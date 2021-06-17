У Кропивницькому зник 26-річний спецпризначенець Валерій Капатілов: поліція і рідні просять допомогти з пошуком. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
Правоохоронці розшукують у Кpопивницькому 26-річного ветерана російсько-української війни, воїна 3 полку спецпризначення Валеpія Капатілова.
Про це Новинам Кіровоградщини повідомили в секторі комунікації Нацполіції області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначають знайомі чоловіки, 28 тpавня приблизно об 11:30 26-річний мешканець Кропивницького вийшов з дому в напрямку відділення Нової пошти №11. Відтоді його місцеперебування невідоме.
Пpикмети: зpіст 175 см, міцної статуpи, має шиpокі плечі, волосся темне, очі каpі.
Був одягнений: чоpна футболка, чоpні джинси, чоpні кpосівки.
"Якщо вам відома, будь-яка інфоpмація пpо місцезнаходження чоловіка, телефонуйте за номеpами: 068-777-01-12 або 102", - наголосили в поліції.
Цю інформацію підтвердила також керівниця відділу комунікації поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко в коментарі Цензор.НЕТ.
"До поліції звернулися родичі чоловіка із заявою про його зникнення. Відповідна інформація зареєстрована, нині проводяться заходи щодо встановлення його місцезнаходження", - зазначила вона.
Відповідаючи на запитання щодо обставин зникнення спецпризначенця Капатілова, Бевзенко зазначила: "У мене є оперативна інформація, але вона не підлягає розголошенню. Я це коментувати не хочу. Це робоча інформація, яка необхідна нам для встановлення місцезнаходження зниклого. Обставини ми не коментуємо. Так, справді, до нас звернулися родичі, він зник, належним чином проводяться заходи щодо встановлення місцезнаходження".
"Увага! Зник безвісти ветеран російсько-української війни, боєць 3 полку спецпризначення Капатілов Валерій. Зник не вчора, 28 травня, але що з ним невідомо й досі. Це за особливими обставинами чи ні? До речі, якщо хто пам'ятає, то коли менти, пардон, міліціяти з Волноваського району викрали з дому Івана Тиренка (здається в березні 2020 року), то там теж був дзвінок з Нової Пошти. То кого питати про зниклого спецпризначенця: донецьких ментів чи нову пошту?" - написала на своїй сторінці у фейсбуку Вікторія Солодухіна.
"28 травня мій син пішов з дому в Новомиколаївці. Він раніше був у військовій частині і втратив посвідчення учасника бойових дій. Потрібно було його відновити. Ми зібрали документи, а він пішов на пошту відправляти листа. Після цього його більше ніхто не бачив", - повідомила CBN мати зниклого Маргарита.
"Його подруга гуляла того дня з дитиною і бачила, як він ішов у бік військової частини. Я телефонувала в поліцію, просила перевірити камери на Ковалівці, адже на них було б видно, куди він пішов і з ким. Там мені сказали, що на камерах нічого немає. Потім наступного дня я запитала, чи телефонували вони дівчині, яка його бачила. Вони сказали, що та подруга нічого не бачила, лише десь далеко, але ж я з нею особисто розмовляла, і вона мені все розповідала. Також я просила перевірити камери на пошті, але вони сказали, що вже потім. Але ж камера – це найперше, що потрібно було перевірити, можливо, він з кимось вітався, розмовляв. Вони мені сказали, що не мають дозволу, тому дивитись нічого не будуть… Поруч я ще побачила камери банку. На них мало б бути видно, в який бік він пішов. Але ніхто тих камер мені не показав, сказали, що не мають права цього робити і взагалі щось мені говорити", - додала мати Капатілова.
Будь ласка, зачекайте...
Погана новина.
Спецслужбы Украины дезорганизованы и деморализованы, все, как будто, что-то знают и чего-то ждут.
Беная страна, беззащитные люди. Нет ни законов, ни совести, ни будущего.
"Его подруга гуляла в тот день с ребенком и видела, как он шел в сторону воинской части.
Я звонила в полицию, просила проверить камеры на Коваливку, ведь на них было бы видно, куда он пошел и с кем. Там мне сказали, что на камерах ничего нет.
Затем на следующий день я спросила, звонили ли они девушке, которая его видела.
Они сказали, что и подруга ничего не видела, только где-то далеко, но я с ней лично разговаривала, и она мне все рассказывала.
Также я просила проверить камеры на почте, но они сказали, что потом. Но камера - это первое, что нужно было проверить, возможно, он с кем-то здоровался, разговаривал.
Они мне сказали, что не имеют разрешения, поэтому смотреть ничего не будут. ...
Рядом я еще увидела камеры банка. На них должно быть видно, в какую сторону он ушел.
Но никто тех камер мне не показал, сказали, что не имеют права этого делать и вообще что-то мне говорить", - добавила мать Капатилова."
Источник: https://censor.net/ru/p3271931
У нас в последнее время люди пропадают, которые имели отношения к войне на Донбассе или к секретным данным.
Ну у нас же президент страны писюнист оманский, еще и окружен предателями!
Деградация общества и быдлоэлиты.
Председатель Службы внешней разведки Украины (11 июня - 11 сентября 2019 года)[2][3]. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (11 сентября - 8 ноября 2019 года)[4][5]. Член СНБО (с 15 июля 2019)[6].
Награды:
.... медаль ФСБ России «За боевое содружество»[...
Был одет: чеpная футболка, чоpные джинсы, чоpные кpосовки.Источник: https://censor.net/ru/p3271931"
Автору статті - у Вас більшість статей на сайті російськомовні. Порадьтесь з колегами як писати без помилок. Я розумію коли Цензор в україномовних статтях лажає, тут та сама ситуація що і з Аваковим, але в російськомовних? Ну це ж дно просто.
які всі ці роки сиділи на росіі і боялися носа висунути , а сьогодні всі тут , коли ДНРівські бандити із кацапами
ідуть до Мінська і допитують
Протасевича та погрожують йому смертною карою , а наше Міністерство іноземних справ ні пари з вуст !!
Потому что, клоуну не до них. У него годик -полтора всего осталось чтоб стать миллиардером...