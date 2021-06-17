Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту "К", який підлягає ліквідації, - ЦПК. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Василь Малюк, керівник скандального департаменту "К" СБУ, який має бути ліквідований у ході реформи спецслужби, прийшов від СБУ на засідання комітету з питань безпеки, який розглядає поправки до законопроєкту про реформу СБУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
"На фото - засідання комітету з питань безпеки, який розпочав розгляд більше 2400 правок до законопроєкту про реформу СБУ. Вчора встигли розглянути аж дві правки. А потім почались сварки і скандали. Ось цей чоловік праворуч - це керівник скандального департаменту "К" СБУ Василь Малюк. Так, це нонсенс, але про реформу спецслужби від СБУ прийшов говорити керівник підрозділу, який має бути ліквідований за результатами цієї ж реформи", - випливає з повідомлення.
Малюк - кадровий співробітник СБУ, який там працює з 2001 року. Але це не завадило Малюку та його родині cколотити непогані статки. Бачимо в декларації і будинок на 230 квадратів, і квартири, землю, Lexus LX470, $90 тисяч у вигляді готівки.
"Можливо, в СБУ намагаються переконати депутатів не знищувати такий "цінний" департамент?", - припускають в ЦПК.
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-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
И ЭТО УКРАИНА !!!!
Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
надо приглашать спецов из США для реформы
Других достижений не заметил.
В 2019 році, "велічайший лідер **********" Вава Зеленский, призначив на посаду керівника продюсера 95 кварталу, чоловіка громаданки мордора, друга дитинства, сусіда по криворізькому парадняку, ванятку бакланова, який роставив в Службі Безпеки України правильні, плісняві пріорітети.
Контрозвідка Британії це не аналог СБУ. По цілях і завданнях. Мабуть так.