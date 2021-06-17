Автодорогу до Шацьких озер повністю відновили на Волині, - ОДА. ФОТО

26 км автодороги Т-03-02 Піща - Шацьк - Любомль - Козин - / М-06 /, яка веде до Шацьких озер, повністю відновили згідно з європейськими стандартами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Волинської ОДА Юрій Погуляйко.

За словами голови ОДА, роботи з відновлення автодороги до Шацьких озер продовжаться і надалі.

"Загалом цьогоріч у рамках Програми Президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" планується відремонтувати 45,5 км дороги Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – /М-06/ на відрізку від Піщи до Любомля Ковельского району", - зазначив Погуляйко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

Також читайте: До осені буде побудовано об'їзну дорогу Трускавця, - "Автомагістраль-Південь"



