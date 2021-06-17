УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14947 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України
12 548 91
Луганщина (4423) СБУ (10074) найманці рф (1970)

Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Луганській області викрито найманця РФ, який воював проти українських воїнів на боці так званої "ЛНР". Чоловік із 2016 року працював у Нацполіції України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що фігурант приєднався до лав Нацполіції у 2016 році, де і проходив службу до теперішнього часу.

До цього, починаючи з 2014 року, зловмисник "служив" у незаконному збройному "формуванні Дрьомова", яке на той час контролювало Сєверодонецьк. Як тільки українські воїни звільнили місто, а бойовики відійшли вглиб тимчасово окупованих територій, він "вирішив змінити сторону". Спочатку переховувався на території РФ і в тимчасово анексованому Криму, а потім - повернувся в Україну.

Відомо, що фігурант брав участь у забезпеченні пропускного режиму та чергуваннях на бойових постах терористичних угруповань.

Крім того, за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним Спец. Бойовики Спеца причетні до викрадень та катувань українських патріотів, убивств військовослужбовців ЗСУ під час боїв під Рубіжним та у Новоайдарському районі.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у не передбачених законом збройних формуваннях). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється його причетність до вчинення інших злочинів на шкоду державній безпеці та громадянам України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Військовослужбовця ЗСУ завербували терористи "МГБ ДНР": був готовий проводити диверсії проти українських воїнів, - контррозвідка СБУ. ФОТО

Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці ЛНР, викрито на Луганщині, - СБУ 01
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці ЛНР, викрито на Луганщині, - СБУ 02
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці ЛНР, викрито на Луганщині, - СБУ 03
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці ЛНР, викрито на Луганщині, - СБУ 04
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці ЛНР, викрито на Луганщині, - СБУ 05

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Показательный суд и показательная казнь. По закону военного времени.
показати весь коментар
17.06.2021 10:03
+10
прелесть какая..., возникает закономерный вопрос к качеству проверок при приеме на работу и к работе сбу... или там другая схема - пока делился с начальством все было ок, но вдруг, что-то пошло не так... и вот это размытое - разоблачен, а дальше что? его хоть уволят?
показати весь коментар
17.06.2021 10:13
+7
так - уже ні одна сепарська падла не стріляла та не вбивали наших Воїнів - всі на "постах" були ..
показати весь коментар
17.06.2021 10:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Показательный суд и показательная казнь. По закону военного времени.
показати весь коментар
17.06.2021 10:03 Відповісти
тільки так...
показати весь коментар
17.06.2021 10:10 Відповісти
Этим пдрсм срок должен стартовать с 10ки ,если только*стоял * на блокпосту .Эта тварь участвовала в боевых действиях на стороне оккупанта -20ка или пожизненное . На время продолжающихся военных действий надо вернуть смертную казнь,ЕС перетопчется и должно отнестись с пониманием. Взять в аренду в штатах электростул...
показати весь коментар
17.06.2021 10:56 Відповісти
Зачем разбираться в сортах говна? Срок всем одинаковый, от 15. Если доказано, что стрелял в сторону украинцев - пожизненное.
показати весь коментар
17.06.2021 11:44 Відповісти
Ага, щас.
Показательный суд, показательная юридическая очистка, показательный обмен, показательное возвращение в Украину. По схемам зеленожопого времени. Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9386
показати весь коментар
17.06.2021 12:39 Відповісти
но сначала лялямба
показати весь коментар
17.06.2021 10:06 Відповісти
Ну що ви? Аваківці непідсудні... Він туди будь-яких мудозвонів набирає, якби вчасно готівку передавали, а представники "рюзьге мір" - взагалі аваківськи кумири.
показати весь коментар
17.06.2021 10:11 Відповісти
так - уже ні одна сепарська падла не стріляла та не вбивали наших Воїнів - всі на "постах" були ..
показати весь коментар
17.06.2021 10:12 Відповісти
й це при тому, що "...за даними правоохоронців, зловмисник був зарахований до розвідувального підрозділу бойовиків, який очолював громадянин РФ з позивним Спец. Бойовики Спеца причетні до викрадень та катувань українських патріотів, убивств військовослужбовців ЗСУ під час боїв під Рубіжним та у Новоайдарському районі." Джерело: https://censor.net/ua/p3271941
показати весь коментар
17.06.2021 10:34 Відповісти
прелесть какая..., возникает закономерный вопрос к качеству проверок при приеме на работу и к работе сбу... или там другая схема - пока делился с начальством все было ок, но вдруг, что-то пошло не так... и вот это размытое - разоблачен, а дальше что? его хоть уволят?
показати весь коментар
17.06.2021 10:13 Відповісти
Как обычно: кадры решают все.
показати весь коментар
17.06.2021 10:16 Відповісти
Вы что, какое увольнение, у него может произойти психологический срыв. Только по собственному, с выплатой всех компенсаций.
показати весь коментар
17.06.2021 10:46 Відповісти
и с восстановлением через суд, с выплатой компенсации
показати весь коментар
17.06.2021 11:26 Відповісти
Проверки проводят такие-же. Мусора на Донбассе - сепарское кубло.
показати весь коментар
17.06.2021 11:45 Відповісти
Яких перевірок? Комплектацією займається окремий центр, керівник підрозділу навіть може не знати, що хтось там десь укоплектувався до нього. Двері відкрились і я ваша новая поліцейськая. Це не міліція.
показати весь коментар
17.06.2021 12:46 Відповісти
На Джамала похож и такая же падла..
показати весь коментар
17.06.2021 10:15 Відповісти
Гундосый отпустит. Их человек, нужный .
показати весь коментар
17.06.2021 10:17 Відповісти
Лайк і уважуха
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 5394
показати весь коментар
17.06.2021 10:51 Відповісти
И чего их все к биндеравцам тянет? Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3941
показати весь коментар
17.06.2021 10:19 Відповісти
Ну, так он думал, что Порошенко с Медведчуком будет править вечно.
показати весь коментар
17.06.2021 10:21 Відповісти
При Порошенко в полицию взяли, а при Зеленском его арестовали. Ни на что не намекаю, просто констатация факта.
показати весь коментар
17.06.2021 10:19 Відповісти
А в штаны тебе тоже порошенко насрал?
показати весь коментар
17.06.2021 10:26 Відповісти
А при чем здесь я и мои штаны? Я лишь констатирую, что 2016 год, когда после потужной реформы полиции, этот террорист поступил на службу - это год президентства Порошенко.
показати весь коментар
17.06.2021 11:09 Відповісти
Ой ******** образили...Так. за увесь ча коли Петя був президентом він ні в чому не винен...винні його підлеглі...А зараз припризеденті Зелі підлеглі не вині винен Зеля..Все..крапка иак буде справедливо. на 1000%.)))))))
Капець....
показати весь коментар
17.06.2021 11:26 Відповісти
Чекати тут на справедливість - це марна справа. Прихильники Порошенка - це аналог російської вати.
показати весь коментар
17.06.2021 11:31 Відповісти
Та я і не чекаю... але без неї ні чого не буде...
показати весь коментар
17.06.2021 11:40 Відповісти
Він насрав тобі у голову.
показати весь коментар
17.06.2021 11:55 Відповісти
Та ти ж не натякаєш,а прямим текстом кажеш.
Хоча дебілом треба бути,щоб не знати,що з 2014 у нас незмінний міністр МВС.
показати весь коментар
17.06.2021 10:46 Відповісти
Ні, я ні на що не натякаю. Хіба що натякаю на потужну реформу поліції, та інші потужні реформи Петра Олексійовича.
показати весь коментар
17.06.2021 11:11 Відповісти
Очевидно,як виборець Зєлєнского,можеш продемонструвати-перелічити реформи Владімірссанича ?
Авакова ж він залишив за потужну реформу нацполіції ?
показати весь коментар
17.06.2021 11:19 Відповісти
1. Ні, я не виборець Зеленського. 2. Я не знаю, за що Зеленський залишив Авакова, але всі "потужні реформи", які закінчились з таким результатом, проводились під патронатом Порошенка. Самі ж прихильники Порошенка його реформами вихвалялись. І Порошенко навіть питав: "Яких тобі ще реформ не вистачає?!"
показати весь коментар
17.06.2021 11:28 Відповісти
А аваков був призначений ким в 2014)) по квоті призедента...не чую ????
показати весь коментар
17.06.2021 11:27 Відповісти
Аваков був призначений Порошенком за коаліційною угодою з Народним фронтом.Це теж загальновідомий факт.
Не слухай,читай.
показати весь коментар
17.06.2021 11:55 Відповісти
Так а хто примусив Порошенка ставити свій підпис під призначенням Авакова?
показати весь коментар
17.06.2021 12:23 Відповісти
Я незрозуміло написав ? КОАЛІЦІЙНА УГОДА
Грубо кажучи,:певні посади в обмін на спільне голосування за ключові законопроекти.
Коаліційна угода

У Порошенка не було монокоаліції й диктаторських повноважень,як в Зєлєнского,тому мусив йти на компроміси.
Невже кожного разу потрібно роздруковувати лекції з елементарних речей ?
показати весь коментар
17.06.2021 13:43 Відповісти
А хто примусив Зеленьського ставити свій підпис під призначенням Авакова?
показати весь коментар
18.06.2021 04:46 Відповісти
А чей Крым, голубок , не подскажешь?
показати весь коментар
17.06.2021 11:15 Відповісти
Крым - это оккупированная Россией территория Украины. А ты не знал?
показати весь коментар
17.06.2021 11:33 Відповісти
Отлично. Значит ты просто обычный манкурт а не бот сидящий в *********. А порох молодец, как хорошо у вас до сих порпылает, несмотря на все усилия зе мразей очернить его.
показати весь коментар
17.06.2021 11:36 Відповісти
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 29 В чем я обманутый? Меня обманули, что в 2016 году, когда этот террорист поступил в реформированную Порошенко полицию, президентом был Порошенко?
показати весь коментар
17.06.2021 11:40 Відповісти
За сим больше не подаю. У вас, зе диджитал , как и у ********* одна тема актуальна-содомия
показати весь коментар
17.06.2021 11:41 Відповісти
Що... правда не мило тобі шоколадний глаз не смазує...правда це боляче???? ))))Повидаляв всі коментарі де тебе як шкідливе кошеня мордою та в твоєж гівно???))От всі хто за петю топлять всі уроди
показати весь коментар
17.06.2021 12:13 Відповісти
а шо такое - цены на газ тебя сегодня так порадовали - шо ты решил тут компенсировать? Так - то тебе цены на весь год оставшийся. дали буде...))))))
показати весь коментар
18.06.2021 04:45 Відповісти
А дело завели при Порохе, и вели его - до этого момента. Теперь все, ему.
Вот про татарова и ермака с 2015 только разработка шла . не довели... Ни на что не намекаю - портнову привет, он вернулся кстати - в мае 2019 года.. Почему?
показати весь коментар
18.06.2021 04:43 Відповісти
..То су...як же перевірку при прийомі робили !?
показати весь коментар
17.06.2021 10:19 Відповісти
А яка при Порошенкові була перевірка? Така ж, як і судівська. Тому у поліцію та суди всі сепари та терористи і потягнулись?
показати весь коментар
17.06.2021 10:22 Відповісти
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4233 угу но виноват не аваков -он честный и святой Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 728
показати весь коментар
17.06.2021 10:58 Відповісти
Виноват "Великий реформатор". "Каких тебе еще реформ не хватает"? Кстати, когда Аваков нужен был Порошенко для того, чтобы Саакашвили прессовать, они очень хорошо ладили.
показати весь коментар
17.06.2021 11:07 Відповісти
у да миша карлсона Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4747 который не смог не во что кроме как усцатся когда жрал хинкали Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4747
показати весь коментар
17.06.2021 11:09 Відповісти
Ну видишь, как ты все хорошо помнишь и понимаешь. Так зачет тогда бессмыслицы пишешь?
показати весь коментар
17.06.2021 11:12 Відповісти
Да дада да кстати поведай в какомзвании проходит службу батоно суолгунй который без мыла в зад лезет к морпехам в Марике Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8944 502й и там помнят как он сортиры забирал Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4650
показати весь коментар
17.06.2021 11:16 Відповісти
Меня не интересует, где кто проходил службу. Но ты сам подтвердил, что когда Порошенко нужно было расправиться с Саакашвили, Аваков и террористы "ЛНР" в полиции, Порошенко устраивали.
показати весь коментар
17.06.2021 11:22 Відповісти
ух ты- то что твой барат синим попал в плен к сепарам меня тоже устроило Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3935 у полиции есть своя служба безопасности и это её пролюб а не Пети Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3195
показати весь коментар
17.06.2021 11:26 Відповісти
Ну конечно! Петя не виноват! Он вообще не при чем! Вот Зеленский во всем, что происходит в стране виноват, а Порошенко ни в чем, он просто мимо проходил.
показати весь коментар
17.06.2021 11:37 Відповісти
Так значит с братишкой твоим аватаром угадал Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6931
показати весь коментар
17.06.2021 11:41 Відповісти
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 1360 Ну так поклонники Порошенко вообще люди догадливые, только постоянно бред пишут. Я просто даже не стал вникать в смысл первой части твоего коммента, подумал, что человек пьяный, или обкуренный, поэтому просто его пропустил.
показати весь коментар
17.06.2021 11:44 Відповісти
так не отрицаешь что твой братишка аватвар Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8913 Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2105 и ты как зеленого поклонник можешь смело на мвд просить пома вавы Тарана Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4664
показати весь коментар
17.06.2021 11:47 Відповісти
Я ничего не отрицаю. Единственное, что отрицаю - это наличие мозга у поклонников Порошенко.
показати весь коментар
17.06.2021 11:51 Відповісти
Дада мы такие безмозглые что просто ужасть зато ваш уровень это кива и байки про опытты над твоей се6строй в секретной тюрьме СБУ Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 3550
показати весь коментар
17.06.2021 11:54 Відповісти
Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 7013 Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 4797
показати весь коментар
17.06.2021 12:01 Відповісти
"брат-аватар...", "сестра в секретной тюрьме СБУ..." Понабирают наркоманов на работу ботами, а ты вынужден их бред читать. Поліцейського, який воював проти українських воїнів на боці "ЛНР", викрито на Луганщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8622
показати весь коментар
17.06.2021 12:14 Відповісти
Ну - какой ты - так ты и окружающих оцениваешь...))))
показати весь коментар
18.06.2021 04:50 Відповісти
враг монолита не маниврировать а уничтожить..анигилировать...не уйдншь))
показати весь коментар
17.06.2021 10:34 Відповісти
Тоже мне новость, таких кадров полно в полиции.
показати весь коментар
17.06.2021 10:36 Відповісти
Типовий мєнтяра.
показати весь коментар
17.06.2021 10:43 Відповісти
А почему всегда рожи спрятаны?
показати весь коментар
17.06.2021 10:43 Відповісти
зачем такой фоторепортаж? он добавляет аргументов? - наоборот, заставляет сомневаться в реальности происходящего.
показати весь коментар
17.06.2021 11:02 Відповісти
А хто його приймав на службу? Як перевіряли, чи перевіряють тільки чесних, а всяку непотріб за гроші беруть без перевірок? А багато таких "поліцейських" у пана Рюкзакова?
показати весь коментар
17.06.2021 11:17 Відповісти
... и вскоре будет назначен начальником полиции Киева.
показати весь коментар
17.06.2021 11:23 Відповісти
ні не скоро. Спочатку буде рік розслідуватися справа, яка закінчиться амністією і призначенням на нову посаду з компенсацією втрачених можливостей.
показати весь коментар
17.06.2021 11:29 Відповісти
Хто, б--ть, не знав що Аваков набрав у Нац гвардію бидло від Януковича? Що "герой" Білецький тісно з нами спілкується? Аваков так і не зрозумів, що Майдан не можна попередити. Таким як він, здається, що "якби було так, а не оттак", то Майдан програв би. І це добре для нас, якщо ворог нас не розуміє, це плюс для нас.
показати весь коментар
17.06.2021 13:49 Відповісти
У меня сын участник АТО,в третий раз подает документы в полицию и каждый раз что то не так,может не на той стороне воевал???
показати весь коментар
18.06.2021 10:56 Відповісти
 
 