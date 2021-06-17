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Наркокур'єра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію "товару", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

На Печерську викрито наркокур'єра, який отримував наркотики поштою Спільними скоординованими діями Печерської окружної прокуратури міста Києва співробітників ДБН управління боротьби з наркозлочинністю у місті Києві та слідчих Печерського УП ГУНП у місті Києві викрито та затримано наркокурьера під час одержання наркотиків у поштовому відділенні (ч. 3 ст. 307 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.

"У ході проведення обшуків за місцем проживання та в автомобілі затриманого правоохоронці виявили та вилучили наркотичні засоби та психотропні речовини різного типу в особливо великих розмірах, а саме близько 3 тис таблеток МДМА, 2 кг канабісу, 150 г амфетаміну, 10 г солі, 10 марок (лзд), 500 г грибів, 30 г гашишу", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі готується повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають. Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 01
Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 02
Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 03
Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 04
Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 05
Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 06
Наркокурєра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію товару, - прокуратура 07

Автор: Наталя Джума
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Испортили, гады, настроение бубочке на целый день. Наркокурьер, получавший наркотики по почте, задержан на Печерске Изъята крупная партия "товара", - прокуратура - Цензор.НЕТ 9459
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17.06.2021 12:29 Відповісти
Може метою операцію було заволодіння партії вівсу 😊
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17.06.2021 12:33 Відповісти
На Печерске разоблачен наркокурьер, который получал наркотики по почте. Источник: https://censor.net/ru/p3271988

Він не в АП до Зе прямував випадково ? Наркокур'єра, який отримував наркотики поштою, затримано на Печерську. Вилучено велику партію "товару", - прокуратура - Цензор.НЕТ 8962
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17.06.2021 15:44 Відповісти
 
 