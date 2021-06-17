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законопроєкт (1789) СБУ (10074) реформи (2310) Центр протидії корупції (227)

Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту "К", який підлягає ліквідації, - ЦПК. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Василь Малюк, керівник скандального департаменту "К" СБУ, який має бути ліквідований у ході реформи спецслужби, прийшов від СБУ на засідання комітету з питань безпеки, який розглядає поправки до законопроєкту про реформу СБУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"На фото - засідання комітету з питань безпеки, який розпочав розгляд більше 2400 правок до законопроєкту про реформу СБУ. Вчора встигли розглянути аж дві правки. А потім почались сварки і скандали. Ось цей чоловік праворуч - це керівник скандального департаменту "К" СБУ Василь Малюк. Так, це нонсенс, але про реформу спецслужби від СБУ прийшов говорити керівник підрозділу, який має бути ліквідований за результатами цієї ж реформи", - випливає з повідомлення.

Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту К, який підлягає ліквідації, - ЦПК 01

Малюк - кадровий співробітник СБУ, який там працює з 2001 року. Але це не завадило Малюку та його родині cколотити непогані статки. Бачимо в декларації і будинок на 230 квадратів, і квартири, землю, Lexus LX470, $90 тисяч у вигляді готівки.

"Можливо, в СБУ намагаються переконати депутатів не знищувати такий "цінний" департамент?", - припускають в ЦПК.

Також читайте: Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Кого літінант прислав, той і прийшов.
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17.06.2021 11:51
+2
Цивилизованный мир требует от Украины реформирования. Службы безопасности
Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
надо приглашать спецов из США для реформы
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17.06.2021 11:51
+2
Вполне в стиле работы нынешней власти, а судебную реформу прийдут обсуждать Портнов, Татаров и судья Вовк.
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17.06.2021 11:59
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Кого літінант прислав, той і прийшов.
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17.06.2021 11:51 Відповісти
😀
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17.06.2021 11:52 Відповісти
-- Вы верный друг отечества! -- торжественно сказал Остап, запивая пахучий шашлык сладеньким кипиани. -- Пятьсот рублей могут спасти отца русской демократии.
-- Скажите, -- спросил Кислярский жалобно, -- а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?(с)
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17.06.2021 12:13 Відповісти
И заметьте КАКИХ ТАЛАНТОВ ВЫРАСТИЛА ОДЕССКАЯ ЗЕМЛЯ - Ильф и Петров, Жванецкий и т д
И ЭТО УКРАИНА !!!!
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17.06.2021 12:23 Відповісти
Цивилизованный мир требует от Украины реформирования. Службы безопасности
Как службу можно реформировать, если они выросли с кровью матери на примерах НКВД , если КГБ всегда была кастовой службой ?
надо приглашать спецов из США для реформы
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17.06.2021 11:51 Відповісти
Пані, вже 30 років пройшло. Не все так однозначно.
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17.06.2021 12:59 Відповісти
Украине нужно создать новые спецслужбы и они не должны подчиняться властям и они должны будут арестовывать власти!
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17.06.2021 11:57 Відповісти
Угу ... усі власті ... Від СБУ обговорювати законопроєкт щодо реформи спецслужби на комітет Ради прийшов Малюк - глава департаменту "К", який підлягає ліквідації, - ЦПК - Цензор.НЕТ 7580
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17.06.2021 12:59 Відповісти
Вполне в стиле работы нынешней власти, а судебную реформу прийдут обсуждать Портнов, Татаров и судья Вовк.
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17.06.2021 11:59 Відповісти
Если спецслужбы подчиняются властям и те воруют, то как их спецслужбы накажут??? нужны спецслужбы не подчиняющиеся власти. Нужно разделить все и закончить воровство!
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17.06.2021 12:00 Відповісти
+5
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17.06.2021 13:00 Відповісти
Величайшее достижение этой службы - создание препятствий гражданам при покупке товаров на алиэкспресс.
Других достижений не заметил.
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17.06.2021 12:00 Відповісти
Два роки тому, у цієї служби були, неабиякі, здобутки. І тут ...
В 2019 році, "велічайший лідер **********" Вава Зеленский, призначив на посаду керівника продюсера 95 кварталу, чоловіка громаданки мордора, друга дитинства, сусіда по криворізькому парадняку, ванятку бакланова, який роставив в Службі Безпеки України правильні, плісняві пріорітети.
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17.06.2021 12:27 Відповісти
Вот гады, шо творят... А с чего будет кормиться бубочкин друг детства, целый лейтенант Баканов?
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17.06.2021 12:05 Відповісти
В СБУ насчитывается по штатному расписанию аж 30 тис .человек .из них 7 тис.в ведомстве "К",в то время как в сухопутних войськах ФРГ насчитывается 60 тис. человек,в контрразведке Великобритании МИ-6 насчитывается всего 4 тыс.человек.Неужели украинский народ такой богатый,что может позволить себе содержать такую армию сбушников? Неужели украинскому народу не дадоели эти заробитчане на кошмарении бизнеса из отдела "К"? А еще вымогатели,шантажисты,коррупционеры из отдела "К" еще имеют офицерские звания,это как бы "военные".Хорошо устроились,паразиты и бездельники?
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17.06.2021 12:59 Відповісти
На території ОРДЛО нараховують 600 танків. Скільки у ФРН ??
Контрозвідка Британії це не аналог СБУ. По цілях і завданнях. Мабуть так.
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17.06.2021 13:07 Відповісти
 
 