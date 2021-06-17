Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих. ВІДЕО камер спостереження

У четвер, 17 червня, на вулиці Набережній Перемоги автомобіль Subaru перекинувся і врізався в стовп. У ДТП постраждали чотири людини, двох постраждалих з авто довелося вирізати рятувальникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Информатор.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Згідно з даними видання, аварія трапилася о 0:27 біля будинку №130, недалеко від бульвару Слави. За попередньою інформацією від очевидців та патрульних, Subaru рухався по Набережній Перемоги від кільця в сторону провулка Добровольців. Біля будинку №130 водій не впорався з керуванням, авто вилетіло на тротуар, перекинулося і врізалося в електроопору.

У салоні авто перебувало чотири людини. Двоє молодих людей змогли вибратися самостійно. Ще двох чоловіків, водія і пасажира з переднього сидіння, затиснуло в салоні. Рятувальникам довелося розрізати авто, щоб звільнити їх. Водія змогли дістати з авто тільки о 3:40. Співробітникам ДСНС довелося буквально розрізати авто на частини, бо пошкоджені конструкції транспортного засобу затиснули ногу потерпілого.

Трьох людей, попередньо, швидкі відвезли в лікарню №16. Четвертого постраждалого, водія авто, медики відвезли в лікарню імені Мечникова. Всі вони перебували в свідомості. Інформація про їхній стан уточнюється.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний перехожий штовхнув на дорогу: під колесами вантажівки на Кільцевій дорозі в Києві загинув велосипедист, - поліція. ФОТОрепортаж

На місце приїжджали автовишка та кран, щоб утримати від падіння пошкоджену електроопору. Заблоковані обидві смуги по Набережній Перемоги в бік провулка Добровольців. Об'їзд по смузі зустрічного руху.

За інформацією пресслужби ДСНС, пасажира з переднього сидіння авто доставили в лікарню №16. Попередньо, у нього перелом стегнової кістки з двох сторін. Що стосується водія, то він 2002 року народження. За попередньою інформацією, у нього закриті переломи обох ніг, а також синдром тривалого здавлювання.

























Фото: Информатор