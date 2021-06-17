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Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Прикордонники Чернівецького загону зафіксували факт незаконного перетину державного кордону літаком з Румунії в Україну. Його вдалося затримати вже в Житомирській області на аеродромі поблизу міста Бердичів.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, прикордонники встановили місце ймовірного приземлення порушники. Туди прибули правоохоронці, а коли літак приземлився - висунулися для затримання.

Помітивши наближення прикордонників, повітряне судно знову почало рух та піднялось у повітря. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали на аеродромі особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Після чого АН-2 знову здійснив посадку.

На борту літака було троє осіб, яких також затримано. Також під час огляду місця події виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки.

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За даним фактом до компетентних органів надіслане повідомлення про виявлення правопорушення за ознаками ст.334 ККУ "Порушення правил міжнародних польотів" та ст.332-2 ККУ "Незаконне перетинання державного кордону України".

Обставини правопорушення з’ясовуються.

Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 01
Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 02
Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 03
Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
не зрозуміло що робить наша ППО якщо так вільно можно на "кукурузнику " долетіти від кордону до Бердичева. Слідуючий раз з кацапії до Києва долетить безпілотник з ракетами чи бомбами. Лише за цей випадок звільнити всіх хто чергував у цю ніч на маршруті літака та керівництво протиповітряної оборони. Це навіть не ганьба а це зрада країни під час війни.
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17.06.2021 12:29
+23
Ну ни фига се!!!???? Ищем гугль забиваем расстояние от РУМЫНСКОЙ(не молдавской!!) а румынской границы до Бердичева, имеем 245 киломитерз!!! Т.е румынские бобры с брынзой слегка покуривая и жуя мамалыгу, пролетели ...пауза!! ..долгая пауза!!!....ПОЛ страны и чуть ли не до Киева и наше хваленное ПВО даже не пукнуло?????. А собирались даже отстреливаться от Калибров!!!! А это низколетящие цели с маршевой скоростью 0.8М!!!...это не кукурузник.

И теперь вопрос, а для чего тогда пыжится Иска со своими всевидящими радарами??? Заявленый круг обзора аж 400 киломитерз?? Для чего тогда лопасти для геликоптерз, если едва пыхтящая цель летит спокойно через всю страну???
А вообще ПВО существует???? Я имею ввиду службу и не абревиатуру???
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17.06.2021 12:31
+22
Столиця єврейського козацтва !!!)))
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17.06.2021 12:28
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Все зависит от их платежеспособности, увы
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17.06.2021 15:53 Відповісти
..нет..тут платежеспособность роли не сыграет! Это простые пешки..которые по собственной дури решили сесть в тюрьму. И эти пешки получат по полной программе и за них даже никто не заступится. А те..чьё они возили... тихо будут смотреть телевизор.. где покажут суд над тремя дурачками. Такие чудеса с огромным трудом сейчас прокатывают в африканских странах... а уж тут надо быть откровенным идиотом...подписаться на подобное.
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17.06.2021 16:07 Відповісти
Зіграє. Відкупляться і літатимуть далі. Якраз і іншим подібним "бізнесменам", які не хочуть ділитись з ким треба, буде попередження. А суду по телевізору навіть в справах майдану не було, а про цих трьох так і говорити нічого.
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17.06.2021 22:27 Відповісти
..Ну те ..що вони літати не будуть...тут 100відсотково. І сядуть вони теж 100відсотково. За останні десяток років ще не один ..хто використовував літаки у незаконних цілях не зміг викрутится. Я маю на увазі пілотів. Всі були позбавлені пілотських свідоцтв... А троє ..які їх і не мали... але літали.. сіли. Цих взяли на гарячому..тому ім буде дуже непереливки. І повірте...це не тей випадок..де можна посміхатися.
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17.06.2021 23:45 Відповісти
Ви думаєте, що це - колишні військові ?
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18.06.2021 05:27 Відповісти
.. ну то що це колишні військові...дуже дуже малий відсоток можливості! У військових літаків Ан-2 було дуже мало і ті, що на них колись літали у арміі давненько вже з ціпками ходять. Це скоріш за все цівільні пілоти... колись позбавлені з яких то причин пілотських свідоцтв , та підробляючі на таких ділах незаконно. Мало таких..хто маючи дійсне пілотське свідоцтво буде ризикували його втратити. Та й часи повального бандитизму у повітрі вже давно минули. Але все буває... )))) У моєму авіаційному оточені сісти незаконно у літак років вже 15 ніхто і не наважується. Можна лишитися всього, напрацьованного десятиліттями... Зараз повернути пілотське свідоцтво .. вилучене на якійсь порушення ... практично неможливо. От і все ..що можна сказати.
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18.06.2021 12:40 Відповісти
Це в якій країні? Ви, наскільки я розумію, далекі від українських реалій.
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18.06.2021 20:14 Відповісти
Шановний! Я значно ближче до українських АВІАЦІЙНИХ реалій, ніж Ви вночі у ліжку до своєї жінки. І на відміну від Вас я відповідаю за свої слова.
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18.06.2021 20:56 Відповісти
То ви високопоставлений чиновник, якому детально доповідають про стан справ у вітчизняній авіації? А також митники і керівництво МВС? Хто ж ви? Невже САМ? Вибачте, не взнав... Знімаю картуза і низько вклоняюсь...
ПС. Той, хто дійсно близький до українських авіаційних реалій так, що йому доповідають про кожного пілота, має більш важливі справи, ніж сидіти цілодобово на Цензорі...
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18.06.2021 21:19 Відповісти
Шановний! Ваш дитячий допис не робить Вас розумним! Не потрібно бути високопоставленим керівником, щоб знати..що відбувається в авіаційній галузі. По всякому порушенню у авіацїї випускають спеціальні бюлетені..де розписується, хто..як..коли..що зробив. Ці бюлетені доводять всім авіаційним спеціалістам..яки виконують польоти. ПОСТІЙНО!!! НЕВІДКЛАДНО!! Є така служба у авіаційній структурі безпеки. І їм відомо те..що Ви ..пересічні громодяни ніколи не будете знати. Навіть попадання птаха у корпус літака... осліплення дитячим лазером...розчавлений ліхтар на посадці... відмова чогось у польоті чи на землі... все це фіксується та доводиться до льотного складу. А така подія... як незаконне використання ВП..незаконні польоти ... миттево описуються та доводяться . З прізвищами... номерам пілотських посвідчень... життевим шляхом. Для Вас це новина? Для мене ні... Тому сидіть будь ласка тихенько і читайте те, що Вам пишуть ті..хто знає..що і де і як було. І подбайте за свою жінку у ліжку...бо вона видно значно далі від Вас... ніж Ваші знання у справах авіації!!))))
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18.06.2021 21:36 Відповісти
А вам не приходит в голову, что это ОБРАТНЫЙ полёт?
Возвращение после вызрузки сигарет в Румынии?
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17.06.2021 13:13 Відповісти
Позорище. Сотні км пролетів. Над Хмельницькою АЕС і Старокостянтиновим передавав привіт? Може через штаб ВПС пролітав? ППО в Україні сама страшна. Її ніхто не бачив, але бабла на неї викидають.
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17.06.2021 13:15 Відповісти
100% согласен!
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17.06.2021 13:22 Відповісти
Видаліть статтю - не показуйте недолугість пресслужби прикордонників, які ще показують недолугість ПВО країни. Літак український (бортові номери). Виходить він перетнув кордон з України в Румунії і при поверненні в Україну його затримали.
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17.06.2021 13:20 Відповісти
Видаліть статтю - не показуйте недолугість пресслужби прикордонників, які ще показують недолугість ПВО країни.\\\\\\\

Срочно Резидентам, противник спалил ваш пост, удолите ваш удетный книгарь и ваш аккаунт на Биг-Маке, спалили то шо вы написал и у нас ПВО разобрал и сдал на пластик прапор Мокогоненко, хотя не только на пластик, но и на честное слово. После прочтения сообщение распечатать и сжечь как Яна с Гусом, прием. блин, а если принтера нету, то не распечатывать аа сжечь монитор, прием, инспектор ПВО - Гей-майор Дилдотрясенко(в)
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17.06.2021 13:28 Відповісти
Груз по дороге скинули.
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17.06.2021 13:30 Відповісти
"Груз" вони благополучно відвезли в Румунію. Може, і не один раз. Затримання, швидше за все, показове, можливо, не поділились...
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17.06.2021 22:30 Відповісти
Херасе, - где Румыния, а где Бердычев!
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17.06.2021 13:32 Відповісти
Скорее всего не из Румынии, а вдоль кк границы. Примеряются.
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17.06.2021 13:38 Відповісти
Руст, точнее Рустеску, не прорвался. Граница на замке!
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17.06.2021 13:41 Відповісти
Пришло время отпевать Жору Сороса, социально адаптировавшему третью армию мира.
youtube.com/watch?v=zy0IOZNq9Cs
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17.06.2021 13:49 Відповісти
Наверное, что-то сказать хотел? Ничего, в следующий раз непременно получицца!
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18.06.2021 08:33 Відповісти
Чавус?
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17.06.2021 14:20 Відповісти
Поднялись в воздух чтобы сбросить контрабанду?
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17.06.2021 14:42 Відповісти
цирк где армии пво и дивизионы мигов и сушек всяческие
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17.06.2021 14:54 Відповісти
Зачем поднимать миги или сушки у которых посадочная скорость больше чем у АН-2 крейсерская? Что бы что? Летать вокруг него большими кругами? Спалить керосина пару тонн? Сбить гражданский борт и попасть в клуб лукашенко - путин?
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17.06.2021 15:51 Відповісти
сбить нарушителей гос границы а не это ванильная пародия))
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17.06.2021 18:55 Відповісти
русиш забыл прокси на ua переключить?
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18.06.2021 02:25 Відповісти
Ото ржу Уночі в Україну незаконно залетів літак з Румунії: його затримали в Бердичеві, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9368 , це ми могутні і з новою арміею, всьо це фініш.
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17.06.2021 15:17 Відповісти
Да задолбавли вы. На кой ляд сбивать румынский кукурузник над полями?
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18.06.2021 00:59 Відповісти
Сам сів горючка закінчилася
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17.06.2021 15:18 Відповісти
Читаю каменты и понимаю таки да - 2/3 населения зебилы.
ПВО отработала вообще идеально! Низколетящий самолет засекли непосредственно при пересечении границы, тип идентифицировали и сопровождали на всем протяжении полета и даже группа для задержания успела приехать на место к моменту посадки.
Сбивать гражданский борт, летящий из страны - члена НАТО, с контрабандой или нелегалами? Зачем? Что бы попасть в клуб лукашенко - путин?
Какая угроза АЭС? Нелегалы летают над полями, что бы даже над мелкими селами не светиться.
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17.06.2021 15:42 Відповісти
Абсолютно справедливое замечание.
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18.06.2021 00:56 Відповісти
Сколько истребителей в воздух подняли? Или верхом на лошадях ловили?
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17.06.2021 16:24 Відповісти
Навіщо брехати ? це УКРАЇНСЬКИЙ літак. http://spotters.net.ua/file/?id=42292
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17.06.2021 16:38 Відповісти
Самолетик украинский. Видать отвез партию цигарок мамалыжникам и обратно за новой. Я думаю,это далеко не первый случай.Полетов,конечно,а не ловли.
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17.06.2021 16:47 Відповісти
похоже на обратный рейс...домой летел...порожнячком...
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17.06.2021 16:53 Відповісти
Да!! Погранцы и ПВО УКраины в глубокой жопе, как говорит В.Семеренко!!!
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17.06.2021 21:33 Відповісти
Сам ты там. Почитай коммент Igor Butenko 2bccf522 несколькими постами выше.
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18.06.2021 00:57 Відповісти
Часть пишущих тут это скорее всего боты, управляемые из рф, с задачей посеять панику "ничего нет и не работает". Но основная часть это "реактивые" от слова "реакция" зебилы, у которых своих мыслей нет, они чужими мыслями думают, которые им транслируют сми, боты и т.д. Придумать операцию перехвата АН-2 при помощи "мигов и сушек" с целью посадить может только журналист. Это из той же серии анекдотов, что и перехват гражданского боинга боевым вертолетом ми-24 на эшелоне в 10+ тыс.метров.
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18.06.2021 02:07 Відповісти
Не, однозначно позитивная информация. Кордоны страны на замке. Не позволили гаду до Киева пробраться. А то вон Матиас Руст в 87-м приземлился на червоной площади, и чем все для совдепии закончилось ? Отож...
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18.06.2021 02:24 Відповісти
Achtung, руский сними будёновку и парашют в экопакет спрячь, штирлицем будешь.
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18.06.2021 02:43 Відповісти
Контрабас велика сила. Все правильно провели посадили і закрили ще один канал котрабаса. Чому Житомер тому що там море малої авіації і легко загубитись. Ан 2 найкраща машина для контрбандистів сідає і підіймається буть де. А людей прошу непідаватись на провокацію БОТІВ))))
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18.06.2021 11:26 Відповісти
Не так круто, как полет Матиаса Руста в 80-х, когда тот без спросу сел прямо на Красной площади, но тоже неплохо. Граница на замке, однако...
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18.06.2021 12:08 Відповісти
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