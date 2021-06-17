Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Його вдалося затримати вже в Житомирській області на аеродромі поблизу міста Бердичів.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, прикордонники встановили місце ймовірного приземлення порушники. Туди прибули правоохоронці, а коли літак приземлився - висунулися для затримання.

Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Також під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

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За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів" та ст.332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України".

Обставини правопорушення з’ясовуються.







