09:30 Відповісти
Замініть на портнова чи татарова. А якщо по правді, то "зелені" такі ж самі як і ОПЗЖ, це як в радянському союзі вони жовтенята, а ОПЗЖ - комсомольці. Партійні діячі на засрашці.
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17.06.2021 11:25 Відповісти
А чому він ще не в буцигарні свої "мурки" лабає?
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17.06.2021 13:56 Відповісти
"Раз пошлі на дєло я і Рабіновіч. Рабіновіч випіть захотєл.."
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17.06.2021 14:07 Відповісти
Следует отрядить Ренатку Кузьмина в Большой театр-играть "Мурку
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17.06.2021 15:37 Відповісти
 
 