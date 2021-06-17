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Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих. ВІДЕО камер спостереження

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У четвер, 17 червня, на вулиці Набережній Перемоги автомобіль Subaru перекинувся і врізався в стовп. У ДТП постраждали чотири людини, двох постраждалих з авто довелося вирізати рятувальникам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Информатор.

Згідно з даними видання, аварія трапилася о 0:27 біля будинку №130, недалеко від бульвару Слави. За попередньою інформацією від очевидців та патрульних, Subaru рухався по Набережній Перемоги від кільця в сторону провулка Добровольців. Біля будинку №130 водій не впорався з керуванням, авто вилетіло на тротуар, перекинулося і врізалося в електроопору.

У салоні авто перебувало чотири людини. Двоє молодих людей змогли вибратися самостійно. Ще двох чоловіків, водія і пасажира з переднього сидіння, затиснуло в салоні. Рятувальникам довелося розрізати авто, щоб звільнити їх. Водія змогли дістати з авто тільки о 3:40. Співробітникам ДСНС довелося буквально розрізати авто на частини, бо пошкоджені конструкції транспортного засобу затиснули ногу потерпілого.

Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 01

Трьох людей, попередньо, швидкі відвезли в лікарню №16. Четвертого постраждалого, водія авто, медики відвезли в лікарню імені Мечникова. Всі вони перебували в свідомості. Інформація про їхній стан уточнюється.

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На місце приїжджали автовишка та кран, щоб утримати від падіння пошкоджену електроопору. Заблоковані обидві смуги по Набережній Перемоги в бік провулка Добровольців. Об'їзд по смузі зустрічного руху.

Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 02

За інформацією пресслужби ДСНС, пасажира з переднього сидіння авто доставили в лікарню №16. Попередньо, у нього перелом стегнової кістки з двох сторін. Що стосується водія, то він 2002 року народження. За попередньою інформацією, у нього закриті переломи обох ніг, а також синдром тривалого здавлювання.

Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 03
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 04
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 05
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 06
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 07
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 08
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 09
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 10
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 11
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 12
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 13
Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих 14
Фото: Информатор

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Судя по скорости водитель просто идиот
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17.06.2021 10:06
+17
посмотрел, оценил.
за рулем сидел дебил.
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17.06.2021 10:11
+7
любую полноприводную машину тяжело сорвать в занос!
есть такое правило:
- если попал в занос на переднем приводе - добавь газу
- если попал в занос на заднем приводе - сбрось газ
- если попал в занос на полном приводе - молись!
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17.06.2021 10:35
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Судя по скорости водитель просто идиот
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17.06.2021 10:06 Відповісти
Просто власники Субару вважають себе гонщегами майже як власники БМВ... Тільки з тою різницею, що в БМВ упор на кільцеві гонки, а Субару в ралі феєрили...
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17.06.2021 10:13 Відповісти
Я как владелец Бмв с 4.5 литровым движком скажу, Бмв сносит крышу по умолчанию за рулём))
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17.06.2021 10:16 Відповісти
в бмв так расположены кресла и такое положение водителя, что реально не чувствуется скорость! да и динамика и управляемость авто не идёт ни в какое сравнение с другими машинами! первый раз с таким столкнулся - выехав из салона - еду себе, вроде как, спокойно, не парюсь, смотрю все вокруг ползают, как черепахи - думаю, с чего бы это??! глядь на спидометр, а там 160 км/час!!
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17.06.2021 10:41 Відповісти
Я слышал, для того, чтобы "чувствовать скорость" давно изобрели спидометры и дорожные знаки с ограничениями.
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17.06.2021 11:32 Відповісти
але вони не в тіло водія встраюються.
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17.06.2021 14:23 Відповісти
и в БМВ рулежка другая..20 лет катаюсь от Е-28 и выше....
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17.06.2021 13:04 Відповісти
Пожарники красавцы, в немецкой униформе
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17.06.2021 10:09 Відповісти
на гуманитарке купили неверное
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17.06.2021 11:07 Відповісти
Нет город такое закупает, австрийское.
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17.06.2021 15:13 Відповісти
посмотрел, оценил.
за рулем сидел дебил.
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17.06.2021 10:11 Відповісти
Та їм тупо ще й повезло.
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17.06.2021 10:12 Відповісти
Хорошою, что люди не пострадали.
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17.06.2021 10:13 Відповісти
хорошо
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17.06.2021 10:13 Відповісти
хорошая машина. чуть столб не выкорчевала крышей, а все живые.
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17.06.2021 10:13 Відповісти
Ангел-охоронець ще не спав, переднім дуже повезло
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17.06.2021 10:13 Відповісти
Великолепная японская техника в данном случае победила теорию Дарвина.
К сожалению.
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17.06.2021 10:14 Відповісти
На мою думку, на жаль, просто пощастило. Всього метр в бік і японський автопором був би як німецький…
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17.06.2021 12:25 Відповісти
Черт на субару просто медленно ехал, надо было еще быстрее!!
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17.06.2021 10:18 Відповісти
Так он еще и загазованный, повезло вдвойне
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17.06.2021 10:24 Відповісти
Даже полный привод ни что, если за рулём лихач-неадекват!
"Субару" тяжело сорвать в занос, но если сорвал - капут !
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17.06.2021 10:28 Відповісти
любую полноприводную машину тяжело сорвать в занос!
есть такое правило:
- если попал в занос на переднем приводе - добавь газу
- если попал в занос на заднем приводе - сбрось газ
- если попал в занос на полном приводе - молись!
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17.06.2021 10:35 Відповісти
Кому молись? Иешуа бен Йозефу? Так не поможет. Надо знать как именно твоя машина с полным приводом ведет себя в заносе. Тренироваться надо, а не мольться)
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17.06.2021 15:25 Відповісти
до чего пролетариат отупел!!
ладно, еще раз, другими словами, для тех, у кого с тыковкой бо-бо - вывести машину с полным приводом из равновесия - это значит ЗНАЧИТЕЛЬНО превысить вменяемую скорость и адекватность в вождении
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17.06.2021 15:30 Відповісти
А с не полным приводом это что значит? Твое второе имя Торетто?
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17.06.2021 20:21 Відповісти
нарко мажоры в у секс угаре так и надо им бесполезным)
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17.06.2021 10:32 Відповісти
Жестокий вы человек,не желай плохого другим.....
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17.06.2021 11:02 Відповісти
Хорошо, что на пути этой машины оказался крепкий бетонный столб, а не человек.
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17.06.2021 10:34 Відповісти
Слуги народа ехали отмечать...
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17.06.2021 10:42 Відповісти
Жаль что не загорелось.
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17.06.2021 10:43 Відповісти
Ещё один,побойся бога!такое говорить
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17.06.2021 11:03 Відповісти
опять "гонщики"? поставь каркас и гоняй на ралли, так оно выделывается на общих дорогах нарушая ПДД и подвергая опасности других
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17.06.2021 10:52 Відповісти
Производитель subaru ,виноват однозначно , продает машину таким идиотам 🤦🤔🙄
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17.06.2021 11:13 Відповісти
Чому ж не смертельна аварія ? Такі аси можуть і з собою когось забрати !
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17.06.2021 11:21 Відповісти
водитель долбojob, а машина хорошая, к сожалению, нарушила процесс естественного отбора.
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17.06.2021 11:22 Відповісти
Не правильная квалификация.
Водитель, намереваясь покалечить пассажиров, разогнал автомобиль до скорости, на которой автомобиль не управляем ...
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17.06.2021 11:33 Відповісти
СКАЗОЧНОЕ ВЕЗЕНИЕ !!! ЖИТЬ ПАЦАНЧИКАМ ДОЛГО ДОЛГО !!! ДА УМИШКА НАБИРАТЬСЯ !!! ДААААААА ВСЕМ БЫ ТАК ВЕЗЛО !
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17.06.2021 12:13 Відповісти
Столб жалко ...
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17.06.2021 12:26 Відповісти
мгновенная карма
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17.06.2021 12:26 Відповісти
здесь говорят о крепости кузова субарика..- это место удара спасло- точь в лобовое..))- чуть дальше- передние тела стали бы короче на 0.5-0.7м...)(
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17.06.2021 12:29 Відповісти
Слава Богу люди не пострадали..
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17.06.2021 12:44 Відповісти
Маловато фотографий. Надо же как то развлечь посетителей Цензора, учитывая что нихера толку от Байдена.
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17.06.2021 13:08 Відповісти
жаль выжили....
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17.06.2021 14:04 Відповісти
думаю, що "конструкции транспортного средства зажали ногу пострадавшего" ще до зіткнення Subaru перекинувся і врізався в стовп у Дніпрі: четверо постраждалих - Цензор.НЕТ 9377
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17.06.2021 18:39 Відповісти
 
 