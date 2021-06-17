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Волинь (650) дороги (1504) ОДА (1539) Велике будівництво (718)

Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Суспільство

26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - / М-06 /, яка веде до Шацьких озер, повністю відновили згідно з європейськими стандартами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За словами голови ОДА, роботи з відновлення автодороги до Шацьких озер продовжаться і надалі.

"Загалом цьогоріч у рамках Програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского району", - зазначив Погуляйко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: До осені буде побудовано об'їзну дорогу Трускавця, - "Автомагістраль-Південь"

Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА 01
Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
журналистам на заметку - покажите нам эту дорогу в апреле 2022
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17.06.2021 09:32
+5
Судя по мега-технологии, по которой строили эту дорогу, укладывая асфальт просто на землю, без подложки - продержится эта дорога в самом лучшем случае - до зимы....
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17.06.2021 09:22
+5
Стоимость - в три раза дороже нормативной. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839
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17.06.2021 09:24
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17.06.2021 09:22 Відповісти
Стоимость - в три раза дороже нормативной. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839 Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2839
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17.06.2021 09:24 Відповісти
А почему не в пять или десять? Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 163
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17.06.2021 09:38 Відповісти
Скоро будет и в пять, и в десять Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3159
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17.06.2021 09:43 Відповісти
а про це будуть говорити "наступники" через 3- ри, чи 8 років ....- і "доїти" попередників...- круговорот бабла в "системі"...
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17.06.2021 09:46 Відповісти
А чому б ні? Їжджу майже щороку, тому знаю, що дорога там не була погана
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17.06.2021 09:39 Відповісти
забавный ты дурачёк! в стране война, нужен оборонзаказ, нужно строить патронный завод, нужны ракеты, ПВО и так далее и так далее и так далее, а твоя плеснявая власть спускает миллионы на направления, которые смоет к зиме
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17.06.2021 10:46 Відповісти
Так Порох вже все давно збудував і зробив )
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17.06.2021 10:59 Відповісти
выходит, твоя зелёная блевота ничем не лучше? )))
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17.06.2021 11:38 Відповісти
Чому ти раптом рішив що мені подобається Зеленський? У твоїй голові висить шаблон, що якщо не за Пороха, то за Зе?
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17.06.2021 13:37 Відповісти
по тому бреду, что ты пишешь, в тебе безошибочно узнаётся избиратель зелёной блевоты
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17.06.2021 15:23 Відповісти
Ти переїв шоколаду. Проблюйся.
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17.06.2021 20:13 Відповісти
Бо іншого вибору не існувало. І не існує в майбутньому, переглядаючи соціологію.
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05.08.2021 12:45 Відповісти
Судя по мега-технологии, по которой строили эту дорогу, укладывая асфальт просто на землю, без подложки - продержится эта дорога в самом лучшем случае - до зимы....
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17.06.2021 09:22 Відповісти
далі капремонт - і знову бабло в кишені...
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17.06.2021 09:47 Відповісти
ух аж на Світязь захотілось,а до отпуску ще майже місяць)
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17.06.2021 09:29 Відповісти
а от владимира до любомиля как дорога ? европейская или как и раньше в гавно?
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17.06.2021 12:58 Відповісти
журналистам на заметку - покажите нам эту дорогу в апреле 2022
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17.06.2021 09:32 Відповісти
О, можна їхати по бурштини.
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17.06.2021 09:36 Відповісти
То не туди, то далі на схід
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17.06.2021 09:37 Відповісти
Так а що там об'їздна Червонограда? Це єдина ділянка, де дорога була погана (дуже погану біля Великих мостів ще за Яценюка відремонтували). а той шматок від траси до Шацька навіть ям не мав, сотню можна спокійно тримати
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17.06.2021 09:37 Відповісти
тепер буде мати (після зими)
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17.06.2021 09:39 Відповісти
Дорогу то восстановили, а озер нет
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17.06.2021 09:45 Відповісти
Кто сказал?
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17.06.2021 09:47 Відповісти
Песок даже на фото под асфальтом просвечивается. Эту дорогу можно как оладьи нарезать.
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17.06.2021 09:49 Відповісти
О, рентген. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 275
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17.06.2021 09:56 Відповісти
Если подрядчик - без тендера, то и рентген не нужен. Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3375
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17.06.2021 10:23 Відповісти
Ютуб
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17.06.2021 11:12 Відповісти
Старая дорога оберегала природу Шацких озер!
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17.06.2021 11:23 Відповісти
... и не уберегла..
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17.06.2021 14:15 Відповісти
полностью восстановили согласно европейским стандартам -- шо, неужто и подушка под дорогой многослойная и метровая? Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА - Цензор.НЕТ 227
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17.06.2021 15:09 Відповісти
 
 