Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Його вдалося затримати вже в Житомирській області на аеродромі поблизу міста Бердичів.
Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, прикордонники встановили місце ймовірного приземлення порушники. Туди прибули правоохоронці, а коли літак приземлився - висунулися для затримання.
Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку.
На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Також під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.
За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів" та ст.332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України".
Обставини правопорушення з’ясовуються.
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ПС. Той, хто дійсно близький до українських авіаційних реалій так, що йому доповідають про кожного пілота, має більш важливі справи, ніж сидіти цілодобово на Цензорі...
Возвращение после вызрузки сигарет в Румынии?
Срочно Резидентам, противник спалил ваш пост, удолите ваш удетный книгарь и ваш аккаунт на Биг-Маке, спалили то шо вы написал и у нас ПВО разобрал и сдал на пластик прапор Мокогоненко, хотя не только на пластик, но и на честное слово. После прочтения сообщение распечатать и сжечь как Яна с Гусом, прием. блин, а если принтера нету, то не распечатывать аа сжечь монитор, прием, инспектор ПВО - Гей-майор Дилдотрясенко(в)
youtube.com/watch?v=zy0IOZNq9Cs
ПВО отработала вообще идеально! Низколетящий самолет засекли непосредственно при пересечении границы, тип идентифицировали и сопровождали на всем протяжении полета и даже группа для задержания успела приехать на место к моменту посадки.
Сбивать гражданский борт, летящий из страны - члена НАТО, с контрабандой или нелегалами? Зачем? Что бы попасть в клуб лукашенко - путин?
Какая угроза АЭС? Нелегалы летают над полями, что бы даже над мелкими селами не светиться.